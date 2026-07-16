Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?

·45·Sport
Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?

Argentina JCH-2026 yarimfinalida Angliyani dramatik tarzda mag‘lub etib, yana hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi. Uchrashuvdan keyin Lionel Messi jamoasining erishgan natijasini “haqiqiy mo‘jiza” deb atadi va bu g‘alabaning argentinaliklar uchun alohida ahamiyatga ega ekanini yashirmadi.

Angliya g‘alabaga yaqin edi

Yarimfinalda birinchi bo‘lib Angliya hisobni ochdi. Entoni Gordon 55-daqiqada gol urib, Tomas Tuxel jamoasini finalga yaqinlashtirdi.

Ammo Angliya ustunlikni saqlab qolish uchun himoyaga chekindi. Argentina esa o‘yin oxirigacha bosimni kuchaytirib, ketma-ket xavfli vaziyatlar yarata boshladi.

85-daqiqada Messining uzatmasidan so‘ng Enso Fernandes hisobni tenglashtirdi. Qo‘shib berilgan vaqtda esa Messi o‘ng qanotdan to‘pni jarima maydoniga yetkazdi va Lautaro Martines bosh bilan g‘alaba golini kiritdi.

Voqea

Daќiqa

Entoni Gordon goli

55

Enso Fernandes goli

85

Lautaro Martines goli

90+2

Yakuniy hisob

2:1

«Har bir final o‘ziga xos»

Uchrashuvdan keyin Messi yana bir bor Jahon chempionati finaliga chiqish hissiyotini tasvirlash oson emasligini aytdi.

«Har bir final o‘ziga xos. Bu jahon chempionati finali va ularning har biri alohida ahamiyatga ega. Yana shunday his-tuyg‘ularni boshdan kechirish — aqlbovar qilmas darajada ajoyib».

Argentina 2022 yilgi Qatar mundialida chempion bo‘lgandi. Endi Lionel Skaloni jamoasi ketma-ket ikkinchi marta finalga chiqib, unvonni himoya qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Messi uchun esa bu faoliyatidagi uchinchi Jahon chempionati finali bo‘ladi. U avval 2014 va 2022 yillarda hal qiluvchi bahsda ishtirok etgan.

«Bu jamoaning natijasi — mo‘jiza»

Messi Argentina bosib o‘tgan yo‘l oson bo‘lmaganini ta’kidladi. Jamoa pley-offda bir necha bor murakkab vaziyatlarga tushdi, ammo har safar o‘yinni qutqarish yo‘lini topdi.

«Ketma-ket ikkinchi jahon chempionati finaliga chiqishni tasavvur qilish qiyin. Bu jamoaning erishgan natijasi haqiqiy mo‘jiza».

Angliyaga qarshi o‘yin ham shu xarakterning davomi bo‘ldi. Argentina 85-daqiqagacha hisobda ortda borayotgandi, biroq jamoa sarosimaga tushmadi va so‘nggi daqiqalarda ikki gol urib, final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi.

Reuters qayd etishicha, Messi Angliyaga qarshi gol urmagan bo‘lsa-da, har ikki golni tashkil qildi. Uning ushbu ikki assisti Jahon chempionatlaridagi umumiy golli uzatmalari sonini rekord darajadagi 12 taga yetkazdi.

Madhiya paytida hissiyotlar o‘zgardi

O‘yin oldidan Argentina vakillari tarixiy raqobatga ortiqcha e’tibor bermasdan, uchrashuvni oddiy yarimfinal sifatida qabul qilishga harakat qilgandi.

Biroq Messining aytishicha, davlat madhiyasi yangraganidan keyin futbolchilar o‘yinning argentinaliklar uchun qanchalik katta ahamiyatga ega ekanini his qilgan.

«Bu shunchaki futbol o‘yini, deb gapirgan bo‘lsak-da, davlat madhiyasi yangraganda butunlay boshqacha hissiyotlarni tuydik».

Shunga qaramay, Argentina futbolchilari hissiyot taktik intizomga xalaqit bermasligi kerakligini ham unutmagan.

«Hech kim Angliyaga yutqazishni istamadi»

Angliya va Argentina o‘rtasidagi uchrashuvlar doimo oddiy futbol bahsidan kattaroq voqeaga aylanib kelgan. Messi ham jamoa va muxlislar bu raqibga mag‘lub bo‘lishni istamaganini ochiq aytdi.

«Jamoada hech kim yutqazishni istamasdi, Argentina xalqi ham bu g‘alabani juda xohlardi. Hech kim Angliyaga mag‘lub bo‘lishni istamadi».

Atlantadagi stadionda argentinalik muxlislar ko‘pchilikni tashkil qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ularning qo‘llab-quvvatlashi jamoaning so‘nggi daqiqalardagi bosimini yanada kuchaytirgan.

Endi Ispaniya kutib turibdi

Argentina finalda Ispaniya bilan to‘qnashadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi bahsga yo‘l olgandi.

Finalda ikki xil uslub yuzma-yuz keladi: turnirning eng sermahsul jamoalaridan biri bo‘lgan Argentina Ispaniyaning to‘p nazorati va mustahkam himoyasiga qarshi kurashadi. Ispaniya turnirda hozirgacha atigi bir gol o‘tkazgan, Argentina esa yetti uchrashuvning barchasida g‘alaba qozongan.

Messi uchun bu jahon futbolidagi afsonaviy faoliyatini yana bir chempionlik bilan bezash imkoniyati. Ispaniya uchun esa 2010 yildan keyin ikkinchi bor bosh sovrinni qo‘lga kiritish yo‘lidagi so‘nggi qadam.

So‘nggi mo‘jizaga bir qadam

Argentina Angliyaga qarshi so‘nggi daqiqalarda mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi. Messi gol urmadi, ammo ikki hal qiluvchi uzatma bilan yana o‘yin markazida bo‘ldi.

Endi amaldagi chempionni Ispaniyaga qarshi eng katta sinov kutmoqda. Messi aytganidek, har bir final o‘ziga xos. Ammo bu final uning o‘zi va Argentina futboli uchun barchasidan ham alohida bo‘lishi mumkin.

Sizningcha, Messi Argentinani ketma-ket ikkinchi jahon chempionligiga olib chiqa oladimi?

Lionel MessiArgentinaAngliyaEnzo FernándezLautaro Martínez
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56Messi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiMessi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiBugun, 09:44Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...Bugun, 09:31Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiAngliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiBugun, 03:22PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiPSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiBugun, 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi