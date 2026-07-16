Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?
Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani dramatik tarzda mag‘lub etib, yana hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi. Uchrashuvdan keyin Lionel Messi jamoasining erishgan natijasini “haqiqiy mo‘jiza” deb atadi va bu g‘alabaning argentinaliklar uchun alohida ahamiyatga ega ekanini yashirmadi.
Angliya g‘alabaga yaqin edi
Yarimfinalda birinchi bo‘lib Angliya hisobni ochdi. Entoni Gordon 55-daqiqada gol urib, Tomas Tuxel jamoasini finalga yaqinlashtirdi.
Ammo Angliya ustunlikni saqlab qolish uchun himoyaga chekindi. Argentina esa o‘yin oxirigacha bosimni kuchaytirib, ketma-ket xavfli vaziyatlar yarata boshladi.
85-daqiqada Messining uzatmasidan so‘ng Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Messi o‘ng qanotdan to‘pni jarima maydoniga yetkazdi va Lautaro Martines bosh bilan g‘alaba golini kiritdi.
Voqea
Daќiqa
Entoni Gordon goli
55
Enso Fernandes goli
85
Lautaro Martines goli
90+2
Yakuniy hisob
2:1
«Har bir final o‘ziga xos»
Uchrashuvdan keyin Messi yana bir bor Jahon chempionati finaliga chiqish hissiyotini tasvirlash oson emasligini aytdi.
«Har bir final o‘ziga xos. Bu jahon chempionati finali va ularning har biri alohida ahamiyatga ega. Yana shunday his-tuyg‘ularni boshdan kechirish — aqlbovar qilmas darajada ajoyib».
Argentina 2022 yilgi Qatar mundialida chempion bo‘lgandi. Endi Lionel Skaloni jamoasi ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqib, unvonni himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
Messi uchun esa bu faoliyatidagi uchinchi Jahon chempionati finali bo‘ladi. U avval 2014 va 2022 yillarda hal qiluvchi bahsda ishtirok etgan.
«Bu jamoaning natijasi — mo‘jiza»
Messi Argentina bosib o‘tgan yo‘l oson bo‘lmaganini ta’kidladi. Jamoa pley-offda bir necha bor murakkab vaziyatlarga tushdi, ammo har safar o‘yinni qutqarish yo‘lini topdi.
«Ketma-ket ikkinchi jahon chempionati finaliga chiqishni tasavvur qilish qiyin. Bu jamoaning erishgan natijasi haqiqiy mo‘jiza».
Angliyaga qarshi o‘yin ham shu xarakterning davomi bo‘ldi. Argentina 85-daqiqagacha hisobda ortda borayotgandi, biroq jamoa sarosimaga tushmadi va so‘nggi daqiqalarda ikki gol urib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.
Reuters qayd etishicha, Messi Angliyaga qarshi gol urmagan bo‘lsa-da, har ikki golni tashkil qildi. Uning ushbu ikki assisti Jahon chempionatlaridagi umumiy golli uzatmalari sonini rekord darajadagi 12 taga yetkazdi.
Madhiya paytida hissiyotlar o‘zgardi
O‘yin oldidan Argentina vakillari tarixiy raqobatga ortiqcha e’tibor bermasdan, uchrashuvni oddiy yarimfinal sifatida qabul qilishga harakat qilgandi.
Biroq Messining aytishicha, davlat madhiyasi yangraganidan keyin futbolchilar o‘yinning argentinaliklar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini his qilgan.
«Bu shunchaki futbol o‘yini, deb gapirgan bo‘lsak-da, davlat madhiyasi yangraganda butunlay boshqacha hissiyotlarni tuydik».
Shunga qaramay, Argentina futbolchilari hissiyot taktik intizomga xalaqit bermasligi kerakligini ham unutmagan.
«Hech kim Angliyaga yutqazishni istamadi»
Angliya va Argentina o‘rtasidagi uchrashuvlar doimo oddiy futbol bahsidan kattaroq voqeaga aylanib kelgan. Messi ham jamoa va muxlislar bu raqibga mag‘lub bo‘lishni istamaganini ochiq aytdi.
«Jamoada hech kim yutqazishni istamasdi, Argentina xalqi ham bu g‘alabani juda xohlardi. Hech kim Angliyaga mag‘lub bo‘lishni istamadi».
Atlantadagi stadionda argentinalik muxlislar ko‘pchilikni tashkil qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ularning qo‘llab-quvvatlashi jamoaning so‘nggi daqiqalardagi bosimini yanada kuchaytirgan.
Endi Ispaniya kutib turibdi
Argentina finalda Ispaniya bilan to‘qnashadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi bahsga yo‘l olgandi.
Finalda ikki xil uslub yuzma-yuz keladi: turnirning eng sermahsul jamoalaridan biri bo‘lgan Argentina Ispaniyaning to‘p nazorati va mustahkam himoyasiga qarshi kurashadi. Ispaniya turnirda hozirgacha atigi bir gol o‘tkazgan, Argentina esa yetti uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan.
Messi uchun bu jahon futbolidagi afsonaviy faoliyatini yana bir chempionlik bilan bezash imkoniyati. Ispaniya uchun esa 2010 yildan keyin ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish yo‘lidagi so‘nggi qadam.
So‘nggi mo‘jizaga bir qadam
Argentina Angliyaga qarshi so‘nggi daqiqalarda mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi. Messi gol urmadi, ammo ikki hal qiluvchi uzatma bilan yana o‘yin markazida bo‘ldi.
Endi amaldagi chempionni Ispaniyaga qarshi eng katta sinov kutmoqda. Messi aytganidek, har bir final o‘ziga xos. Ammo bu final uning o‘zi va Argentina futboli uchun barchasidan ham alohida bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, Messi Argentinani ketma-ket ikkinchi jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?
…