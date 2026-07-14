Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpus

·0·Texno
Huawei yangi MatePad Air (2024) planshetini taqdim etdi: OLED ekran va oʻta yupqa korpus

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining planshetlar liniyasini yangiladi va foydalanuvchilarga yanada takomillashgan MatePad Air (2024) modelini namoyish etdi. Ushbu qurilma nafaqat oʻzining nafis dizayni, balki texnik imkoniyatlari bilan ham planshetlar bozorida kuchli raqobat hosil qilishi kutilmoqda. Yangi avlod vakili oʻzidan oldingi modelga qaraganda sezilarli darajada yupqaroq va yengilroq qilib ishlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi MatePad Air modelining qalinligi bor-yoʻgʻi 5,3 mm ni, vazni esa 509 grammni tashkil etadi. Bu oʻtgan yilgi modelga nisbatan 0,6 mm ga yupqaroq va 46 grammga yengilroq demakdir. Bunday ixchamlik qurilmani uzoq vaqt davomida qoʻlda ushlab turish yoki sumkada olib yurish uchun juda qulay qiladi.

Yuqori sifatli OLED displey va PaperMatte texnologiyasi

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning 12 dyuymli OLED displeyidir. Ekran 2800 x 1840 pikselli aniqlikda ishlaydi va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega. Bu esa tasvirning silliq va ravon harakatlanishini taʼminlaydi. Displeyning eng yuqori yorqinlik darajasi 1200 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham ekrandagi maʼlumotlarni bemalol oʻqish imkonini beradi.

Shuningdek, ekran maxsus PaperMatte qoplamasi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya koʻzga tushadigan quyosh nurini kamaytiradi va Huawei M-Pencil Pro stilusidan foydalanishda xuddi qogʻozga yozayotgandek tabiiy hisni beradi. Ijodkorlar va talabalar uchun bu funksiya oʻziga xos qulaylik yaratishi shubhasiz.

Avtonomlik va multimedia imkoniyatlari

Planshetning ichki qismidan 10 100 mA·soat sigʻimli akkumulyator oʻrin olgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu quvvat 16 soatgacha video tomosha qilish yoki 10 soatgacha yuqori sifatli HDR-kontentni striming orqali koʻrish uchun yetarli. Oltita oʻrnatilgan dinamiklar esa foydalanuvchiga toza va kuchli ovoz tizimini kafolatlaydi.

Aloqa vositalari va kameralar borasida ham yangiliklar mavjud:

  • Eng soʻnggi Wi-Fi 7 standartini qoʻllab-quvvatlash;
  • 50 megapikselli asosiy kamera;
  • 12 megapikselli old kamera;
  • Sensorli panelga ega boʻlmagan maxsus klaviatura-gʻilof bilan moslashuvchanlik.
Hozircha qurilmaning narxi va sotuvga chiqish muddatlari hududlarga qarab farq qilishi aytilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu planshetning paydo boʻlishi Huawei brendining mamlakatimizdagi rasmiy doʻkonlari va distribyutorlari orqali amalga oshirilishi kutilmoqda. MatePad Air (2024) oʻzining premium xususiyatlari bilan Apple iPad Air va Samsung Galaxy Tab seriyalariga munosib raqib boʻlishi mumkin.

HuaweiMatePad AirPlanshetTexnologiyaOLED
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiSuperhuman elektron pochta bilan ishlashda inqilobiy sunʼiy intellekt funksiyasini taqdim etdiBugun, 20:59Spotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiSpotify foydalanuvchilar uchun ChatGPT kabi interaktiv sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdiBugun, 20:55Eron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiEron global aloqa tizimidagi zaifliklar orqali AQSH harbiylarini kuzatgani maʻlum boʻldiBugun, 20:26Nyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiNyu-Yorkda yirik maʼlumotlar markazlari qurilishiga moratoriy eʼlon qilindiBugun, 20:23Yandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiYandex tasvirlarni ham yaratadigan, ham tahrirlaydigan yagona Alice AI ART 2.0 modelini taqdim etdiBugun, 19:56Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Aqlli uzuklar jangi: RingConn 3 chiroyli dizayni bilan foydalanuvchilarni ushlab qola oladimi?Bugun, 19:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi