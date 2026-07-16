Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdi
Sport va fitnes kiyimlari ishlab chiqarish boʻyicha dunyodagi yetakchi brendlardan biri boʻlgan Lululemon Fransiyaning Syntetica startapiga yirik sarmoya kiritganini eʼlon qildi. Jami 30 million dollarlik A seriyali investitsiya raundi doirasida amalga oshirilgan ushbu hamkorlik kiyim-kechak sanoatida neylon materialini qayta ishlashning inqilobiy usullarini joriy etishga qaratilgan. Bu qadam moda sanoatining ekologik barqarorlik va resurslardan qayta foydalanishga boʻlgan intilishini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Syntetica kompaniyasi neylonning ikki turi — Nylon 6 va Nylon 6,6 materiallarini bir-biridan ajratmagan holda qayta ishlash imkonini beruvchi noyob texnologiyani ishlab chiqqan. TechCrunch nashriga bergan intervyusida startap rahbari Marco Bertone taʼkidlashicha, isteʼmolchilardan yigʻilgan toʻqimachilik chiqindilarida ushbu ikki turdagi neylonni saralash juda qiyin va qimmat jarayon hisoblanadi. Yangi usul esa bu muammoni bartaraf etib, chiqindixonalarga tashlanadigan tonnalab kiyimlarning ikkinchi hayotini taʼminlaydi.
Geosiyosiy vaziyat va narxlar barqarorligiSoʻnggi olti oy ichida neft sanoatidagi geosiyosiy beqarorlik neylon narxlarining keskin oʻzgarishiga sabab boʻldi. Marco Bertonening soʻzlariga koʻra, neftga asoslangan sintetik materiallarga tayanadigan brendlar uchun bu jiddiy ogohlantirish qoʻngʻirogʻi boʻldi. Narxlarning haftalik yoki choraklik qayta koʻrib chiqilishi ishlab chiqaruvchilarni muqobil va barqaror manbalarni qidirishga majbur qilmoqda. Syntetica taklif qilayotgan yechim nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham raqobatbardosh boʻlishi kutilmoqda.
Syntetica boshqa koʻplab ekologik startaplardan farqli oʻlaroq, tayyor mato yoki yangi material ishlab chiqarmaydi. Ularning asosiy mahsuloti — maxsus granulalar (pellets) boʻlib, ulardan boshqa korxonalar ip-kalava tayyorlashi mumkin. Bunday yondashuv butun ishlab chiqarish zanjiri bilan hamkorlik qilish va texnologiyani tezroq kengaytirish imkonini beradi. Hozirda startap Michelin kompaniyasi bilan hamkorlikda Fransiyaning Klermon-Ferran shahrida tajriba-ishlab chiqarish majmuasini barpo etmoqda.
Katta brendlarning qiziqishi va kelajak rejalariLululemon bilan bir qatorda, Syntetica loyihasiga Victoria’s Secret va Etam kabi mashhur brendlar ham qiziqish bildirgan. Shuningdek, yirik kiyim ishlab chiqaruvchi MAS Holdings kompaniyasining sarmoyador sifatida qoʻshilishi ushbu muammoning sanoat darajasida qanchalik dolzarb ekanligini koʻrsatadi. Hamkorlik doirasidagi ilk mahsulotlar kelasi yilning boshida bozorga chiqishi rejalashtirilgan.
Oʻzbekiston bozorida ham sintetik materiallardan tayyorlangan sport kiyimlariga talab yuqori ekanligini hisobga olsak, global brendlarning bunday ekologik tashabbuslari kelajakda mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun ham namuna boʻlishi mumkin. Dunyo boʻylab kiyim-kechak chiqindilarini kamaytirish va qayta ishlangan materiallardan foydalanish premium brendlar uchun endi shunchaki trend emas, balki strategik zaruriyatga aylanmoqda.
…