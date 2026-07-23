Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildi
O‘zbekistondagi ilk pulli avtomobil yo‘li 2026 yil avgust oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Xiva va Urganchni bog‘laydigan yangi trassa nafaqat mahalliy aholi harakatini yengillashtiradi, balki Xorazmdagi sayyohlik oqimi uchun ham muhim infratuzilmaga aylanishi mumkin.
Prezident Shavkat Mirziyoyev loyiha qurilishi allaqachon boshlanganini ma’lum qildi. Biroq haydovchilarni qiziqtirayotgan to‘lov miqdori va yo‘ldan foydalanish tartibi hozircha ochiqlanmadi.
Ilk pulli yo‘l qachon ishga tushadi?
Davlat rahbari 22 iyul kuni Toshkent–Samarqand pulli yo‘li qurilishiga start berish marosimida Xiva–Urganch loyihasi haqida ma’lumot berdi.
«Xivani Urganch shahri bilan bog‘laydigan ilk pulli yo‘l qurilishini allaqachon boshlaganmiz. Nasib bo‘lsa, uni keyingi oyda foydalanishga topshiramiz», — dedi prezident.
Shu tariqa, rejalar o‘zgarmasa, O‘zbekistondagi birinchi pulli yo‘l 2026 yil avgust oyida ochilishi mumkin.
Hozircha yo‘lning aniq uzunligi, harakat tezligi, kirish-chiqish nuqtalari va tariflari haqida batafsil ma’lumot berilmagan.
Nega aynan Xiva va Urganch?
Xiva O‘zbekistonning eng mashhur tarixiy va turistik shaharlaridan biri hisoblanadi. Ko‘plab mahalliy va xorijiy sayyohlar Xorazmga Urganch orqali yetib kelib, keyin Xivaga yo‘l oladi.
Yangi yo‘l ikki shahar o‘rtasidagi harakatni tezlashtirishi va safarni qulaylashtirishi kutilmoqda.
Loyihaning asosiy ahamiyati:
Xiva va Urganch o‘rtasidagi transport qatnovini yaxshilash;
sayyohlarning manzilga yetib borish vaqtini qisqartirish;
turizm xizmatlari va mahalliy biznesni rivojlantirish;
yangi transport infratuzilmasini sinovdan o‘tkazish.
Prezident ushbu trassa hudud aholisidan tashqari, xorijiy va mahalliy sayyohlarga ham xizmat qilishini ta’kidladi.
To‘lov qancha bo‘ladi?
Xiva–Urganch yo‘li O‘zbekistondagi birinchi pulli magistral sifatida e’lon qilingan bo‘lsa-da, undan foydalanish narxi hozircha ma’lum qilinmagan.
Shuningdek, to‘lov:
masofaga qarab hisoblanadimi;
yengil va yuk avtomobillari uchun farq qiladimi;
naqd, bank kartasi yoki elektron tizim orqali qabul qilinadimi;
mahalliy aholiga imtiyoz beriladimi —
degan savollar ochiq qolmoqda.
Yo‘l ishga tushirilishiga yaqinlashgan sari tariflar va harakatlanish tartibi bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar taqdim etilishi kutilmoqda.
Yana qaysi pulli yo‘llar quriladi?
Prezident nutqida mamlakatdagi boshqa yirik avtomagistral loyihalarining hozirgi holatiga ham to‘xtaldi.
Loyiha
Hozirgi bosqich
Xiva–Urganch
Qurilish boshlangan, avgustda ochilishi kutilmoqda
Toshkent–Samarqand
Qurilishga start berildi
Toshkent–Andijon
Xalqaro tender yakunlanish arafasida
Toshkent–Chorvoq
Loyihalash yakunlanib, xususiy sherik tanlanmoqda
Toshkent–Andijon trassasi poytaxtni vodiy hududlari bilan bog‘laydigan strategik yo‘l bo‘lishi rejalashtirilgan.
Toshkent–Chorvoq yo‘li esa Bo‘stonliq tumanida turizm rivojlanayotgani va dam olish maskanlariga qatnov ortib borayotgani sabab muhim loyiha sifatida ko‘rilmoqda.
Pulli yo‘llar boshqa viloyatlarda ham paydo bo‘ladi
Shavkat Mirziyoyev yirik yo‘l qurilishi loyihalarini boshqa hududlarda ham amalga oshirish rejalashtirilayotganini bildirdi.
Xususan, quyidagi viloyatlar tilga olindi:
Qashqadaryo;
Namangan;
Buxoro;
Surxondaryo.
Bu hududlardagi loyihalarning yo‘nalishi, qiymati va amalga oshirish muddatlari hozircha ochiqlanmagan.
O‘zbekiston transport tizimida yangi bosqich
Xiva–Urganch yo‘lining ishga tushishi mamlakatda pulli avtomagistrallar tizimini joriy qilishdagi birinchi amaliy qadam bo‘ladi.
Biroq loyihaning samarasi faqat yo‘l sifatiga emas, balki tariflarning aholi uchun maqbulligi, xavfsizlik, muqobil bepul yo‘l mavjudligi va xizmat ko‘rsatish darajasiga ham bog‘liq bo‘ladi.
Avgust oyida rejalashtirilgan ochilishdan oldin haydovchilar uchun eng muhim ma’lumotlar — to‘lov narxi, harakat qoidalari va aniq manzillar e’lon qilinishi kutilmoqda.
Sizningcha, Xiva–Urganch yo‘lida harakatlanish uchun qancha to‘lov maqbul bo‘ladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu xabarni Xorazmga tez-tez boradigan yaqinlaringizga yuboring.
…