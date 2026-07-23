Google Gemini foydalanuvchilari soni bir milliardga yaqinlashmoqda

·36·Texno
Google Gemini foydalanuvchilari soni bir milliardga yaqinlashmoqda

Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan Gemini loyihasi bilan navbatdagi ulkan marrani zabt etish arafasida turibdi. Kompaniyaning 2026-yil ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha hisobotiga koʻra, ushbu aqlli yordamchidan foydalanuvchilar soni 950 milliondan oshdi. Bu koʻrsatkich Gemini tizimini Google Search, Gmail, Android va YouTube kabi "milliardlik klub" aʼzolari qatoriga qoʻshish uchun juda oz qolganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi bir yil ichida Gemini foydalanuvchilari soni uch baravarga koʻpaygani mutaxassislarni hayratda qoldirmoqda. Eʼtiborlisi, joriy yilning fevral oyida ushbu koʻrsatkich 750 million atrofida edi. Bunday shiddatli oʻsish Google kompaniyasiga sunʼiy intellekt bozoridagi asosiy raqobatchisi — iyun oyida bir milliardlik dovondan oʻtgan OpenAI korporatsiyasining ChatGPT loyihasi bilan munosib raqobatlashish imkonini bermoqda.

Raqobat va yangi funksiyalarning taʼsiri

Alphabet bosh ijrochi direktori Sundar Pichai investorlar bilan muloqotda foydalanuvchilar Daily Brief va Gemini Spark kabi yangi agentlik funksiyalarini juda ijobiy kutib olganini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, kompaniya foydali yangiliklarni misli koʻrilmagan tezlikda joriy etmoqda. Bu esa nafaqat Android, balki iOS platformasi foydalanuvchilari orasida ham Gemini ommaviyligini oshirmoqda. Xususan, Nano Banana tasvir yaratish modelining ishga tushirilishi Apple qurilmalari egalari uchun qoʻshimcha qulaylik yaratdi.

AppFigures tahlillariga koʻra, oxirgi 12 oy ichida Gemini ilovasi iOS tizimida 137 million martadan ortiq yuklab olingan. Sensor Tower tahliliy kompaniyasining "State of AI" hisobotida qayd etilishicha, ChatGPT ilovasining sunʼiy intellekt yordamchilari bozoridagi ulushi ilk bor 50 foizdan pastga tushgan. Shu bilan birga, Gemini ulushi 27,7 foizgacha koʻtarilib, bozor muvozanatini oʻzgartira boshladi.

Qidiruv tizimi va iqtisodiy samaradorlik

Koʻpchilik foydalanuvchilar anʼanaviy qidiruv tizimlari oʻrniga sunʼiy intellekt yordamchilaridan foydalanishga oʻtayotgan boʻlsa-da, Google Search oʻz mavqeini yoʻqotgani yoʻq. Aksincha, sunʼiy intellekt asosida yangilangan qidiruv tizimi soʻrovlar sonining ortishiga xizmat qilmoqda. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, savol-javob koʻrinishidagi AI rejimi allaqachon bir milliarddan ortiq foydalanuvchini qamrab olgan.

Google muhandislari texnologik jihatdan ham katta yutuqlarga erishganini maʼlum qildi. Yangi modellar va murakkab funksiyalar qoʻshilishiga qaramay, apparat taʼminotini optimallashtirish hisobiga sunʼiy intellekt operatsiyalari narxi sezilarli darajada arzonlashgan. Bu esa kompaniyaga oʻz xizmatlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish va raqobatbardoshlikni saqlab qolish imkonini beradi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham Gemini tizimi borgan sari ommalashib bormoqda. Google ekotizimining oʻzbek tilini qoʻllab-quvvatlash darajasi oshishi va Android qurilmalarining keng tarqalganligi ushbu servisning mahalliy bozorda ham yetakchi AI yordamchisiga aylanishiga zamin yaratmoqda.

GoogleGeminiSunʼiy IntellektTexnologiyaAlphabet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob