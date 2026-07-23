Moonshot kompaniyasining Kimi K3 modeli Anthropic texnologiyasini oʻgʻirlashda ayblanmoqda

·21·Texno
Moonshot kompaniyasining Kimi K3 modeli Anthropic texnologiyasini oʻgʻirlashda ayblanmoqda

Sunʼiy intellekt olamida yangi mojaroli bahslar avj olmoqda: Oq uy maslahatchilari Xitoyning Moonshot kompaniyasini oʻzining Kimi K3 modelini yaratishda AQSHning Anthropic kompaniyasiga tegishli Fable texnologiyasini noqonuniy nusxalashda aybladi. Ushbu ayblovlar fonida Vashington Xitoyning ochiq kodli modellariga nisbatan cheklovlar oʻrnatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oq uyning fan boʻyicha maslahatchisi Michael Kratsiosning taʼkidlashicha, Kimi K3 modeli nafaqat Amerika intellektual mulkini oʻgʻirlash, balki eksporti taqiqlangan yuqori texnologiyali chiplardan foydalanish evaziga yaratilgan. Uning soʻzlariga koʻra, bunday keng koʻlamli sanoat josusligi Amerika tadqiqotlariga jiddiy zarar yetkazadi. AQSH Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent ham koʻplab Xitoy modellarida Amerika ishlanmalariga xos "suv belgilari" (watermarks) topilayotganini tasdiqlagan.

Ekspertlar shubhasi: Texnologik jihatdan bu imkonsiz

Garchi siyosiy doiralarda oʻgʻirlik haqida gapirilsa-da, soha mutaxassislari bu qadar qisqa vaqt ichida modelni shunchaki nusxalash orqali yaratish mumkinligiga shubha bilan qarashmoqda. Snorkel AI asoschisi Braden Hancockning fikricha, Fable modeli iyul oyi boshida taqdim etilganini hisobga olsa, bor-yoʻgʻi ikki hafta ichida bunday ulkan maʼlumotlar bazasini qayta ishlab, yangi modelni muvaffaqiyatli ishga tushirish texnik jihatdan imkonsizdir.

Mutaxassislar "distillash" (distillation) jarayoniga ham toʻxtalib oʻtishdi. Bu jarayonda bir modelning ishlash prinsiplari va javoblari asosida boshqa model oʻqitiladi. Biroq, Allen Institute for AI tadqiqotchisi Nathan Lambertning aytishicha, Xitoy modellari allaqachon jahon darajasiga yaqinlashib qolgan va oddiy nusxalash endi sezilarli natija bermaydi. Uning fikricha, Kimi K3 kabi kuchli modellarning siri faqat maʼlumotlarni oʻgʻirlashda emas, balki murakkab oʻqitish usullarida boʻlishi mumkin.

Murakkab oʻqitish va infratuzilma muammosi

Modelni boshqa bir tizim yordamida oʻqitish (supervised fine-tuning) baʼzan yangi model oʻzini xuddi Claude yoki boshqa mashhur AI kabi tutishiga sabab boʻladi. Aynan shu holat siyosatchilarda "oʻgʻirlik" haqidagi tasavvurni uygʻotgan boʻlishi mumkin. Ammo Lambertning taʼkidlashicha, haqiqiy oʻsishga erishish uchun oʻn millionlab agentlarni oʻz ichiga olgan murakkab infratuzilma va mustahkamlangan oʻqitish (reinforcement learning) talab etiladi.

Hozircha Moonshot kompaniyasi oʻzining oʻqitish jarayonlari haqidagi savollarga rasmiy javob bergani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur vaziyat AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik sovuq urushning yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Agar Xitoyning ochiq kodli modellariga taqiq qoʻyilsa, bu global sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Anthropic API tizimi orqali maʼlumotlarni oʻgʻirlash oʻta qimmatga tushadigan va vaqt nuqtai nazaridan samarasiz jarayondir. Shu sababli, Kimi K3 modelining muvaffaqiyati ortida faqatgina oʻgʻirlik emas, balki oʻziga xos muhandislik yechimlari yotgan boʻlishi ehtimoli yuqori.

MoonshotAnthropicKimi K3Sunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob