Ankalayev Guskov haqida: U menga qarshi chiqish xato ekanini anglab yetadi
Magomed Ankalayev 25 iyul kuni Abu-Dabida Bogdan Guskovga qarshi oktagonga chiqadi. Rossiyalik jangchi raqib almashganidan norozi emasligini aytdi, biroq ushbu imkoniyat o‘zbekistonlik sportchining butun faoliyatini o‘zgartirishi mumkinligini ham tan oldi.
Ankalayev Guskovning qisqa vaqt ichida taklifni qabul qilgan yagona jangchi bo‘lganini alohida ta’kidladi. Shunga qaramay, u raqibiga reytingdagi o‘rnini egallash oson kechmasligini ochiq bildirdi.
Rauntri jarohat oldi, imkoniyat Guskovga berildi
Dastlab Magomed Ankalayev UFC Fight Night 282 turnirida Xalil Rauntriga qarshi jang qilishi kerak edi.
Biroq Rauntri jarohat sabab bahsdan chiqib ketdi. Turnirga oz vaqt qolgan bir paytda UFC Ankalayev uchun yangi raqib izlashga majbur bo‘ldi.
Taklifni O‘zbekiston vakili Bogdan Guskov qabul qildi. Shu tariqa, yarim og‘ir vazn toifasidagi muhim to‘qnashuv bekor qilinmaydigan bo‘ldi.
Jang tafsiloti
Ma’lumot
Turnir
UFC Fight Night 282
Sana
25 iyul
Manzil
«Etixad Arena», Abu-Dabi
Juftlik
Magomed Ankalayev — Bogdan Guskov
Guskovning reytingi
9-o‘rin
«Guskov ikkilanmasdan qabul qildi»
Ankalayev MMA Junkie nashriga bergan intervyusida Guskovning jasoratini e’tirof etdi.
«Guskov taklifni ikkilanmasdan qabul qilgan yagona jangchi bo‘ldi. Qolganlarni ham yaxshi tushunaman. Bu professional sport va bu yerda juda katta narsalar tikkan».
Uning fikricha, to‘liq tayyorgarlik yig‘insiz reyting peshqadamiga qarshi jang qilish har qanday sportchi uchun katta xavf hisoblanadi.
Qisqa muddatda qabul qilingan bunday bahs nafaqat g‘alaba imkoniyatini, balki jangchining reytingi va keyingi faoliyatini ham keskin o‘zgartirishi mumkin.
Ankalayev raqib almashganidan xafa emas
Rossiyalik jangchi Rauntriga qarshi maxsus tayyorgarlik ko‘rganini yashirmadi. Biroq u yangi raqib paydo bo‘lganidan keyin ham jang o‘tkazilishini ijobiy qabul qilgan.
«Albatta, Xalilning jangga chiqa olmaganidan xafa bo‘ldim. Men aynan unga qarshi tayyorgarlik ko‘rgan edim. Lekin oxirgi pallada yangi raqib topilgani meni umuman xafa qilmadi».
Ankalayev uchun eng muhimi — uzoq tanaffusdan keyin oktagonga qaytish va jang amaliyotiga ega bo‘lish.
U Guskov bilan to‘qnashuvni hatto o‘ziga xos «qizishib olish jangi» deb atadi. Biroq bu ta’rif o‘zbekistonlik sportchining imkoniyatini past baholash emasligini keyingi gaplarida tan oldi.
«Bu uning hayotini o‘zgartirishi mumkin»
Ankalayevning aytishicha, reytingda to‘qqizinchi o‘rinda turgan Bogdan Guskov uchun bu jang juda katta imkoniyatdir.
«Bu imkoniyat uning faoliyatini tubdan o‘zgartirishi mumkin. U mening reytingdagi o‘rnimni egallash uchun bor kuchini ishga soladi».
Agar Guskov yuqori reytingdagi raqibini mag‘lub etsa, yarim og‘ir vazn divizionidagi maqomi keskin o‘zgarishi mumkin. Bunday g‘alaba uni chempionlik poygasiga yaqinlashtirib, UFCdagi eng katta nomlar bilan jang qilish imkonini ochadi.
Shu sabab o‘zbekistonlik jangchi qisqa tayyorgarlik muddatiga qaramay, faoliyatidagi eng muhim bahslardan biriga chiqmoqda.
«Amalga oshirish oson bo‘lmaydi»
Ankalayev Guskovning motivatsiyasi yuqori bo‘lishini yaxshi tushunadi. Biroq u raqibining katta rejalarini amalga oshirishga yo‘l qo‘ymasligini ham ishonch bilan aytdi.
«Albatta, u imkoniyatidan foydalanish uchun bor kuchini ishga soladi. Ammo buni amalga oshirish unchalik oson bo‘lmaydi».
Shu tariqa, jang oldidan psixologik kurash ham boshlandi. Ankalayev o‘z tajribasi va reytingdagi mavqeiga ishonmoqda, Guskov esa hech narsa yo‘qotmaydigan, ammo juda katta yutuqqa erishishi mumkin bo‘lgan da’vogar sifatida oktagonga chiqadi.
Abu-Dabidagi jangda barchasi o‘zgarishi mumkin
Bogdan Guskov taklifni qisqa vaqt ichida qabul qilib, faoliyatidagi eng katta imkoniyatni qo‘lga kiritdi. Endi u reyting peshqadamlaridan biriga qarshi besh raundlik katta sahnada o‘zini ko‘rsatishi kerak.
Ankalayev uchun bu oktagonga qaytish jangi bo‘lsa, Guskov uchun diviziondagi butun kuchlar muvozanatini o‘zgartirish imkoniyatidir.
Sizningcha, Bogdan Guskov sensatsiya qayd etib, Ankalayevni mag‘lub eta oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va jangni kutayotgan UFC muxlislariga yuboring.
…