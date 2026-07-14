Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldi
Eron hukumati xalqaro telekommunikatsiya infratuzilmasidagi maʻlum zaifliklardan foydalanib, Yaqin Sharqdagi AQSH harbiy xizmatchilarining joylashuvini aniqlashga muvaffaq boʻlgan. Ushbu josuslik kampaniyasi mintaqadagi keskinlik kuchaygan va qurolli toʻqnashuvlar boshlangan davrda amalga oshirilgan boʻlib, bu haqda Financial Times nashri oʻz surishtiruvida maʻlum qildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʻlumotlarga koʻra, Eron maxsus xizmatlari Signaling System 7 (SS7) deb nomlanuvchi protokollar toʻplamini ekspluatatsiya qilgan. SS7 uzoq vaqt davomida 2G va 3G tarmoqlarining asosi boʻlib xizmat qilgan va butun dunyo boʻylab abonentlarning qoʻngʻiroqlari hamda xabarlarini yoʻnaltirish uchun foydalanilgan. Mobile Surveillance Monitor tadqiqot markazi va hukumatdagi anonim manbalar ushbu texnologiya orqali mobil qurilmalarni masofadan kuzatish imkoniyati mavjudligini tasdiqlagan.
SS7 protokoli va reklama texnologiyalaridan foydalanishSS7 tarmogʻidagi zaifliklar razvedka idoralari uchun yangilik emas. Ushbu tizim orqali dunyoning istalgan nuqtasidagi mobil telefon egasining qayerda ekanini aniqlash mumkin. Eron ushbu usuldan foydalanib, Iroq, Bahrayn va Yaqin Sharqning boshqa mamlakatlaridagi harbiy bazalar hamda mehmonxonalarda joylashgan AQSH kuchlarining aniq koordinatalarini qoʻlga kiritgan. Olingan maʻlumotlar keyinchalik ushbu obʻektlarga zarbalar berishda qoʻllanilgan va bu hujumlar natijasida bir necha kishi jarohatlangan.
Bundan tashqari, Eron josuslik kampaniyasida faqat SS7 bilan cheklanib qolmagan. Hisobotda qayd etilishicha, mobil foydalanuvchilarga maqsadli reklamalarni koʻrsatish uchun moʻljallangan reklama texnologiyalari (AdTech) ham suiisteʻmol qilingan. Bu kundalik hayotda keng qoʻllaniladigan texnologiyalar orqali shaxsiy maʻlumotlarni toʻplashning yana bir samarali usuli hisoblanadi.
Ushbu holat zamonaviy urushlarda faqat qurol-yarogʻ emas, balki raqamli infratuzilmadagi boʻshliqlar qanchalik muhim rol oʻynashini koʻrsatmoqda. Global aloqa tarmoqlarining xavfsizligi masalasi nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat darajasidagi strategik xavfsizlik uchun ham jiddiy xavf tugʻdirmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, SS7 tizimi eskirgan boʻlishiga qaramay, u hali ham koʻplab mamlakatlarda asosiy aloqa protokoli boʻlib qolmoqda. Bu esa xakerlar va davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan guruhlarga global miqyosda kuzatuv ishlarini olib borish imkonini beradi. Mazkur voqea xalqaro telekommunikatsiya xavfsizligi standartlarini qayta koʻrib chiqish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
…