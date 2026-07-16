Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdi

·21·Texno
Neft va gaz sanoatida inqilob: Applied Computing butun zavodni boshqaruvchi AI yaratdi

Londonning Applied Computing startapi neft, gaz va neft-kimyo sanoati uchun moʻljallangan Orbital nomli innovatsion sunʼiy intellekt modelini taqdim etdi. Mazkur texnologiya murakkab sanoat obʼektlaridagi minglab datchiklar maʼlumotlarini real vaqt rejimida tahlil qilib, butun boshli zavod ishini optimallashtirishga qodir. Loyihani rivojlantirish uchun muhandislik giganti KBR va Databricks Ventures boshchiligida 20 million dollar sarmoya jalb qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda neft va gaz korxonalarida oʻrnatilgan minglab sensorlar harorat, bosim va yopishqoqlik kabi koʻrsatkichlarni tinimsiz qayd etib boradi. Biroq, Applied Computing bosh direktori Callum Adamsonning TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, korxonalar mavjud maʼlumotlarning atigi 8 foizidan samarali foydalanmoqda. Orbital modeli aynan shu boʻshliqni toʻldirish, yaʼni sensor koʻrsatkichlarini muhandislik hujjatlari va fizika-kimyo qonuniyatlari bilan birlashtirish uchun yaratilgan.

Orbital modelining oʻziga xosligi va imkoniyatlari

ChatGPT kabi matnli modellardan farqli oʻlaroq, Orbital uchta yoʻnalishni: vaqtli qatorlar modeli, fizikaga asoslangan model va til modelini oʻzida mujassam etadi. Bu tizimga nafaqat nosozliklarni aniqlash, balki ularning sabablarini soniyalar ichida topish va taklif etilayotgan yechim zavodning boshqa qismlariga qanday taʼsir qilishini modellashtirish imkonini beradi.

Yangi texnologiya yordamida mutaxassislar turli simulyatsiyalarni amalga oshirishlari mumkin. Masalan, zavodning bir qismidagi oʻzgarish butun tizimga qanday taʼsir qilishini tekshirish ilgari kunlar yoki haftalar talab qilgan boʻlsa, endilikda bu jarayon bir necha soniyada yakunlanadi. Bu esa energiya sarfini kamaytirish va ishlab chiqarish barqarorligini taʼminlashda muhim ahamiyatga ega.

  • Real vaqt rejimida sensorlar maʼlumotlarini tahlil qilish;
  • Fizik va kimyoviy cheklovlarni hisobga olgan holda bashorat qilish;
  • Nosozliklar sababini tezkor aniqlash va simulyatsiya qilish;
  • Energiya samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish.
Applied Computing hozirda bir qancha yirik xalqaro energetika kompaniyalari bilan hamkorlik qilmoqda. Xususan, Hindistonning Wipro va AQSHning KBR kompaniyalari Orbital tizimini oʻz platformalariga integratsiya qilgan. Shuningdek, startap yaqin haftalarda Yevropaning yirik neft kompaniyasi bilan yangi hamkorlikni eʼlon qilishni rejalashtirmoqda.

Sanoatda AspenTech va AVEVA kabi kuchli raqobatchilar mavjud boʻlishiga qaramay, Adamson oʻz kompaniyasining ustunligini maʼlumotlar bazasida emas, balki eng kuchli AI tadqiqotchilarini yigʻa olganida deb biladi. Jalb qilingan 20 million dollar sarmoya kompaniyaning xalqaro miqyosda kengayishi, yangi muhandislarni yollash va tadqiqotlarni chuqurlashtirishga yoʻnaltiriladi. Bu kabi texnologiyalar Oʻzbekiston kabi neft-gaz sanoati iqtisodiyotning tayanchi boʻlgan mamlakatlar uchun ham kelajakda raqamli transformatsiya yoʻlida muhim namuna boʻlishi mumkin.

Applied ComputingSunʼiy IntellektNeft-GazOrbitalTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51Lululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiLululemon neylonni qayta ishlash texnologiyasiga 30 million dollar sarmoya kiritdiBugun, 09:25System76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiSystem76 yangi Adder Pro noutbugini taqdim etdi: OLED ekran va RTX 5070 grafikasiBugun, 08:51Minisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiMinisforum yangi UM870 Plus mini-kompyuterini taqdim etdi: Ryzen 7 va OCuLink interfeysiBugun, 07:29Greylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiGreylock yangi investitsiya fondini 1,5 milliard dollar bilan cheklashga qaror qildiBugun, 05:24Microsoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaMicrosoft oʻz sotuvchilarini OpenAI va Anthropic mahsulotlarini tanqid qilishga oʻrgatmoqdaBugun, 04:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi