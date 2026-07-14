Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldi

·23·Texno
Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldi

Eron hukumati xalqaro telekommunikatsiya infratuzilmasidagi maʻlum zaifliklardan foydalanib, Yaqin Sharqdagi AQSH harbiy xizmatchilarining joylashuvini aniqlashga muvaffaq boʻlgan. Ushbu josuslik kampaniyasi mintaqadagi keskinlik kuchaygan va qurolli toʻqnashuvlar boshlangan davrda amalga oshirilgan boʻlib, bu haqda Financial Times nashri oʻz surishtiruvida maʻlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʻlumotlarga koʻra, Eron maxsus xizmatlari Signaling System 7 (SS7) deb nomlanuvchi protokollar toʻplamini ekspluatatsiya qilgan. SS7 uzoq vaqt davomida 2G va 3G tarmoqlarining asosi boʻlib xizmat qilgan va butun dunyo boʻylab abonentlarning qoʻngʻiroqlari hamda xabarlarini yoʻnaltirish uchun foydalanilgan. Mobile Surveillance Monitor tadqiqot markazi va hukumatdagi anonim manbalar ushbu texnologiya orqali mobil qurilmalarni masofadan kuzatish imkoniyati mavjudligini tasdiqlagan.

SS7 protokoli va reklama texnologiyalaridan foydalanish

SS7 tarmogʻidagi zaifliklar razvedka idoralari uchun yangilik emas. Ushbu tizim orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi mobil telefon egasining qayerda ekanini aniqlash mumkin. Eron ushbu usuldan foydalanib, Iroq, Bahrayn va Yaqin Sharqning boshqa mamlakatlaridagi harbiy bazalar hamda mehmonxonalarda joylashgan AQSH kuchlarining aniq koordinatalarini qoʻlga kiritgan. Olingan maʻlumotlar keyinchalik ushbu obʻektlarga zarbalar berishda qoʻllanilgan va bu hujumlar natijasida bir necha kishi jarohatlangan.

Bundan tashqari, Eron josuslik kampaniyasida faqat SS7 bilan cheklanib qolmagan. Hisobotda qayd etilishicha, mobil foydalanuvchilarga maqsadli reklamalarni koʻrsatish uchun moʻljallangan reklama texnologiyalari (AdTech) ham suiisteʻmol qilingan. Bu kundalik hayotda keng qoʻllaniladigan texnologiyalar orqali shaxsiy maʻlumotlarni toʻplashning yana bir samarali usuli hisoblanadi.

Ushbu holat zamonaviy urushlarda faqat qurol-yarogʻ emas, balki raqamli infratuzilmadagi boʻshliqlar qanchalik muhim rol oʻynashini koʻrsatmoqda. Global aloqa tarmoqlarining xavfsizligi masalasi nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat darajasidagi strategik xavfsizlik uchun ham jiddiy xavf tugʻdirmoqda.

Mutaxassislarning fikricha, SS7 tizimi eskirgan boʻlishiga qaramay, u hali ham koʻplab mamlakatlarda asosiy aloqa protokoli boʻlib qolmoqda. Bu esa xakerlar va davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan guruhlarga global miqyosda kuzatuv ishlarini olib borish imkonini beradi. Mazkur voqea xalqaro telekommunikatsiya xavfsizligi standartlarini qayta koʻrib chiqish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

EronAQSHKiberxavfsizlikTexnologiyaJosuslik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi