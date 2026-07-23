Rolls-Royce yangi avlod qiruvchi samolyoti dvigatelini sinovdan o‘tkazishga tayyorlanmoqda
Buyuk Britaniya, Italiya va Yaponiya hamkorligida amalga oshirilayotgan Global Combat Air Programme (GCAP) loyihasi doirasida yangi avlod jangovar samolyoti uchun mo‘ljallangan dvigatel konstruksiyasini tekshirishning muhim bosqichi yakunlandi. Rolls-Royce, Avio Aero va IHI Corporation kompaniyalari muhandislari tomonidan o‘tkazilgan ushbu tahlillar loyihani to‘liq miqyosli yerusti sinovlariga bir qadam yaqinlashtirdi. Bu haqda ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyihaning asosiy maqsadi nafaqat yuqori tortish kuchiga ega, balki zamonaviy datchiklar va istiqbolli qurol tizimlari uchun zarur bo‘lgan katta miqdordagi elektr energiyasi hamda sovutish quvvatini ta’minlay oladigan kuch qurilmasini yaratishdir. Mutaxassislarning fikricha, oltinchi avlod qiruvchi samolyotlari bortidagi murakkab elektronika tizimlari an’anaviy dvigatellardan ko‘ra ko‘proq resurs talab qiladi.
Texnologik hamkorlik va raqamli yondashuvTayyorgarlik jarayonida uch davlat muhandislari dvigatelning alohida qismlari bo‘yicha 100 dan ortiq murakkab tekshiruvlarni amalga oshirdi. To‘plangan ma’lumotlar asosida kuch qurilmasining yakuniy konstruksiyasiga aniqlik kiritildi. Hozirda barcha hamkor mamlakatlarda dvigatelning ayrim butlovchi qismlarini ishlab chiqarish jarayoni boshlab yuborilgan.
Yangi yaratilayotgan demonstrator dvigateli kelgusidagi texnik xatarlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, u seriyali ishlab chiqarishda qo‘llaniladigan muhandislik usullari, raqamli vositalar va texnologik jarayonlarni amaliyotda sinab ko‘rish imkonini beradi. Mazkur jarayonlarni muvofiqlashtirish uchun Buyuk Britaniyaning Reding shahrida maxsus Collaboration Hub markazi tashkil etilgan.
Navbatdagi bosqichda to‘liq miqyosli demonstratorning yerusti sinovlari o‘tkaziladi. Ushbu testlar davomida kuch qurilmasining ishlash barqarorligi, uning elektr quvvati ishlab chiqarish salohiyati va kelajakdagi samolyotning issiqlik yuklamalarini boshqarish qobiliyati batafsil o‘rganiladi. Bu esa loyihaning umumiy muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Hozirgi vaqtda GCAP dasturi Buyuk Britaniya, Italiya va Yaponiya aerokosmik sohasida qariyb 9000 ta ish o‘rnini ta’minlamoqda. Loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi nafaqat harbiy aviatsiya quvvatini oshiradi, balki ishtirokchi mamlakatlarning yuqori texnologiyalar sohasidagi yetakchiligini mustahkamlaydi. O‘zbekiston kabi mamlakatlar uchun ham bunday global texnologik hamkorlik natijalari aviatsiya va muhandislik sohasidagi yangi standartlarni belgilab berishi nuqtai nazaridan qiziqarlidir.
…