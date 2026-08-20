SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardi

·19·Texno
SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardi
Qisqacha

SpaceX pastki Yer orbitasiga yana 24 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini olib chiqib, tarmoqdagi apparatlar umumiy sonini 11 mingdan oshirdi. Parvoz AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandanberg bazasidan Falcon 9 raketa-tashuvchisi yordamida nosozliklarsiz amalga oshirildi. Raketaning B1097 deb nomlangan birinchi bosqichi taxminan sakkiz daqiqadan so'ng «Of Course I Still Love You» platformasiga qo'ndi va bu uning o'n ikkinchi muvaffaqiyatli parvozi bo'ldi.

Koinotni oʻzlashtirish va global internet tarmogʻini kengaytirish borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Elon Musk’ga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli ravishda olib chiqdi. Natijada mazkur turkumdagi kosmik apparatlarning umumiy soni 11 mingdan oshib ketdi va bu dunyodagi eng yirik sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi maqomini yanada mustahkamladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, navbatdagi muvaffaqiyatli parvoz AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandanberg bazasidan amalga oshirildi. Buning uchun kompaniyaning ishonchli Falcon 9 raketa-tashuvchisidan foydalanildi. Raketaning uchirilishi va asosiy bosqichlarning ajralishi belgilangan reja asosida hech qanday nosozliklarsiz amalga oshirildi.

Takroriy foydalanish rekordlari

Mazkur parvoz koʻp martalik raketa texnologiyalarining naqadar ishonchli ekanini yana bir bor tasdiqladi. Taxminan sakkiz daqiqalik parvozdan soʻng, Falcon 9 raketasining B1097 deb nomlangan birinchi bosqichi Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu mazkur raketa pogʻonasi uchun oʻn ikkinchi muvaffaqiyatli parvoz boʻldi.

Ushbu birinchi bosqich avval ham bir qator masʼuliyatli missiyalarni bajarishda qatnashgan. Jumladan, u Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 kosmik apparatlari hamda Starlink turkumining avvalgi yettita partiyasini orbitaga yetkazib berishda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologik yondashuv kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.

Global tarmoq va uning koʻlami

Hozirgi kunda SpaceX tomonidan yaratilayotgan Starlink orbital guruhi koinotdagi barcha sunʼiy yoʻldoshlarning salmoqli qismini, aniqrogʻi, taxminan uchdan ikki qismini tashkil etadi. Biroq shuni taʼkidlash kerakki, 11 mingdan ortiq raqam faqatgina toʻliq ishlayotgan qurilmalarnigina emas, balki oʻz xizmat muddatini oʻtab boʻlgan, ishdan chiqqan yoki orbitadan bosqichma-bosqich tushirilishga tayyorlanayotgan apparatlarni ham oʻz ichiga oladi.

Shunga qaramay, kompaniya Yer yuzining istalgan nuqtasini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash loyihasini jadal surʼatlarda davom ettirmoqda. Bugungi kunga kelib, SpaceX’ning oʻzi ishlab chiqqan dengiz platformalarida amalga oshirilgan qoʻnishlar soni ham rekord koʻrsatkichlarga yetdi.

Texnologik yutuqlar statistikasi

Maʼlumotlarga koʻra, «Of Course I Still Love You» deb nomlangan maxsus platforma uchun bu safargi B1097 bosqichining qoʻnishi tarixdagi 219-chi muvaffaqiyatli holat boʻldi. Umuman olganda, Falcon 9 raketalarining birinchi bosqichlari uchun bu butun dunyo boʻylab 651-muvaffaqiyatli qoʻnish sifatida qayd etildi.

Ushbu koʻrsatkichlar aerokosmik sanoatida misli koʻrilmagan natija boʻlib, kompaniyaga koinotga chiqish xarajatlarini tubdan qisqartirish va parvozlar chastotasini keskin oshirish imkonini bermoqda. SpaceX oʻz oldiga qoʻygan global internet qamrovini kengaytirish maqsadlari sari izchil harakat qilishda davom etmoqda.

SpaceXStarlinkFalcon 9KoinotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25Elon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiElon Musk Starship raketasining navbatdagi sinovlari va rejalari haqida gapirdiBugun, 13:27Apple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining 2026-yilgi asosiy taqdimoti sanasi maʼlum boʻldiBugun, 12:56Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiBugun, 11:53Lufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiLufthansa samolyotlarida Starlink yuqori tezlikdagi interneti ishga tushirildiBugun, 11:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi