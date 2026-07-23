Rolls-Royce yangi avlod qiruvchi samolyoti dvigatelini sinovdan o‘tkazishga tayyorlanmoqda

·94·Texno
Rolls-Royce yangi avlod qiruvchi samolyoti dvigatelini sinovdan o‘tkazishga tayyorlanmoqda

Buyuk Britaniya, Italiya va Yaponiya hamkorligida amalga oshirilayotgan Global Combat Air Programme (GCAP) loyihasi doirasida yangi avlod jangovar samolyoti uchun mo‘ljallangan dvigatel konstruksiyasini tekshirishning muhim bosqichi yakunlandi. Rolls-Royce, Avio Aero va IHI Corporation kompaniyalari muhandislari tomonidan o‘tkazilgan ushbu tahlillar loyihani to‘liq miqyosli yerusti sinovlariga bir qadam yaqinlashtirdi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyihaning asosiy maqsadi nafaqat yuqori tortish kuchiga ega, balki zamonaviy datchiklar va istiqbolli qurol tizimlari uchun zarur bo‘lgan katta miqdordagi elektr energiyasi hamda sovutish quvvatini ta’minlay oladigan kuch qurilmasini yaratishdir. Mutaxassislarning fikricha, oltinchi avlod qiruvchi samolyotlari bortidagi murakkab elektronika tizimlari an’anaviy dvigatellardan ko‘ra ko‘proq resurs talab qiladi.

Texnologik hamkorlik va raqamli yondashuv

Tayyorgarlik jarayonida uch davlat muhandislari dvigatelning alohida qismlari bo‘yicha 100 dan ortiq murakkab tekshiruvlarni amalga oshirdi. To‘plangan ma’lumotlar asosida kuch qurilmasining yakuniy konstruksiyasiga aniqlik kiritildi. Hozirda barcha hamkor mamlakatlarda dvigatelning ayrim butlovchi qismlarini ishlab chiqarish jarayoni boshlab yuborilgan.

Yangi yaratilayotgan demonstrator dvigateli kelgusidagi texnik xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, u seriyali ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan muhandislik usullari, raqamli vositalar va texnologik jarayonlarni amaliyotda sinab ko‘rish imkonini beradi. Mazkur jarayonlarni muvofiqlashtirish uchun Buyuk Britaniyaning Reding shahrida maxsus Collaboration Hub markazi tashkil etilgan.

Navbatdagi bosqichda to‘liq miqyosli demonstratorning yerusti sinovlari o‘tkaziladi. Ushbu testlar davomida kuch qurilmasining ishlash barqarorligi, uning elektr quvvati ishlab chiqarish salohiyati va kelajakdagi samolyotning issiqlik yuklamalarini boshqarish qobiliyati batafsil o‘rganiladi. Bu esa loyihaning umumiy muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Hozirgi vaqtda GCAP dasturi Buyuk Britaniya, Italiya va Yaponiya aerokosmik sohasida qariyb 9000 ta ish o‘rnini ta’minlamoqda. Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi nafaqat harbiy aviatsiya quvvatini oshiradi, balki ishtirokchi mamlakatlarning yuqori texnologiyalar sohasidagi yetakchiligini mustahkamlaydi. O‘zbekiston kabi mamlakatlar uchun ham bunday global texnologik hamkorlik natijalari aviatsiya va muhandislik sohasidagi yangi standartlarni belgilab berishi nuqtai nazaridan qiziqarlidir.

Rolls-RoyceGCAPAviatsiyaTexnologiyaHarbiy Sanoat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob