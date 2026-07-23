SpaceX raketasi Oyga borib uriladi: Yerliklar noyob toʻqnashuvni kuzatishi mumkin

·39·Texno
SpaceX raketasi Oyga borib uriladi: Yerliklar noyob toʻqnashuvni kuzatishi mumkin

Ilon Mask asos solgan SpaceX kompaniyasining Falcon 9 raketasi yuqori pogʻonasi joriy yilning 5-avgust kuni Oy yuzasi bilan toʻqnashadi. Ushbu hodisa nafaqat astronomlar, balki koinot ishqibozlari uchun ham muhim voqeaga aylanadi, chunki zarba natijasida hosil boʻladigan jarayonlarni Yerdagi kuchli teleskoplar yordamida kuzatish imkoniyati mavjud. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, toʻqnashuv Toshkent vaqti bilan soat 11:35 atrofida sodir boʻlishi kutilmoqda. Raketa boʻlagi Oyning koʻrinadigan qismidagi Eynshteyn krateri yaqiniga tushishi taxmin qilinmoqda. Bu esa Shimoliy va Janubiy Amerika hududidagi kuzatuvchilarga ushbu noyob lahzani qayd etish uchun qulay sharoit yaratadi.

2025-010D belgisi ostidagi ushbu obʼyekt 2025-yil 15-yanvarda koinotga uchirilgan Falcon 9 raketasining bir qismidir. Oʻshanda raketa Oyga Blue Ghost va Hakuto-R qoʻnish apparatlarini olib chiqqan edi. Oʻz vazifasini bajargan yuqori pogʻona koinotda qolib, vaqt oʻtishi bilan Oy orbitasiga yaqinlashgan va endilikda uning yuzasiga qulashi aniq boʻldi.

Toʻqnashuv tafsilotlari va ilmiy ahamiyati

Oʻlchami besh qavatli binoga teng boʻlgan ushbu metall konstruksiya Oy yuzasiga taxminan 2,43 km/s tezlikda borib uriladi. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, zarba 34 darajali burchak ostida amalga oshadi. Toʻqnashuv natijasida Oy yuzasida diametri qariyb 17 metrga teng boʻlgan yangi krater hosil boʻlishi kutilmoqda.

Ushbu voqea shunchaki tasodifiy halokat emas, balki ilm-fan uchun qimmatli maʼlumotlar manbaidir. Toʻqnashuv paytida koʻtariladigan ulkan chang buluti mutaxassislarga sunʼiy obʼyektlarning Oy tuprogʻi (regolit) bilan oʻzaro taʼsirini oʻrganishga yordam beradi. Bu kelajakdagi Oy missiyalari va bazalar qurilishi uchun xavfsizlik choralarini ishlab chiqishda qoʻl keladi.

Shu bilan birga, mazkur hodisa xalqaro hamjamiyatda koinot chiqindilari masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi. SpaceX kabi xususiy kompaniyalarning faollashuvi natijasida Yer orbitasi va uning atrofidagi boʻshliqda nazoratsiz obʼyektlar koʻpayib bormoqda. Mutaxassislar bunday toʻqnashuvlarning koʻpayishi kelajakda boshqariladigan kosmik kemalar uchun xavf tugʻdirishi mumkinligidan xavotirda.

SpaceXFalcon 9OyKoinotAstronomiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob