Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdi

·26·Texno
Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdi

Sport va fitnes kiyimlari ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Lululemon Fransiyaning Syntetica startapiga yirik sarmoya kiritganini eʼlon qildi. Jami 30 million dollarlik A seriyali investitsiya raundi doirasida amalga oshirilgan ushbu hamkorlik kiyim-kechak sanoatida neylon materialini qayta ishlashning inqilobiy usullarini joriy etishga qaratilgan. Bu qadam moda sanoatining ekologik barqarorlik va resurslardan qayta foydalanishga boʻlgan intilishini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Syntetica kompaniyasi neylonning ikki turi — Nylon 6 va Nylon 6,6 materiallarini bir-biridan ajratmagan holda qayta ishlash imkonini beruvchi noyob texnologiyani ishlab chiqqan. TechCrunch nashriga bergan intervyusida startap rahbari Marco Bertone taʼkidlashicha, isteʼmolchilardan yigʻilgan toʻqimachilik chiqindilarida ushbu ikki turdagi neylonni saralash juda qiyin va qimmat jarayon hisoblanadi. Yangi usul esa bu muammoni bartaraf etib, chiqindixonalarga tashlanadigan tonnalab kiyimlarning ikkinchi hayotini taʼminlaydi.

Geosiyosiy vaziyat va narxlar barqarorligi

Soʻnggi olti oy ichida neft sanoatidagi geosiyosiy beqarorlik neylon narxlarining keskin oʻzgarishiga sabab boʻldi. Marco Bertonening soʻzlariga koʻra, neftga asoslangan sintetik materiallarga tayanadigan brendlar uchun bu jiddiy ogohlantirish qoʻngʻirogʻi boʻldi. Narxlarning haftalik yoki choraklik qayta koʻrib chiqilishi ishlab chiqaruvchilarni muqobil va barqaror manbalarni qidirishga majbur qilmoqda. Syntetica taklif qilayotgan yechim nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham raqobatbardosh boʻlishi kutilmoqda.

Syntetica boshqa koʻplab ekologik startaplardan farqli oʻlaroq, tayyor mato yoki yangi material ishlab chiqarmaydi. Ularning asosiy mahsuloti — maxsus granulalar (pellets) boʻlib, ulardan boshqa korxonalar ip-kalava tayyorlashi mumkin. Bunday yondashuv butun ishlab chiqarish zanjiri bilan hamkorlik qilish va texnologiyani tezroq kengaytirish imkonini beradi. Hozirda startap Michelin kompaniyasi bilan hamkorlikda Fransiyaning Klermon-Ferran shahrida tajriba-ishlab chiqarish majmuasini barpo etmoqda.

Katta brendlarning qiziqishi va kelajak rejalari

Lululemon bilan bir qatorda, Syntetica loyihasiga Victoria’s Secret va Etam kabi mashhur brendlar ham qiziqish bildirgan. Shuningdek, yirik kiyim ishlab chiqaruvchi MAS Holdings kompaniyasining sarmoyador sifatida qoʻshilishi ushbu muammoning sanoat darajasida qanchalik dolzarb ekanligini koʻrsatadi. Hamkorlik doirasidagi ilk mahsulotlar kelasi yilning boshida bozorga chiqishi rejalashtirilgan.

Oʻzbekiston bozorida ham sintetik materiallardan tayyorlangan sport kiyimlariga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, global brendlarning bunday ekologik tashabbuslari kelajakda mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Dunyo boʻylab kiyim-kechak chiqindilarini kamaytirish va qayta ishlangan materiallardan foydalanish premium brendlar uchun endi shunchaki trend emas, balki strategik zaruriyatga aylanmoqda.

LululemonSynteticaTexnologiyaEkologiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiNeft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdiBugun, 09:21System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiMinisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiBugun, 07:29Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi