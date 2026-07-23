Sunʼiy intellekt tarixida yangi sahifa: dots-note-3.0 matematika olimpiadasida rekord oʻrnatdi

·33·Texno
Sunʼiy intellekt tarixida yangi sahifa: dots-note-3.0 matematika olimpiadasida rekord oʻrnatdi

Xitoyning RedNote kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan dots-note-3.0 sunʼiy intellekt modeli Xalqaro matematika olimpiadasida (IMO) misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. Mazkur model musobaqa tarixida ilk bor barcha 6 ta murakkab masalani xatosiz yechib, maksimal 42 balldan 42 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkich sunʼiy intellekt tizimlarining mantiqiy fikrlash va matematik isbotlash qobiliyati yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shanxayda yakunlangan nufuzli olimpiada 1959-yildan buyon oʻtkazib kelinadi va maktab oʻquvchilari uchun dunyodagi eng qiyin intellektual bellashuv hisoblanadi. Sunʼiy intellekt uchun IMO masalalari oʻziga xos sinovdir, chunki bu yerda shunchaki toʻgʻri javobni topish kifoya qilmaydi. Tizim mantiqiy xatolarsiz, tushirib qoldirilgan qadamlarsiz va asossiz daʼvolarsiz toʻliq matematik isbotni taqdim etishi shart.

Texnologik ustunlik va raqobat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, dots-note-3.0 hozirda beta-test jarayonidan oʻtmoqda. Shunisi qiziqki, u dots3 oilasidagi eng ixcham model hisoblanadi. Mazkur turkumga turli hisoblash resurslari va ssenariylar uchun moʻljallangan jazz hamda aria kabi yirikroq versiyalar ham kiradi. Kichik hajmli modelning bunday yuqori natija koʻrsatishi algoritmlarning optimallashtirilgani bilan izohlanmoqda.

Shu vaqtga qadar sunʼiy intellekt olamida matematika boʻyicha eng yaxshi natijalar Google DeepMind va OpenAI kompaniyalariga tegishli edi. 2025-yilgi olimpiada davomida ushbu gigantlarning modellari 42 balldan 35 ball toʻplab, oltin medal darajasiga yetgan edi. Biroq RedNote mahsuloti birorta ham ball yoʻqotmasdan barcha topshiriqlarni bajargan ilk tizim sifatida tarixga kirdi.

Oʻzbekistonlik yosh matematiklar ham xalqaro maydonda muntazam ravishda IMO kabi nufuzli musobaqalarda ishtirok etib kelishadi. Sunʼiy intellektning bunday natijalari kelajakda mahalliy taʼlim tizimida murakkab masalalarni tushuntirish va yechishda yordamchi vosita sifatida foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi. Bu kabi texnologiyalar matematik tadqiqotlar tezligini oshirishi kutilmoqda.

Xitoylik muhandislar erishgan bu muvaffaqiyat sunʼiy intellektning nafaqat matn yaratish yoki tasvirlar bilan ishlash, balki insoniyatning eng oliy intellektual qobiliyatlaridan biri boʻlgan fundamental fanlarda ham tengsiz ekanini isbotladi. Endilikda mutaxassislar dots-note-3.0 modelining ochiq foydalanishga chiqarilishini va uning boshqa sohalardagi imkoniyatlarini kutishmoqda.

Sunʼiy IntellektRedNoteMatematikaTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob