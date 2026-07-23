Sunʼiy intellekt tarixida yangi sahifa: dots-note-3.0 matematika olimpiadasida rekord oʻrnatdi
Xitoyning RedNote kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan dots-note-3.0 sunʼiy intellekt modeli Xalqaro matematika olimpiadasida (IMO) misli koʻrilmagan natijani qayd etdi. Mazkur model musobaqa tarixida ilk bor barcha 6 ta murakkab masalani xatosiz yechib, maksimal 42 balldan 42 ball toʻplashga muvaffaq boʻldi. Ushbu koʻrsatkich sunʼiy intellekt tizimlarining mantiqiy fikrlash va matematik isbotlash qobiliyati yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shanxayda yakunlangan nufuzli olimpiada 1959-yildan buyon oʻtkazib kelinadi va maktab oʻquvchilari uchun dunyodagi eng qiyin intellektual bellashuv hisoblanadi. Sunʼiy intellekt uchun IMO masalalari oʻziga xos sinovdir, chunki bu yerda shunchaki toʻgʻri javobni topish kifoya qilmaydi. Tizim mantiqiy xatolarsiz, tushirib qoldirilgan qadamlarsiz va asossiz daʼvolarsiz toʻliq matematik isbotni taqdim etishi shart.
Texnologik ustunlik va raqobatixbt.com maʼlumotiga koʻra, dots-note-3.0 hozirda beta-test jarayonidan oʻtmoqda. Shunisi qiziqki, u dots3 oilasidagi eng ixcham model hisoblanadi. Mazkur turkumga turli hisoblash resurslari va ssenariylar uchun moʻljallangan jazz hamda aria kabi yirikroq versiyalar ham kiradi. Kichik hajmli modelning bunday yuqori natija koʻrsatishi algoritmlarning optimallashtirilgani bilan izohlanmoqda.
Shu vaqtga qadar sunʼiy intellekt olamida matematika boʻyicha eng yaxshi natijalar Google DeepMind va OpenAI kompaniyalariga tegishli edi. 2025-yilgi olimpiada davomida ushbu gigantlarning modellari 42 balldan 35 ball toʻplab, oltin medal darajasiga yetgan edi. Biroq RedNote mahsuloti birorta ham ball yoʻqotmasdan barcha topshiriqlarni bajargan ilk tizim sifatida tarixga kirdi.
Oʻzbekistonlik yosh matematiklar ham xalqaro maydonda muntazam ravishda IMO kabi nufuzli musobaqalarda ishtirok etib kelishadi. Sunʼiy intellektning bunday natijalari kelajakda mahalliy taʼlim tizimida murakkab masalalarni tushuntirish va yechishda yordamchi vosita sifatida foydalanish imkoniyatlarini ochib beradi. Bu kabi texnologiyalar matematik tadqiqotlar tezligini oshirishi kutilmoqda.
Xitoylik muhandislar erishgan bu muvaffaqiyat sunʼiy intellektning nafaqat matn yaratish yoki tasvirlar bilan ishlash, balki insoniyatning eng oliy intellektual qobiliyatlaridan biri boʻlgan fundamental fanlarda ham tengsiz ekanini isbotladi. Endilikda mutaxassislar dots-note-3.0 modelining ochiq foydalanishga chiqarilishini va uning boshqa sohalardagi imkoniyatlarini kutishmoqda.
…