Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdi
Londonning Applied Computing startapi neft, gaz va neft-kimyo sanoati uchun moʻljallangan Orbital nomli innovatsion sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi. Mazkur texnologiya murakkab sanoat obʼektlaridagi minglab datchiklar maʼlumotlarini real vaqt rejimida tahlil qilib, butun boshli zavod ishini optimallashtirishga qodir. Loyihani rivojlantirish uchun muhandislik giganti KBR va Databricks Ventures boshchiligida 20 million dollar sarmoya jalb qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda neft va gaz korxonalarida oʻrnatilgan minglab sensorlar harorat, bosim va yopishqoqlik kabi koʻrsatkichlarni tinimsiz qayd etib boradi. Biroq, Applied Computing bosh direktori Callum Adamsonning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, korxonalar mavjud maʼlumotlarning atigi 8 foizidan samarali foydalanmoqda. Orbital modeli aynan shu boʻshliqni toʻldirish, yaʼni sensor koʻrsatkichlarini muhandislik hujjatlari va fizika-kimyo qonuniyatlari bilan birlashtirish uchun yaratilgan.
Orbital modelining oʻziga xosligi va imkoniyatlariChatGPT kabi matnli modellardan farqli oʻlaroq, Orbital uchta yoʻnalishni: vaqtli qatorlar modeli, fizikaga asoslangan model va til modelini oʻzida mujassam etadi. Bu tizimga nafaqat nosozliklarni aniqlash, balki ularning sabablarini soniyalar ichida topish va taklif etilayotgan yechim zavodning boshqa qismlariga qanday taʼsir qilishini modellashtirish imkonini beradi.
Yangi texnologiya yordamida mutaxassislar turli simulyatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin. Masalan, zavodning bir qismidagi oʻzgarish butun tizimga qanday taʼsir qilishini tekshirish ilgari kunlar yoki haftalar talab qilgan boʻlsa, endilikda bu jarayon bir necha soniyada yakunlanadi. Bu esa energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.
- Real vaqt rejimida sensorlar maʼlumotlarini tahlil qilish;
- Fizik va kimyoviy cheklovlarni hisobga olgan holda bashorat qilish;
- Nosozliklar sababini tezkor aniqlash va simulyatsiya qilish;
- Energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish.
Sanoatda AspenTech va AVEVA kabi kuchli raqobatchilar mavjud boʻlishiga qaramay, Adamson oʻz kompaniyasining ustunligini maʼlumotlar bazasida emas, balki eng kuchli AI tadqiqotchilarini yigʻa olganida deb biladi. Jalb qilingan 20 million dollar sarmoya kompaniyaning xalqaro miqyosda kengayishi, yangi muhandislarni yollash va tadqiqotlarni chuqurlashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu kabi texnologiyalar Oʻzbekiston kabi neft-gaz sanoati iqtisodiyotning tayanchi boʻlgan mamlakatlar uchun ham kelajakda raqamli transformatsiya yoʻlida muhim namuna boʻlishi mumkin.
…