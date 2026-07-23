Sunʼiy intellekt chiplari bozorida yangi gigant: Etched startapi 10,3 mlrd dollarga baholandi

·41·Texno
Sunʼiy intellekt chiplari bozorida yangi gigant: Etched startapi 10,3 mlrd dollarga baholandi

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalari uchun maxsus chiplar ishlab chiqaruvchi Etched startapi investorlar orasida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Harvard universitetining uch nafar sobiq talabasi tomonidan asos solingan kompaniya C seriyasidagi investitsiya raundida 300 million dollar jalb qilib, oʻz bozor qiymatini 10,3 milliard dollarga yetkazdi. Bu koʻrsatkich startapning bor-yoʻgʻi yetti oy ichida ikki baravar qimmatlashganini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Investitsiya raundiga mashhur Sequoia jamgʻarmasi boshchilik qildi. Shuningdek, jarayonda Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street va Diffusion Capital kabi yirik moliya institutlari ishtirok etgan. TechCrunch nashriga koʻra, mazkur kelishuv Sequoia jamgʻarmasi tarixidagi eng yuqori baholangan C seriyali investitsiya raundlaridan biri sifatida qayd etildi. Etched loyihasini Peter Thiel, Andrej Karpathy va Dylan Field kabi texnologiya olamining taniqli shaxslari ham qoʻllab-quvvatlamoqda.

Etched kompaniyasining asosiy maqsadi — ChatGPT va Claude kabi zamonaviy AI tizimlari asosida yotuvchi "transformer" arxitekturasi uchun maxsus optimallashtirilgan chiplarni yaratishdir. Startap asoschilari Gavin Uberti, Robert Wachen va Chris Zhu oʻz mahsulotlarini nafaqat chip, balki toʻliq tizim sifatida mijozlarga taklif qilmoqda. Hozirda kompaniya 1 milliard dollarlik buyurtmalarni rasmiylashtirib boʻlgan va ilk tizimlar mijozlar tomonidan sinovdan oʻtkazilmoqda.

Texnologik ustunlik va innovatsion yondashuv

Koʻplab mutaxassislar Etched chiplari faqat maʼlum bir model uchun moʻljallangan deb hisoblasa-da, kompaniya vakillari buni rad etishmoqda. Ularning taʼkidlashicha, tizimlar har qanday sunʼiy intellekt modelini, jumladan DeepSeek va Qwen kabi "Mixture of Experts" arxitekturasini hamda Mamba kabi yangi dizayndagi modellarni ham muammosiz ishga tushira oladi. Hatto Google ham oʻzining Gemini modeli uchun shunga oʻxshash Frozen v2 chiplari ustida ishlayotgani Etched tanlagan yoʻl toʻgʻri ekanini tasdiqlamoqda.

Etched chiplari sunʼiy intellektning javob qaytarish jarayonini (inference) ikki bosqichda tezlashtiradi:

  • Prefill (Oldindan yuklash): Soʻrovni va kontekstni tushunish jarayoni. Etched past kuchlanishli texnologiya yordamida bu bosqichni ancha tezlashtirgan.
  • Decode (Dekodlash): Javobni shakllantirish bosqichi. Buning uchun kompaniya "Cluster Scale Memory" deb nomlangan yangi xotira turini yaratdi, bu koʻplab chiplarning birgalikda, juda past kechikish bilan ishlashini taʼminlaydi.
Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, past kuchlanishli ishlash rejimi chiplarning qizib ketishini kamaytiradi va bu bitta kristallga koʻproq tranzistorlarni joylashtirish imkonini beradi. Natijada, foydalanuvchilar yuqori tezlikka ega boʻlish bilan birga, hisoblash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishlari mumkin.

Etched startapi oʻz chiplarini TSMC zavodlarida muvaffaqiyatli ishlab chiqarganini eʼlon qilgan boʻlsa-da, bozorda NVIDIA kabi gigantlar bilan raqobat qilish oson boʻlmaydi. Biroq, 10 milliard dollardan oshgan kapitallashuv va yirik buyurtmalar paketi ushbu yosh jamoaning sunʼiy intellekt infratuzilmasi bozorida jiddiy oʻyinchiga aylanganidan dalolat beradi.

EtchedSunʼiy IntellektStartapSequoiaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob