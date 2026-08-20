SpaceX orbitaga 11 mingdan ortiq Starlink sunʼiy yoʻldoshini chiqardi
SpaceX pastki Yer orbitasiga yana 24 ta Starlink sun'iy yo'ldoshini olib chiqib, tarmoqdagi apparatlar umumiy sonini 11 mingdan oshirdi. Parvoz AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandanberg bazasidan Falcon 9 raketa-tashuvchisi yordamida nosozliklarsiz amalga oshirildi. Raketaning B1097 deb nomlangan birinchi bosqichi taxminan sakkiz daqiqadan so'ng «Of Course I Still Love You» platformasiga qo'ndi va bu uning o'n ikkinchi muvaffaqiyatli parvozi bo'ldi.
Koinotni oʻzlashtirish va global internet tarmogʻini kengaytirish borasida navbatdagi muhim qadam tashlandi. Elon Musk’ga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi pastki yeratki orbitaga yana 24 ta Starlink sunʼiy yoʻldoshini muvaffaqiyatli ravishda olib chiqdi. Natijada mazkur turkumdagi kosmik apparatlarning umumiy soni 11 mingdan oshib ketdi va bu dunyodagi eng yirik sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻi maqomini yanada mustahkamladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, navbatdagi muvaffaqiyatli parvoz AQShning Kaliforniya shtatidagi Vandanberg bazasidan amalga oshirildi. Buning uchun kompaniyaning ishonchli Falcon 9 raketa-tashuvchisidan foydalanildi. Raketaning uchirilishi va asosiy bosqichlarning ajralishi belgilangan reja asosida hech qanday nosozliklarsiz amalga oshirildi.
Takroriy foydalanish rekordlariMazkur parvoz koʻp martalik raketa texnologiyalarining naqadar ishonchli ekanini yana bir bor tasdiqladi. Taxminan sakkiz daqiqalik parvozdan soʻng, Falcon 9 raketasining B1097 deb nomlangan birinchi bosqichi Tinch okeanidagi «Of Course I Still Love You» deb nomlangan avtonom dengiz platformasiga muvaffaqiyatli qoʻndi. Bu mazkur raketa pogʻonasi uchun oʻn ikkinchi muvaffaqiyatli parvoz boʻldi.
Ushbu birinchi bosqich avval ham bir qator masʼuliyatli missiyalarni bajarishda qatnashgan. Jumladan, u Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B, NROL-172 kosmik apparatlari hamda Starlink turkumining avvalgi yettita partiyasini orbitaga yetkazib berishda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan edi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday texnologik yondashuv kosmik parvozlar tannarxini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi.
Global tarmoq va uning koʻlamiHozirgi kunda SpaceX tomonidan yaratilayotgan Starlink orbital guruhi koinotdagi barcha sunʼiy yoʻldoshlarning salmoqli qismini, aniqrogʻi, taxminan uchdan ikki qismini tashkil etadi. Biroq shuni taʼkidlash kerakki, 11 mingdan ortiq raqam faqatgina toʻliq ishlayotgan qurilmalarnigina emas, balki oʻz xizmat muddatini oʻtab boʻlgan, ishdan chiqqan yoki orbitadan bosqichma-bosqich tushirilishga tayyorlanayotgan apparatlarni ham oʻz ichiga oladi.
Shunga qaramay, kompaniya Yer yuzining istalgan nuqtasini yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlash loyihasini jadal surʼatlarda davom ettirmoqda. Bugungi kunga kelib, SpaceX’ning oʻzi ishlab chiqqan dengiz platformalarida amalga oshirilgan qoʻnishlar soni ham rekord koʻrsatkichlarga yetdi.
Texnologik yutuqlar statistikasiMaʼlumotlarga koʻra, «Of Course I Still Love You» deb nomlangan maxsus platforma uchun bu safargi B1097 bosqichining qoʻnishi tarixdagi 219-chi muvaffaqiyatli holat boʻldi. Umuman olganda, Falcon 9 raketalarining birinchi bosqichlari uchun bu butun dunyo boʻylab 651-muvaffaqiyatli qoʻnish sifatida qayd etildi.
Ushbu koʻrsatkichlar aerokosmik sanoatida misli koʻrilmagan natija boʻlib, kompaniyaga koinotga chiqish xarajatlarini tubdan qisqartirish va parvozlar chastotasini keskin oshirish imkonini bermoqda. SpaceX oʻz oldiga qoʻygan global internet qamrovini kengaytirish maqsadlari sari izchil harakat qilishda davom etmoqda.
…