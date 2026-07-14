Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi

·0·Texno
Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi

Dunyoning eng yirik musiqa striming platformasi hisoblangan Spotify oʻz foydalanuvchilari uchun sunʼiy intellektga asoslangan yangi interaktiv yordamchini ishga tushirdi. Ushbu yangilik orqali endilikda foydalanuvchilar ilova bilan xuddi ChatGPT kabi muloqot qilishlari, musiqa tanlashda yordam soʻrashlari va oʻzlarining tinglash tarixini tahlil qilishlari mumkin boʻladi. Mazkur qadam Spotify platformasining shunchaki pleyer emas, balki aqlli shaxsiy hamrohga aylanish strategiyasining bir qismidir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi funksiya hozircha AQSH, Irlandiya va Shvetsiya kabi davlatlarda iOS va Android qurilmalari uchun Premium obunachilariga taqdim etildi. Mazkur texnologiya beta-versiyada ishlamoqda, yaʼni tizim hali oʻrganish jarayonida va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari asosida takomillashtirib boriladi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, Spotify ushbu tizim uchun ham oʻzining shaxsiy ishlanmalaridan, ham boshqa yirik provayderlarning sunʼiy intellekt modellaridan foydalanmoqda.

Musiqa olamiga yangicha yondashuv

Interaktiv yordamchi foydalanuvchiga nafaqat musiqa qoʻyib berishda, balki chuqur tahliliy maʼlumotlarni taqdim etishda ham koʻmaklashadi. Masalan, tinglovchilar maʼlum bir qoʻshiqning yaratilish tarixi, albomlarning chiqish sanalari yoki oʻzlari yoqtirgan ijodkorlarning yangi asarlari haqida batafsil soʻrashlari mumkin. Avvalroq taqdim etilgan AI DJ funksiyasidan farqli oʻlaroq, yangi chat tizimi foydalanuvchi bilan ikki tomonlama muloqotga kirisha oladi.

Foydalanuvchilar ilovaning asosiy sahifasida yoki "Hozir ijro etilmoqda" (Now Playing) boʻlimida matnli yoki ovozli buyruqlar yordamida muloqotni boshlashlari mumkin. Tizim foydalanuvchining "menga ilgari eshitmagan ijodkorlarimni topib ber" degan soʻrovini tushunadi va olingan natijani "yanada quvnoqroq boʻlsin" yoki "faqat oxirgi yillarda chiqqanlarini qoldir" kabi qoʻshimcha aniqliklar bilan saralashga imkon beradi.

Shaxsiy arxiv va aqlli boshqaruv

Yangi AI yordamchi oʻtmishdagi tinglash odatlaringizni ham yaxshi eslab qoladi. Siz undan "falon qoʻshiqni birinchi marta qachon eshitgan edim?" deb soʻrashingiz yoki oxirgi paytlarda qaysi janrlarga koʻproq moyillik bildirayotganingizni tahlil qilib berishni iltimos qilishingiz mumkin. Bu esa foydalanuvchilarga oʻz didlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Bundan tashqari, chat orqali quyidagi amallarni bajarish mumkin:

  • Qoʻshiqlarni shaxsiy kutubxonaga saqlash;
  • Navbatdagi ijro roʻyxatiga (queue) yangi treklarni qoʻshish;
  • Sizga yoqqan ijodkorlarga bir zumda obuna boʻlish;
  • Muayyan kayfiyat yoki tempga mos musiqalarni tezkorlik bilan saralash.

Spotify kompaniyasi ushbu texnologiyani bosqichma-bosqich boshqa hududlar va tillar uchun ham moslashtirishni rejalashtirmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham kelgusida ushbu funksiyaning ingliz tilidagi versiyasi yoki mahalliylashtirilgan shakli taqdim etilishi kutilmoqda. Hozirda platforma oʻzining AI DJ va ChatGPT bilan integratsiyalashgan pleylist yaratish vositalari orqali raqobatchilaridan oʻzib ketishga harakat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Spotify oʻzining ulkan audio-katalogini (musiqa, podkastlar va audiokitoblar) sunʼiy intellekt yordamida boshqarishni yangi bosqichga olib chiqdi. Bu kabi texnologiyalar kelajakda musiqiy kontentni isteʼmol qilish madaniyatini butunlay oʻzgartirishi shubhasiz.

SpotifyAIChatGPTTexnologiyaMusiqa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi