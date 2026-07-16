Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...

·51·Sport
Angliyaning Argentinaga yutqazishiga sababchi bo‘lgan "antiqahramonlar"...

Angliya terma jamoasi yana bir bor millionlab muxlislarining yuragini tilka-pora qildi. «Uch sher» bor-yo‘g‘i ikki yil va bir necha kun ichida ikkinchi marta Ispaniyaga qarshi finalga yo‘l olish ostonasida turgan edi. Ammo Argentinaga qarshi kechgan shiddatli yarim final bahsi inglizlar uchun haqiqiy kashshoflikka aylandi.

85-daqiqagacha hisobda oldinda borgan inglizlar so‘nggi daqiqalarda o‘z darvozasi tomon juda qattiq chekindi va bu xato ularga qimmatga tushdi — oxirgi soniyalarda o‘tkazib yuborilgan ikkita halokatli gol Angliyani turnirdan chiqarib yubordi.

Zamin.uz ushbu dramatik mag‘lubiyat tahlili va o‘yinning eng muvaffaqiyatsiz uch yulduziga berilgan shafqatsiz baholarni taqdim etadi.

Ulkan la’nat davom etadi: Futbol ixtirochilari bo‘lmish inglizlar oxirgi 60 yildan buyon (o‘z uyida o‘tgan ichki Britaniya chempionati va Rouz kubogini hisobga olmaganda) birorta ham yirik xalqaro turnirda g‘olib chiqa olmayapti. Bu safargi kutish yana qancha davom etishi esa noma’lum.

Angliyaning uchta «muvaffaqiyatsizlik timsoli»

Ushbu uchrashuvda Angliya terma jamoasining asosiy yulduzlari o‘z darajasidan ancha past o‘yin namoyish etishdi. Ekspertlar tomonidan ularga qo‘yilgan baholar buni yaqqol isbotlab turibdi (eng yuqori baholash mezoni — 10 ball, start bahosi esa — 6,0).

1. Jud Bellingem — 3,0 ball

Bellingem avvalgi bahslarda Angliyani necha bor qutqarib qolgan bo‘lsa, bu safar o‘sha mo‘jizani takrorlay olmadi. Ingliz muxlislari undan yana bir bor yakkalikda o‘yinni hal qilib berishini kutishgandi. Biroq argentinaliklar buni yaxshi anglagan holda Judni butunlay zararsizlantirishdi. Natijada Bellingemning kutilgan golli uzatmalar (xA) ko‘rsatkichi deyarli nolga — bor-yo‘g‘i 0,01 ga teng bo‘ldi.

2. Harri Keyn — 3,0 ball

Terma jamoa sardori ham Bellingem singari kutilgan darajada o‘ynay olmadi. Old chiziqda unga deyarli to‘p yetkazib berilmagach, Keyn orqaroqqa chekinib, chuqur pozitsiyalardan uzatmalar berishga majbur bo‘ldi. Uning uzoq masofadan bergan bitta pasi raqib himoyachisi Talyafiko tomonidan muvaffaqiyatsiz qaytarilib, jamoadoshlariga xavfli vaziyat yaratishga yordam berdi. Biroq ortidan Keynning o‘zi Morganning qulay pasini qabul qila olmay, raqibning xavfli qarshi hujumiga sababchi bo‘ldi. Bundan tashqari, Garri maydondagi 8 ta yakkakurashning 6 tasida mag‘lub bo‘ldi.

3. Jon Stouns — 3,0 ball

Balanddan uzatiladigan to‘plar odatda ingliz futbolining eng kuchli quroli hisoblanardi. Ammo bu safar Argentina aynan ushbu uslubdan foydalanganda inglizlar himoyasi dog‘da qoldi. Gexi bilan birgalikda markazda raqib hujumchilariga qarshi turgan Stouns Niko Gonsales, Aleksis Mak Allister va Lautaro Martinesni to‘liq yopishga ulgurmadi. Messi tomonidan Lautaroga yo‘llangan golli uzatmada esa Stouns havodagi kurashni yutishi mumkin bo‘lgan vaziyatda xatoga yo‘l qo‘ydi.

Mag‘lubiyat qahramonlari: Kim qanday baho oldi?

Futbolchi

Pozitsiyasi

O‘yin uchun baho

Asosiy kamchiligi

Jud Bellingem

Yarim himoyachi

3.0 / 10

To‘liq nazoratga olindi, xavflilik darajasi nolga tenglashdi (xA — 0.01).

Harri Keyn

Markaziy hujumchi

3.0 / 10

Pozitsiyasini yo‘qotdi, 8 ta yakkakurashning 6 tasida yengildi.

Jon Stouns

Markaziy himoyachi

3.0 / 10

Ikkinchi qavatdagi kurashlarni boy berdi, Lautaroning golida xato qildi.

Inglizlarning final oldidan yo‘l qo‘ygan ushbu qo‘pol taktik xatolari va yetakchilarning kuchsiz o‘yini ularni yana bir bor bosh sovrindan mahrum qildi. Endi ular yangi imkoniyatni kutishga majbur.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Tuxel mag‘lubiyatdan keyin: «Hech narsadan afsuslanmayman»Bugun, 10:06Keyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiKeyn Messiga qarshi o‘yindan so‘ng nimaga iqror bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 09:56Messi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiMessi 33-o‘yinda: u mundial rekordlarini "qalashtirib" tashladiBugun, 09:44Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Messi Angliya mag‘lub etilgan "kambek"dan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 09:38Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiAngliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandiBugun, 03:22PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiPSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiBugun, 02:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi