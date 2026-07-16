Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...
Angliya terma jamoasi yana bir bor millionlab muxlislarining yuragini tilka-pora qildi. «Uch sher» bor-yo‘g‘i ikki yil va bir necha kun ichida ikkinchi marta Ispaniyaga qarshi finalga yo‘l olish ostonasida turgan edi. Ammo Argentinaga qarshi kechgan shiddatli yarim final bahsi inglizlar uchun haqiqiy kashshoflikka aylandi.
85-daqiqagacha hisobda oldinda borgan inglizlar so‘nggi daqiqalarda o‘z darvozasi tomon juda qattiq chekindi va bu xato ularga qimmatga tushdi — oxirgi soniyalarda o‘tkazib yuborilgan ikkita halokatli gol Angliyani turnirdan chiqarib yubordi.
Zamin.uz ushbu dramatik mag‘lubiyat tahlili va o‘yinning eng muvaffaqiyatsiz uch yulduziga berilgan shafqatsiz baholarni taqdim etadi.
Ulkan la’nat davom etadi: Futbol ixtirochilari bo‘lmish inglizlar oxirgi 60 yildan buyon (o‘z uyida o‘tgan ichki Britaniya chempionati va Rouz kubogini hisobga olmaganda) birorta ham yirik xalqaro turnirda g‘olib chiqa olmayapti. Bu safargi kutish yana qancha davom etishi esa noma’lum.
Angliyaning uchta «muvaffaqiyatsizlik timsoli»
Ushbu uchrashuvda Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlari o‘z darajasidan ancha past o‘yin namoyish etishdi. Ekspertlar tomonidan ularga qo‘yilgan baholar buni yaqqol isbotlab turibdi (eng yuqori baholash mezoni — 10 ball, start bahosi esa — 6,0).
1. Jud Bellingem — 3,0 ball
Bellingem avvalgi bahslarda Angliyani necha bor qutqarib qolgan bo‘lsa, bu safar o‘sha mo‘jizani takrorlay olmadi. Ingliz muxlislari undan yana bir bor yakkalikda o‘yinni hal qilib berishini kutishgandi. Biroq argentinaliklar buni yaxshi anglagan holda Judni butunlay zararsizlantirishdi. Natijada Bellingemning kutilgan golli uzatmalar (xA) ko‘rsatkichi deyarli nolga — bor-yo‘g‘i 0,01 ga teng bo‘ldi.
2. Harri Keyn — 3,0 ball
Terma jamoa sardori ham Bellingem singari kutilgan darajada o‘ynay olmadi. Old chiziqda unga deyarli to‘p yetkazib berilmagach, Keyn orqaroqqa chekinib, chuqur pozitsiyalardan uzatmalar berishga majbur bo‘ldi. Uning uzoq masofadan bergan bitta pasi raqib himoyachisi Talyafiko tomonidan muvaffaqiyatsiz qaytarilib, jamoadoshlariga xavfli vaziyat yaratishga yordam berdi. Biroq ortidan Keynning o‘zi Morganning qulay pasini qabul qila olmay, raqibning xavfli qarshi hujumiga sababchi bo‘ldi. Bundan tashqari, Garri maydondagi 8 ta yakkakurashning 6 tasida mag‘lub bo‘ldi.
3. Jon Stouns — 3,0 ball
Balanddan uzatiladigan to‘plar odatda ingliz futbolining eng kuchli quroli hisoblanardi. Ammo bu safar Argentina aynan ushbu uslubdan foydalanganda inglizlar himoyasi dog‘da qoldi. Gexi bilan birgalikda markazda raqib hujumchilariga qarshi turgan Stouns Niko Gonsales, Aleksis Mak Allister va Lautaro Martinesni to‘liq yopishga ulgurmadi. Messi tomonidan Lautaroga yo‘llangan golli uzatmada esa Stouns havodagi kurashni yutishi mumkin bo‘lgan vaziyatda xatoga yo‘l qo‘ydi.
Mag‘lubiyat qahramonlari: Kim qanday baho oldi?
Futbolchi
Pozitsiyasi
O‘yin uchun baho
Asosiy kamchiligi
Yarim himoyachi
3.0 / 10
To‘liq nazoratga olindi, xavflilik darajasi nolga tenglashdi (xA — 0.01).
Harri Keyn
Markaziy hujumchi
3.0 / 10
Pozitsiyasini yo‘qotdi, 8 ta yakkakurashning 6 tasida yengildi.
Jon Stouns
Markaziy himoyachi
3.0 / 10
Ikkinchi qavatdagi kurashlarni boy berdi, Lautaroning golida xato qildi.
Inglizlarning final oldidan yo‘l qo‘ygan ushbu qo‘pol taktik xatolari va yetakchilarning kuchsiz o‘yini ularni yana bir bor bosh sovrindan mahrum qildi. Endi ular yangi imkoniyatni kutishga majbur.
…