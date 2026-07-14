Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdi
Elektron pochta xizmatlari bozorida oʻzining tezkorligi va samaradorligi bilan tanilgan Superhuman platformasi foydalanuvchilarning vaqtini tejashga qaratilgan yangilangan auto-draft funksiyasini ishga tushirdi. Ushbu yangilik nafaqat kelgan xatlarga javob yozishni avtomatlashtiradi, balki foydalanuvchining shaxsiy muloqot uslubini (tone of voice) oʻrganib, xuddi inson yozgandek tabiiy matnlarni shakllantiradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda katta til modellari (LLM) rivojlanishi bilan koʻplab kompaniyalar elektron pochta xabarlarini saralash va ularga javob qaytarishni sunʼiy intellektga topshirishga urinmoqda. Biroq, koʻp hollarda bunday tizimlar oʻta rasmiy yoki "robotik" tuyuladigan matnlarni taqdim etardi. Superhuman yangilanishi esa ushbu muammoni hal qilishga qaratilgan boʻlib, u foydalanuvchining avvalgi yozishmalarini tahlil qilgan holda, unga mos keladigan uch xil variantdagi javob loyihasini taklif etadi.
Sunʼiy intellektning yangi darajasi va amaliy natijalarKompaniya asoschisi Rahul Vohra bergan maʼlumotlarga koʻra, tizimning avvalgi talqinlari GPT-3.5 kabi eski modellarga asoslangan edi. Yangi avlod auto-draft funksiyasi esa bir nechta ilgʻor modellardan foydalanadi, bu esa xatlarning kontekstini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Sinov jarayonlari shuni koʻrsatdiki, generatsiya qilingan xatlarning 40 foizi bir kun ichida yuborilgan, eng hayratlanarlisi, ularning 60 foizi foydalanuvchi tomonidan hech qanday tahrirsiz joʻnatilgan.
Amaliyotda ushbu funksiya uchrashuv vaqtlarini tasdiqlash, rad javobini berish yoki maʼlumot soʻrash kabi kundalik vazifalarni aʼlo darajada bajarmoqda. Masalan, tizim foydalanuvchining ish tartibini oʻrganib boradi. Agar u dastlab yarim tunda uchrashuv belgilashni taklif qilgan boʻlsa va foydalanuvchi buni rad etsa, keyingi safar sunʼiy intellekt bunday noqulay vaqtlarni avtomatik ravishda rad etuvchi javob loyihasini tayyorlaydi.
Foydalanuvchilar oʻz profillarini yanada shaxsiylashtirishlari uchun Settings > Personalization boʻlimiga oʻtib, oʻzlarining ish joyi, lavozimi va hatto tez-tez ishlatiladigan fayllar yoki havolalarini qoʻshishlari mumkin. Bu sunʼiy intellektga yanada aniqroq va mazmunli javoblar tayyorlashda yordam beradi.
Garchi tizim hali mukammal boʻlmasa-da va baʼzan tahrirtalab javoblar taklif qilsa-da, u kuniga yuzlab xatlar oladigan mutaxassislar uchun bebaho yordamchiga aylanmoqda. Superhuman ushbu texnologiya orqali foydalanuvchilarni klaviatura qarshisida uzoq vaqt oʻtirishdan xalos qilishni va diqqatni muhimroq strategik vazifalarga qaratishni maqsad qilgan.
…