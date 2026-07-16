Messi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladi
Lionel Messi JCH-2026 yarimfinalida Angliyaga qarshi maydonga tushib, jahon chempionatlari tarixidagi navbatdagi rekordini yangiladi. 39 yoshli argentinalik uchun bu mundiallardagi 33-uchrashuv bo‘ldi — endi uning eng yaqin ta’qibchisi ham ancha ortda qolmoqda.
Angliyaga qarshi o‘yin yangi tarix yozdi
Argentina yarimfinalda Angliyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionati finaliga yo‘l oldi. Lionel Messi esa ushbu bahsda gol urmagan bo‘lsa-da, jamoasining har ikki goliga uzatma berib, kambekning asosiy qahramonlaridan biri bo‘ldi.
Bu uchrashuv Messining jahon chempionatlaridagi 33-o‘yini sifatida tarixga kirdi. U 2022 yilgi finalda 26-uchrashuvini o‘tkazib, Lotar Matteusning avvalgi rekordini yangilagan edi. JCH-2026dagi yurishi esa bu ko‘rsatkichni yanada baland nuqtaga olib chiqdi.
Ronaldu va Matteus qancha o‘yin o‘tkazgan?
Krishtianu Ronaldu 2026 yilgi mundialdagi ishtirokini yakunlagach, jahon chempionatlaridagi uchrashuvlari soni 27 taga yetdi. Portugaliyalik futbolchi ushbu musobaqada olti marta ishtirok etgan bo‘lsa-da, Messidan olti o‘yin ortda qolmoqda.
Futbolchi
JCHdagi o‘yinlar
Lionel Messi
33
Krishtianu Ronaldu
27
Lotar Matteus
25
Ispaniyaga qarshi finalda maydonga tushsa, Messi o‘z rekordini 34 ta uchrashuvgacha yetkazadi. Hozirgi format va futbolchining yoshini hisobga olganda, bu natija yaqin yillarda yangilanishi juda qiyin bo‘lishi mumkin.
21 ta gol bilan ham tarixda birinchi
Messining rekordlari faqat o‘yinlar soni bilan cheklanmaydi. U JCH-2026 davomida mundiallardagi gollari sonini 21 taga yetkazib, jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarga aylandi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, u Germaniya afsonasi Miroslav Klozening 16 gollik natijasidan ancha oldinlab ketgan.
39 yoshli futbolchi 2026 yilgi turnirning o‘zida 8 ta gol urdi. Bu natija uning nafaqat uzoq yillar yuqori darajada qolganini, balki hal qiluvchi o‘yinlarda ham Argentina uchun asosiy kuch bo‘lib turganini ko‘rsatadi.
Angliyaga qarshi ikki assist yana bir rekord keltirdi
Messi Angliyaga qarshi yarimfinalda Enso Fernandes va Lautaro Martinesning gollariga uzatma berdi. Shu tariqa uning jahon chempionatlaridagi golli uzatmalari soni 12 taga yetdi va bu musobaqa tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkichga aylandi.
Ko‘rsatkich
Messi natijasi
JCHdagi o‘yinlar
33
Gollar
21
Golli uzatmalar
12
Ishtirok etgan mundiallar
6
Finallar
3
Messi shuningdek oltita jahon chempionatida ishtirok etgan kam sonli futbolchilardan biri hisoblanadi. Uning mundialdagi yo‘li 2006 yilda boshlangan va oradan 20 yil o‘tib ham finalgacha davom etmoqda.
Faoliyatidagi uchinchi JCH finali
Ispaniyaga qarshi bahs Messi uchun jahon chempionatlaridagi uchinchi final bo‘ladi. U 2014 yilda Germaniyaga qarshi hal qiluvchi uchrashuvda mag‘lub bo‘lgan, 2022 yilda esa Fransiya ustidan penaltilar seriyasidagi g‘alaba bilan bosh sovrinni qo‘lga kiritgan.
Endi Argentina ketma-ket ikkinchi marta chempion bo‘lish imkoniyatiga ega. Agar Skaloni jamoasi Ispaniyani mag‘lub etsa, u 1958 va 1962 yillarda ketma-ket chempion bo‘lgan Braziliyadan keyin bu natijani takrorlagan ilk terma jamoaga aylanadi.
Finalda Messi va Yamal to‘qnashuvi
JCH-2026 finalida amaldagi chempion Argentina Yevropaning eng barqaror jamoalaridan biri — Ispaniya bilan kuch sinashadi. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etgan bo‘lsa, Argentina Angliyaga qarshi so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi.
Hal qiluvchi o‘yinda 39 yoshli Messi va 19 yoshli Lamin Yamal yuzma-yuz keladi. Bu bahs futbolning ikki davri — tarix yozib bo‘lgan afsona va endi katta sahnaga chiqayotgan yangi avlod o‘rtasidagi ramziy to‘qnashuvga aylanishi kutilmoqda.
So‘nggi o‘yin yana nechta rekord olib keladi?
Messi JCH-2026da allaqachon o‘yinlar, gollar va assistlar bo‘yicha rekordlarni o‘z nomi bilan bog‘ladi. Ispaniyaga qarshi finalda u 34-uchrashuvini o‘tkazishi, gol yoki assistlar sonini yana oshirishi mumkin.
Ammo eng katta maqsad shaxsiy statistika emas. Argentina sardori uchun asosiy vazifa — jamoasini ketma-ket ikkinchi marta jahon chempioniga aylantirish.
Sizningcha, Lionel Messi Ispaniyaga qarshi finalda yana bir hal qiluvchi rekord o‘rnata oladimi?
Meta description: Lionel Messi Angliyaga qarshi JCH-2026 yarimfinalida mundiallardagi 33-o‘yinini o‘tkazdi. U 21 ta gol va 12 ta assist bilan ham rekordchi bo‘lib turibdi.
…