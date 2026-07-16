DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldi
Sunʼiy intellekt sohasidagi texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda: Google DeepMind kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Andrew Dai tomonidan asos solingan Elorian startapi hali biror tayyor mahsulot taqdim etmasdanoq investorlar eʼtiborini tortdi. Build Mode loyihasiga tayanib ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya 55 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini 300 million dollarga yetkazishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Andrew Dai oʻn yildan ortiq vaqt davomida dunyodagi eng nufuzli sunʼiy intellekt tizimlarini, jumladan, keyinchalik ChatGPT modelining yaratilishiga asos boʻlgan tadqiqotlarni ishlab chiqishda ishtirok etgan. U Google tarkibidan chiqqanidan soʻng bor eʼtiborini vizual sunʼiy intellekt (Visual AI) yoʻnalishiga qaratishga qaror qildi. Uning fikricha, matnli va kod yozuvchi modellar rivojlangan boʻlsa-da, vizual tushunish va mantiqiy fikrlash sohasida hali katta boʻshliqlar mavjud.
Vizual sunʼiy intellekt: Yangi imkoniyatlar chegarasiElorian asoschisining taʼkidlashicha, hozirgi SI modellari matematika, fizika va dasturlashda ajoyib natijalar koʻrsatmoqda, biroq vizual maʼlumotlarni tahlil qilishda rivojlanish bir tekis kechmayapti. Startapning asosiy maqsadi — vizual umumiy sunʼiy intellekt (Visual AGI) darajasiga yetadigan modellarni yaratishdir. Bu tizimlar nafaqat tasvirlarni koʻra oladi, balki ulardagi murakkab mantiqiy bogʻliqliklarni ham inson kabi anglay oladi.
Mablagʻ yigʻish jarayonida Andrew Dai eng yuqori narx taklif qilgan investorlarni emas, balki strategik sheriklarni tanlashga ustuvorlik berdi. Natijada NVIDIA va Menlo Ventures kabi gigantlar loyihaga qoʻshildi. Dai uchun kompaniyaning qogʻozdagi qiymatidan koʻra, sunʼiy intellektni yaratishdagi real qiyinchiliklarni tushunadigan va texnik jarayonlarni qoʻllab-quvvatlaydigan hamkorlar muhimroq boʻlib chiqdi.
Katta texnologik kompaniyalardan isteʼdodlarni jalb qilishMuvaffaqiyatli investitsiya raundidan soʻng, Elorian oldida turgan eng katta vazifalardan biri — Big Tech (yirik texnologik korporatsiyalar)dan eng kuchli mutaxassislarni oʻziga ogʻdirishdir. Andrew Dainining soʻzlariga koʻra, startaplar uchun tezkorlik va murakkab texnik gʻoyalarni sodda tilda tushuntira olish qobiliyati asosiy raqobat ustunligi hisoblanadi. U oʻz jamoasiga dunyo darajasidagi tadqiqotchilarni jalb qilishda aynan shu yondashuvdan foydalanmoqda.
Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar va tadqiqotchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global bozorda sunʼiy intellektga boʻlgan talab va investitsiya hajmi ortib borayotgani, hatto kichik jamoalar ham toʻgʻri strategiya bilan yirik kapital jalb qilishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Vizual SI texnologiyalari kelajakda xavfsizlik tizimlari, tibbiy diagnostika va avtonom transport vositalarida inqilob yasashi kutilmoqda.
Elorian misolida koʻrinib turibdiki, zamonaviy texnologik bozorda faqatgina tayyor mahsulot emas, balki kuchli ilmiy baza va aniq maqsadga yoʻnaltirilgan qarashlar ham yuqori baholanadi. Andrew Dai va uning jamoasi endilikda olingan mablagʻlarni vizual intellekt sohasidagi ilk prototiplarni yaratishga sarflashni rejalashtirmoqda.
…