Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdi

·0·Texno
Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdi

Elektron pochta xizmatlari bozorida oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan Superhuman platformasi foydalanuvchilarning vaqtini tejashga qaratilgan yangilangan auto-draft funksiyasini ishga tushirdi. Ushbu yangilik nafaqat kelgan xatlarga javob yozishni avtomatlashtiradi, balki foydalanuvchining shaxsiy muloqot uslubini (tone of voice) oʻrganib, xuddi inson yozgandek tabiiy matnlarni shakllantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda katta til modellari (LLM) rivojlanishi bilan koʻplab kompaniyalar elektron pochta xabarlarini saralash va ularga javob qaytarishni sunʼiy intellektga topshirishga urinmoqda. Biroq, koʻp hollarda bunday tizimlar oʻta rasmiy yoki "robotik" tuyuladigan matnlarni taqdim etardi. Superhuman yangilanishi esa ushbu muammoni hal qilishga qaratilgan boʻlib, u foydalanuvchining avvalgi yozishmalarini tahlil qilgan holda, unga mos keladigan uch xil variantdagi javob loyihasini taklif etadi.

Sunʼiy intellektning yangi darajasi va amaliy natijalar

Kompaniya asoschisi Rahul Vohra bergan maʼlumotlarga koʻra, tizimning avvalgi talqinlari GPT-3.5 kabi eski modellarga asoslangan edi. Yangi avlod auto-draft funksiyasi esa bir nechta ilgʻor modellardan foydalanadi, bu esa xatlarning kontekstini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Sinov jarayonlari shuni koʻrsatdiki, generatsiya qilingan xatlarning 40 foizi bir kun ichida yuborilgan, eng hayratlanarlisi, ularning 60 foizi foydalanuvchi tomonidan hech qanday tahrirsiz joʻnatilgan.

Amaliyotda ushbu funksiya uchrashuv vaqtlarini tasdiqlash, rad javobini berish yoki maʼlumot soʻrash kabi kundalik vazifalarni aʼlo darajada bajarmoqda. Masalan, tizim foydalanuvchining ish tartibini oʻrganib boradi. Agar u dastlab yarim tunda uchrashuv belgilashni taklif qilgan boʻlsa va foydalanuvchi buni rad etsa, keyingi safar sunʼiy intellekt bunday noqulay vaqtlarni avtomatik ravishda rad etuvchi javob loyihasini tayyorlaydi.

Foydalanuvchilar oʻz profillarini yanada shaxsiylashtirishlari uchun Settings > Personalization boʻlimiga oʻtib, oʻzlarining ish joyi, lavozimi va hatto tez-tez ishlatiladigan fayllar yoki havolalarini qoʻshishlari mumkin. Bu sunʼiy intellektga yanada aniqroq va mazmunli javoblar tayyorlashda yordam beradi.

Garchi tizim hali mukammal boʻlmasa-da va baʼzan tahrirtalab javoblar taklif qilsa-da, u kuniga yuzlab xatlar oladigan mutaxassislar uchun bebaho yordamchiga aylanmoqda. Superhuman ushbu texnologiya orqali foydalanuvchilarni klaviatura qarshisida uzoq vaqt oʻtirishdan xalos qilishni va diqqatni muhimroq strategik vazifalarga qaratishni maqsad qilgan.

SuperhumanSunʼiy IntellektElektron PochtaTexnologiyaGPT
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusHuawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpusBugun, 20:58Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi