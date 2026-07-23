Google Gemini foydalanuvchilari soni bir milliardga yaqinlashmoqda
Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Gemini loyihasi bilan navbatdagi ulkan marrani zabt etish arafasida turibdi. Kompaniyaning 2026-yil ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha hisobotiga koʻra, ushbu aqlli yordamchidan foydalanuvchilar soni 950 milliondan oshdi. Bu koʻrsatkich Gemini tizimini Google Search, Gmail, Android va YouTube kabi "milliardlik klub" aʼzolari qatoriga qoʻshish uchun juda oz qolganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi bir yil ichida Gemini foydalanuvchilari soni uch baravarga koʻpaygani mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Eʼtiborlisi, joriy yilning fevral oyida ushbu koʻrsatkich 750 million atrofida edi. Bunday shiddatli oʻsish Google kompaniyasiga sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqobatchisi — iyun oyida bir milliardlik dovondan oʻtgan OpenAI korporatsiyasining ChatGPT loyihasi bilan munosib raqobatlashish imkonini bermoqda.
Raqobat va yangi funksiyalarning taʼsiriAlphabet bosh ijrochi direktori Sundar Pichai investorlar bilan muloqotda foydalanuvchilar Daily Brief va Gemini Spark kabi yangi agentlik funksiyalarini juda ijobiy kutib olganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya foydali yangiliklarni misli koʻrilmagan tezlikda joriy etmoqda. Bu esa nafaqat Android, balki iOS platformasi foydalanuvchilari orasida ham Gemini ommaviyligini oshirmoqda. Xususan, Nano Banana tasvir yaratish modelining ishga tushirilishi Apple qurilmalari egalari uchun qoʻshimcha qulaylik yaratdi.
AppFigures tahlillariga koʻra, oxirgi 12 oy ichida Gemini ilovasi iOS tizimida 137 million martadan ortiq yuklab olingan. Sensor Tower tahliliy kompaniyasining "State of AI" hisobotida qayd etilishicha, ChatGPT ilovasining sunʼiy intellekt yordamchilari bozoridagi ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushgan. Shu bilan birga, Gemini ulushi 27,7 foizgacha koʻtarilib, bozor muvozanatini oʻzgartira boshladi.
Qidiruv tizimi va iqtisodiy samaradorlikKoʻpchilik foydalanuvchilar anʼanaviy qidiruv tizimlari oʻrniga sunʼiy intellekt yordamchilaridan foydalanishga oʻtayotgan boʻlsa-da, Google Search oʻz mavqeini yoʻqotgani yoʻq. Aksincha, sunʼiy intellekt asosida yangilangan qidiruv tizimi soʻrovlar sonining ortishiga xizmat qilmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, savol-javob koʻrinishidagi AI rejimi allaqachon bir milliarddan ortiq foydalanuvchini qamrab olgan.
Google muhandislari texnologik jihatdan ham katta yutuqlarga erishganini maʼlum qildi. Yangi modellar va murakkab funksiyalar qoʻshilishiga qaramay, apparat taʼminotini optimallashtirish hisobiga sunʼiy intellekt operatsiyalari narxi sezilarli darajada arzonlashgan. Bu esa kompaniyaga oʻz xizmatlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish va raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini beradi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Gemini tizimi borgan sari ommalashib bormoqda. Google ekotizimining oʻzbek tilini qoʻllab-quvvatlash darajasi oshishi va Android qurilmalarining keng tarqalganligi ushbu servisning mahalliy bozorda ham yetakchi AI yordamchisiga aylanishiga zamin yaratmoqda.
…