Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpus
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining planshetlar liniyasini yangiladi va foydalanuvchilarga yanada takomillashgan MatePad Air (2024) modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining nafis dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham planshetlar bozorida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda. Yangi avlod vakili oʻzidan oldingi modelga qaraganda sezilarli darajada yupqaroq va yengilroq qilib ishlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi MatePad Air modelining qalinligi bor-yoʻgʻi 5,3 mm ni, vazni esa 509 grammni tashkil etadi. Bu oʻtgan yilgi modelga nisbatan 0,6 mm ga yupqaroq va 46 grammga yengilroq demakdir. Bunday ixchamlik qurilmani uzoq vaqt davomida qoʻlda ushlab turish yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay qiladi.
Yuqori sifatli OLED displey va PaperMatte texnologiyasiQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 12 dyuymli OLED displeyidir. Ekran 2800 x 1840 pikselli aniqlikda ishlaydi va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega. Bu esa tasvirning silliq va ravon harakatlanishini taʼminlaydi. Displeyning eng yuqori yorqinlik darajasi 1200 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham ekrandagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.
Shuningdek, ekran maxsus PaperMatte qoplamasi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya koʻzga tushadigan quyosh nurini kamaytiradi va Huawei M-Pencil Pro stilusidan foydalanishda xuddi qogʻozga yozayotgandek tabiiy hisni beradi. Ijodkorlar va talabalar uchun bu funksiya oʻziga xos qulaylik yaratishi shubhasiz.
Avtonomlik va multimedia imkoniyatlariPlanshetning ichki qismidan 10 100 mA·soat sigʻimli akkumulyator oʻrin olgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat 16 soatgacha video tomosha qilish yoki 10 soatgacha yuqori sifatli HDR-kontentni striming orqali koʻrish uchun yetarli. Oltita oʻrnatilgan dinamiklar esa foydalanuvchiga toza va kuchli ovoz tizimini kafolatlaydi.
Aloqa vositalari va kameralar borasida ham yangiliklar mavjud:
- Eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlash;
- 50 megapikselli asosiy kamera;
- 12 megapikselli old kamera;
- Sensorli panelga ega boʻlmagan maxsus klaviatura-gʻilof bilan moslashuvchanlik.
…