DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldi

·0·Texno
DeepMind sobiq tadqiqotchisi Elorian startapi uchun 300 million dollar baho oldi

Sunʼiy intellekt sohasidagi texnologik poyga yangi bosqichga chiqmoqda: Google DeepMind kompaniyasining sobiq tadqiqotchisi Andrew Dai tomonidan asos solingan Elorian startapi hali biror tayyor mahsulot taqdim etmasdanoq investorlar eʼtiborini tortdi. Build Mode loyihasiga tayanib ixbt.com nashrining xabar berishicha, kompaniya 55 million dollar miqdoridagi investitsiyani jalb qilib, oʻzining bozor qiymatini 300 million dollarga yetkazishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Andrew Dai oʻn yildan ortiq vaqt davomida dunyodagi eng nufuzli sunʼiy intellekt tizimlarini, jumladan, keyinchalik ChatGPT modelining yaratilishiga asos boʻlgan tadqiqotlarni ishlab chiqishda ishtirok etgan. U Google tarkibidan chiqqanidan soʻng bor eʼtiborini vizual sunʼiy intellekt (Visual AI) yoʻnalishiga qaratishga qaror qildi. Uning fikricha, matnli va kod yozuvchi modellar rivojlangan boʻlsa-da, vizual tushunish va mantiqiy fikrlash sohasida hali katta boʻshliqlar mavjud.

Vizual sunʼiy intellekt: Yangi imkoniyatlar chegarasi

Elorian asoschisining taʼkidlashicha, hozirgi SI modellari matematika, fizika va dasturlashda ajoyib natijalar koʻrsatmoqda, biroq vizual maʼlumotlarni tahlil qilishda rivojlanish bir tekis kechmayapti. Startapning asosiy maqsadi — vizual umumiy sunʼiy intellekt (Visual AGI) darajasiga yetadigan modellarni yaratishdir. Bu tizimlar nafaqat tasvirlarni koʻra oladi, balki ulardagi murakkab mantiqiy bogʻliqliklarni ham inson kabi anglay oladi.

Mablagʻ yigʻish jarayonida Andrew Dai eng yuqori narx taklif qilgan investorlarni emas, balki strategik sheriklarni tanlashga ustuvorlik berdi. Natijada NVIDIA va Menlo Ventures kabi gigantlar loyihaga qoʻshildi. Dai uchun kompaniyaning qogʻozdagi qiymatidan koʻra, sunʼiy intellektni yaratishdagi real qiyinchiliklarni tushunadigan va texnik jarayonlarni qoʻllab-quvvatlaydigan hamkorlar muhimroq boʻlib chiqdi.

Katta texnologik kompaniyalardan isteʼdodlarni jalb qilish

Muvaffaqiyatli investitsiya raundidan soʻng, Elorian oldida turgan eng katta vazifalardan biri — Big Tech (yirik texnologik korporatsiyalar)dan eng kuchli mutaxassislarni oʻziga ogʻdirishdir. Andrew Dainining soʻzlariga koʻra, startaplar uchun tezkorlik va murakkab texnik gʻoyalarni sodda tilda tushuntira olish qobiliyati asosiy raqobat ustunligi hisoblanadi. U oʻz jamoasiga dunyo darajasidagi tadqiqotchilarni jalb qilishda aynan shu yondashuvdan foydalanmoqda.

Oʻzbekistonlik IT-mutaxassislar va tadqiqotchilar uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global bozorda sunʼiy intellektga boʻlgan talab va investitsiya hajmi ortib borayotgani, hatto kichik jamoalar ham toʻgʻri strategiya bilan yirik kapital jalb qilishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Vizual SI texnologiyalari kelajakda xavfsizlik tizimlari, tibbiy diagnostika va avtonom transport vositalarida inqilob yasashi kutilmoqda.

Elorian misolida koʻrinib turibdiki, zamonaviy texnologik bozorda faqatgina tayyor mahsulot emas, balki kuchli ilmiy baza va aniq maqsadga yoʻnaltirilgan qarashlar ham yuqori baholanadi. Andrew Dai va uning jamoasi endilikda olingan mablagʻlarni vizual intellekt sohasidagi ilk prototiplarni yaratishga sarflashni rejalashtirmoqda.

GoogleDeepMindElorianSunʼiy IntellektStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradi2GIS sunʼiy intellekti endi yonilgʻi quyish shoxobchalarida benzin borligini aytib beradiBugun, 20:24Sheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiSheryl Sandberg avtomobillarni AI orqali tekshirish startapiga 10 million dollar tikdiBugun, 20:23Nubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiNubia Navi X Ultra: Sunʼiy intellekt agentiga ega ilk smartfon taqdim etiladiBugun, 19:57AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?AMI Labs rahbari Alexandre LeBrun: Nega biz AGI va superintellekt atamalaridan qochamiz?Bugun, 19:57Moonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiMoonshot AI sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga chiqmoqda: Kimi 3 modeli taqdim etiladiBugun, 19:24Starlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiStarlink sunʼiy yoʻldoshlari yiliga 355 ming marta toʻqnashuvdan qochishga majbur boʻldiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi