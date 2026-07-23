Moonshot kompaniyasining Kimi K3 modeli Anthropic texnologiyasini oʻgʻirlashda ayblanmoqda
Sunʼiy intellekt olamida yangi mojaroli bahslar avj olmoqda: Oq uy maslahatchilari Xitoyning Moonshot kompaniyasini oʻzining Kimi K3 modelini yaratishda AQSHning Anthropic kompaniyasiga tegishli Fable texnologiyasini noqonuniy nusxalashda aybladi. Ushbu ayblovlar fonida Vashington Xitoyning ochiq kodli modellariga nisbatan cheklovlar oʻrnatish masalasini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oq uyning fan boʻyicha maslahatchisi Michael Kratsiosning taʼkidlashicha, Kimi K3 modeli nafaqat Amerika intellektual mulkini oʻgʻirlash, balki eksporti taqiqlangan yuqori texnologiyali chiplardan foydalanish evaziga yaratilgan. Uning soʻzlariga koʻra, bunday keng koʻlamli sanoat josusligi Amerika tadqiqotlariga jiddiy zarar yetkazadi. AQSH Gʻaznachilik kotibi Scott Bessent ham koʻplab Xitoy modellarida Amerika ishlanmalariga xos "suv belgilari" (watermarks) topilayotganini tasdiqlagan.
Ekspertlar shubhasi: Texnologik jihatdan bu imkonsizGarchi siyosiy doiralarda oʻgʻirlik haqida gapirilsa-da, soha mutaxassislari bu qadar qisqa vaqt ichida modelni shunchaki nusxalash orqali yaratish mumkinligiga shubha bilan qarashmoqda. Snorkel AI asoschisi Braden Hancockning fikricha, Fable modeli iyul oyi boshida taqdim etilganini hisobga olsa, bor-yoʻgʻi ikki hafta ichida bunday ulkan maʼlumotlar bazasini qayta ishlab, yangi modelni muvaffaqiyatli ishga tushirish texnik jihatdan imkonsizdir.
Mutaxassislar "distillash" (distillation) jarayoniga ham toʻxtalib oʻtishdi. Bu jarayonda bir modelning ishlash prinsiplari va javoblari asosida boshqa model oʻqitiladi. Biroq, Allen Institute for AI tadqiqotchisi Nathan Lambertning aytishicha, Xitoy modellari allaqachon jahon darajasiga yaqinlashib qolgan va oddiy nusxalash endi sezilarli natija bermaydi. Uning fikricha, Kimi K3 kabi kuchli modellarning siri faqat maʼlumotlarni oʻgʻirlashda emas, balki murakkab oʻqitish usullarida boʻlishi mumkin.
Murakkab oʻqitish va infratuzilma muammosiModelni boshqa bir tizim yordamida oʻqitish (supervised fine-tuning) baʼzan yangi model oʻzini xuddi Claude yoki boshqa mashhur AI kabi tutishiga sabab boʻladi. Aynan shu holat siyosatchilarda "oʻgʻirlik" haqidagi tasavvurni uygʻotgan boʻlishi mumkin. Ammo Lambertning taʼkidlashicha, haqiqiy oʻsishga erishish uchun oʻn millionlab agentlarni oʻz ichiga olgan murakkab infratuzilma va mustahkamlangan oʻqitish (reinforcement learning) talab etiladi.
Hozircha Moonshot kompaniyasi oʻzining oʻqitish jarayonlari haqidagi savollarga rasmiy javob bergani yoʻq. Shunga qaramay, mazkur vaziyat AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik sovuq urushning yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Agar Xitoyning ochiq kodli modellariga taqiq qoʻyilsa, bu global sunʼiy intellekt bozoridagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, Anthropic API tizimi orqali maʼlumotlarni oʻgʻirlash oʻta qimmatga tushadigan va vaqt nuqtai nazaridan samarasiz jarayondir. Shu sababli, Kimi K3 modelining muvaffaqiyati ortida faqatgina oʻgʻirlik emas, balki oʻziga xos muhandislik yechimlari yotgan boʻlishi ehtimoli yuqori.
…