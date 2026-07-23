Sunʼiy intellekt chiplari bozorida yangi gigant: Etched startapi 10,3 mlrd dollarga baholandi
Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari uchun maxsus chiplar ishlab chiqaruvchi Etched startapi investorlar orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Harvard universitetining uch nafar sobiq talabasi tomonidan asos solingan kompaniya C seriyasidagi investitsiya raundida 300 million dollar jalb qilib, oʻz bozor qiymatini 10,3 milliard dollarga yetkazdi. Bu koʻrsatkich startapning bor-yoʻgʻi yetti oy ichida ikki baravar qimmatlashganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Investitsiya raundiga mashhur Sequoia jamgʻarmasi boshchilik qildi. Shuningdek, jarayonda Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street va Diffusion Capital kabi yirik moliya institutlari ishtirok etgan. TechCrunch nashriga koʻra, mazkur kelishuv Sequoia jamgʻarmasi tarixidagi eng yuqori baholangan C seriyali investitsiya raundlaridan biri sifatida qayd etildi. Etched loyihasini Peter Thiel, Andrej Karpathy va Dylan Field kabi texnologiya olamining taniqli shaxslari ham qoʻllab-quvvatlamoqda.
Etched kompaniyasining asosiy maqsadi — ChatGPT va Claude kabi zamonaviy AI tizimlari asosida yotuvchi "transformer" arxitekturasi uchun maxsus optimallashtirilgan chiplarni yaratishdir. Startap asoschilari Gavin Uberti, Robert Wachen va Chris Zhu oʻz mahsulotlarini nafaqat chip, balki toʻliq tizim sifatida mijozlarga taklif qilmoqda. Hozirda kompaniya 1 milliard dollarlik buyurtmalarni rasmiylashtirib boʻlgan va ilk tizimlar mijozlar tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda.
Texnologik ustunlik va innovatsion yondashuvKoʻplab mutaxassislar Etched chiplari faqat maʼlum bir model uchun moʻljallangan deb hisoblasa-da, kompaniya vakillari buni rad etishmoqda. Ularning taʼkidlashicha, tizimlar har qanday sunʼiy intellekt modelini, jumladan DeepSeek va Qwen kabi "Mixture of Experts" arxitekturasini hamda Mamba kabi yangi dizayndagi modellarni ham muammosiz ishga tushira oladi. Hatto Google ham oʻzining Gemini modeli uchun shunga oʻxshash Frozen v2 chiplari ustida ishlayotgani Etched tanlagan yoʻl toʻgʻri ekanini tasdiqlamoqda.
Etched chiplari sunʼiy intellektning javob qaytarish jarayonini (inference) ikki bosqichda tezlashtiradi:
- Prefill (Oldindan yuklash): Soʻrovni va kontekstni tushunish jarayoni. Etched past kuchlanishli texnologiya yordamida bu bosqichni ancha tezlashtirgan.
- Decode (Dekodlash): Javobni shakllantirish bosqichi. Buning uchun kompaniya "Cluster Scale Memory" deb nomlangan yangi xotira turini yaratdi, bu koʻplab chiplarning birgalikda, juda past kechikish bilan ishlashini taʼminlaydi.
Etched startapi oʻz chiplarini TSMC zavodlarida muvaffaqiyatli ishlab chiqarganini eʼlon qilgan boʻlsa-da, bozorda NVIDIA kabi gigantlar bilan raqobat qilish oson boʻlmaydi. Biroq, 10 milliard dollardan oshgan kapitallashuv va yirik buyurtmalar paketi ushbu yosh jamoaning sunʼiy intellekt infratuzilmasi bozorida jiddiy oʻyinchiga aylanganidan dalolat beradi.
…