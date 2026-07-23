Ankalayev Guskov haqida: U menga qarshi chiqish xato ekanini anglab yetadi

·66·Sport
Ankalayev Guskov haqida: U menga qarshi chiqish xato ekanini anglab yetadi

Magomed Ankalayev 25 iyul kuni Abu-Dabida Bogdan Guskovga qarshi oktagonga chiqadi. Rossiyalik jangchi raqib almashganidan norozi emasligini aytdi, biroq ushbu imkoniyat o‘zbekistonlik sportchining butun faoliyatini o‘zgartirishi mumkinligini ham tan oldi.

Ankalayev Guskovning qisqa vaqt ichida taklifni qabul qilgan yagona jangchi bo‘lganini alohida ta’kidladi. Shunga qaramay, u raqibiga reytingdagi o‘rnini egallash oson kechmasligini ochiq bildirdi.

Rauntri jarohat oldi, imkoniyat Guskovga berildi

Dastlab Magomed Ankalayev UFC Fight Night 282 turnirida Xalil Rauntriga qarshi jang qilishi kerak edi.

Biroq Rauntri jarohat sabab bahsdan chiqib ketdi. Turnirga oz vaqt qolgan bir paytda UFC Ankalayev uchun yangi raqib izlashga majbur bo‘ldi.

Taklifni O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov qabul qildi. Shu tariqa, yarim og‘ir vazn toifasidagi muhim to‘qnashuv bekor qilinmaydigan bo‘ldi.

Jang tafsiloti

Ma’lumot

Turnir

UFC Fight Night 282

Sana

25 iyul

Manzil

«Etixad Arena», Abu-Dabi

Juftlik

Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov

Guskovning reytingi

9-o‘rin

«Guskov ikkilanmasdan qabul qildi»

Ankalayev MMA Junkie nashriga bergan intervyusida Guskovning jasoratini e’tirof etdi.

«Guskov taklifni ikkilanmasdan qabul qilgan yagona jangchi bo‘ldi. Qolganlarni ham yaxshi tushunaman. Bu professional sport va bu yerda juda katta narsalar tikkan».

Uning fikricha, to‘liq tayyorgarlik yig‘insiz reyting peshqadamiga qarshi jang qilish har qanday sportchi uchun katta xavf hisoblanadi.

Qisqa muddatda qabul qilingan bunday bahs nafaqat g‘alaba imkoniyatini, balki jangchining reytingi va keyingi faoliyatini ham keskin o‘zgartirishi mumkin.

Ankalayev raqib almashganidan xafa emas

Rossiyalik jangchi Rauntriga qarshi maxsus tayyorgarlik ko‘rganini yashirmadi. Biroq u yangi raqib paydo bo‘lganidan keyin ham jang o‘tkazilishini ijobiy qabul qilgan.

«Albatta, Xalilning jangga chiqa olmaganidan xafa bo‘ldim. Men aynan unga qarshi tayyorgarlik ko‘rgan edim. Lekin oxirgi pallada yangi raqib topilgani meni umuman xafa qilmadi».

Ankalayev uchun eng muhimi — uzoq tanaffusdan keyin oktagonga qaytish va jang amaliyotiga ega bo‘lish.

U Guskov bilan to‘qnashuvni hatto o‘ziga xos «qizishib olish jangi» deb atadi. Biroq bu ta’rif o‘zbekistonlik sportchining imkoniyatini past baholash emasligini keyingi gaplarida tan oldi.

«Bu uning hayotini o‘zgartirishi mumkin»

Ankalayevning aytishicha, reytingda to‘qqizinchi o‘rinda turgan Bogdan Guskov uchun bu jang juda katta imkoniyatdir.

«Bu imkoniyat uning faoliyatini tubdan o‘zgartirishi mumkin. U mening reytingdagi o‘rnimni egallash uchun bor kuchini ishga soladi».

Agar Guskov yuqori reytingdagi raqibini mag‘lub etsa, yarim og‘ir vazn divizionidagi maqomi keskin o‘zgarishi mumkin. Bunday g‘alaba uni chempionlik poygasiga yaqinlashtirib, UFCdagi eng katta nomlar bilan jang qilish imkonini ochadi.

Shu sabab o‘zbekistonlik jangchi qisqa tayyorgarlik muddatiga qaramay, faoliyatidagi eng muhim bahslardan biriga chiqmoqda.

«Amalga oshirish oson bo‘lmaydi»

Ankalayev Guskovning motivatsiyasi yuqori bo‘lishini yaxshi tushunadi. Biroq u raqibining katta rejalarini amalga oshirishga yo‘l qo‘ymasligini ham ishonch bilan aytdi.

«Albatta, u imkoniyatidan foydalanish uchun bor kuchini ishga soladi. Ammo buni amalga oshirish unchalik oson bo‘lmaydi».

Shu tariqa, jang oldidan psixologik kurash ham boshlandi. Ankalayev o‘z tajribasi va reytingdagi mavqeiga ishonmoqda, Guskov esa hech narsa yo‘qotmaydigan, ammo juda katta yutuqqa erishishi mumkin bo‘lgan da’vogar sifatida oktagonga chiqadi.

Abu-Dabidagi jangda barchasi o‘zgarishi mumkin

Bogdan Guskov taklifni qisqa vaqt ichida qabul qilib, faoliyatidagi eng katta imkoniyatni qo‘lga kiritdi. Endi u reyting peshqadamlaridan biriga qarshi besh raundlik katta sahnada o‘zini ko‘rsatishi kerak.

Ankalayev uchun bu oktagonga qaytish jangi bo‘lsa, Guskov uchun diviziondagi butun kuchlar muvozanatini o‘zgartirish imkoniyatidir.

Sizningcha, Bogdan Guskov sensatsiya qayd etib, Ankalayevni mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va jangni kutayotgan UFC muxlislariga yuboring.

Magomed AnkalaevBogdan GuskovAbu DabiUFCKhalil Rountree
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...