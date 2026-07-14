Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi
Dunyoning eng yirik musiqa striming platformasi hisoblangan Spotify oʻz foydalanuvchilari uchun sunʼiy intellektga asoslangan yangi interaktiv yordamchini ishga tushirdi. Ushbu yangilik orqali endilikda foydalanuvchilar ilova bilan xuddi ChatGPT kabi muloqot qilishlari, musiqa tanlashda yordam soʻrashlari va oʻzlarining tinglash tarixini tahlil qilishlari mumkin boʻladi. Mazkur qadam Spotify platformasining shunchaki pleyer emas, balki aqlli shaxsiy hamrohga aylanish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi funksiya hozircha AQSH, Irlandiya va Shvetsiya kabi davlatlarda iOS va Android qurilmalari uchun Premium obunachilariga taqdim etildi. Mazkur texnologiya beta-versiyada ishlamoqda, yaʼni tizim hali oʻrganish jarayonida va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida takomillashtirib boriladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Spotify ushbu tizim uchun ham oʻzining shaxsiy ishlanmalaridan, ham boshqa yirik provayderlarning sunʼiy intellekt modellaridan foydalanmoqda.
Musiqa olamiga yangicha yondashuvInteraktiv yordamchi foydalanuvchiga nafaqat musiqa qoʻyib berishda, balki chuqur tahliliy maʼlumotlarni taqdim etishda ham koʻmaklashadi. Masalan, tinglovchilar maʼlum bir qoʻshiqning yaratilish tarixi, albomlarning chiqish sanalari yoki oʻzlari yoqtirgan ijodkorlarning yangi asarlari haqida batafsil soʻrashlari mumkin. Avvalroq taqdim etilgan AI DJ funksiyasidan farqli oʻlaroq, yangi chat tizimi foydalanuvchi bilan ikki tomonlama muloqotga kirisha oladi.
Foydalanuvchilar ilovaning asosiy sahifasida yoki "Hozir ijro etilmoqda" (Now Playing) boʻlimida matnli yoki ovozli buyruqlar yordamida muloqotni boshlashlari mumkin. Tizim foydalanuvchining "menga ilgari eshitmagan ijodkorlarimni topib ber" degan soʻrovini tushunadi va olingan natijani "yanada quvnoqroq boʻlsin" yoki "faqat oxirgi yillarda chiqqanlarini qoldir" kabi qoʻshimcha aniqliklar bilan saralashga imkon beradi.
Shaxsiy arxiv va aqlli boshqaruvYangi AI yordamchi oʻtmishdagi tinglash odatlaringizni ham yaxshi eslab qoladi. Siz undan "falon qoʻshiqni birinchi marta qachon eshitgan edim?" deb soʻrashingiz yoki oxirgi paytlarda qaysi janrlarga koʻproq moyillik bildirayotganingizni tahlil qilib berishni iltimos qilishingiz mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz didlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
Bundan tashqari, chat orqali quyidagi amallarni bajarish mumkin:
- Qoʻshiqlarni shaxsiy kutubxonaga saqlash;
- Navbatdagi ijro roʻyxatiga (queue) yangi treklarni qoʻshish;
- Sizga yoqqan ijodkorlarga bir zumda obuna boʻlish;
- Muayyan kayfiyat yoki tempga mos musiqalarni tezkorlik bilan saralash.
Spotify kompaniyasi ushbu texnologiyani bosqichma-bosqich boshqa hududlar va tillar uchun ham moslashtirishni rejalashtirmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham kelgusida ushbu funksiyaning ingliz tilidagi versiyasi yoki mahalliylashtirilgan shakli taqdim etilishi kutilmoqda. Hozirda platforma oʻzining AI DJ va ChatGPT bilan integratsiyalashgan pleylist yaratish vositalari orqali raqobatchilaridan oʻzib ketishga harakat qilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Spotify oʻzining ulkan audio-katalogini (musiqa, podkastlar va audiokitoblar) sunʼiy intellekt yordamida boshqarishni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu kabi texnologiyalar kelajakda musiqiy kontentni isteʼmol qilish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi shubhasiz.
…