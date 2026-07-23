Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildi

·61·O‘zbekiston
Prezident O‘zbekistondagi ilk pulli yo‘l qachon ochilishini ma’lum qildi

O‘zbekistondagi ilk pulli avtomobil yo‘li 2026 yil avgust oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Xiva va Urganchni bog‘laydigan yangi trassa nafaqat mahalliy aholi harakatini yengillashtiradi, balki Xorazmdagi sayyohlik oqimi uchun ham muhim infratuzilmaga aylanishi mumkin.

Prezident Shavkat Mirziyoyev loyiha qurilishi allaqachon boshlanganini ma’lum qildi. Biroq haydovchilarni qiziqtirayotgan to‘lov miqdori va yo‘ldan foydalanish tartibi hozircha ochiqlanmadi.

Ilk pulli yo‘l qachon ishga tushadi?

Davlat rahbari 22 iyul kuni Toshkent–Samarqand pulli yo‘li qurilishiga start berish marosimida Xiva–Urganch loyihasi haqida ma’lumot berdi.

«Xivani Urganch shahri bilan bog‘laydigan ilk pulli yo‘l qurilishini allaqachon boshlaganmiz. Nasib bo‘lsa, uni keyingi oyda foydalanishga topshiramiz», — dedi prezident.

Shu tariqa, rejalar o‘zgarmasa, O‘zbekistondagi birinchi pulli yo‘l 2026 yil avgust oyida ochilishi mumkin.

Hozircha yo‘lning aniq uzunligi, harakat tezligi, kirish-chiqish nuqtalari va tariflari haqida batafsil ma’lumot berilmagan.

Nega aynan Xiva va Urganch?

Xiva O‘zbekistonning eng mashhur tarixiy va turistik shaharlaridan biri hisoblanadi. Ko‘plab mahalliy va xorijiy sayyohlar Xorazmga Urganch orqali yetib kelib, keyin Xivaga yo‘l oladi.

Yangi yo‘l ikki shahar o‘rtasidagi harakatni tezlashtirishi va safarni qulaylashtirishi kutilmoqda.

Loyihaning asosiy ahamiyati:

  • Xiva va Urganch o‘rtasidagi transport qatnovini yaxshilash;

  • sayyohlarning manzilga yetib borish vaqtini qisqartirish;

  • turizm xizmatlari va mahalliy biznesni rivojlantirish;

  • yangi transport infratuzilmasini sinovdan o‘tkazish.

Prezident ushbu trassa hudud aholisidan tashqari, xorijiy va mahalliy sayyohlarga ham xizmat qilishini ta’kidladi.

To‘lov qancha bo‘ladi?

Xiva–Urganch yo‘li O‘zbekistondagi birinchi pulli magistral sifatida e’lon qilingan bo‘lsa-da, undan foydalanish narxi hozircha ma’lum qilinmagan.

Shuningdek, to‘lov:

  • masofaga qarab hisoblanadimi;

  • yengil va yuk avtomobillari uchun farq qiladimi;

  • naqd, bank kartasi yoki elektron tizim orqali qabul qilinadimi;

  • mahalliy aholiga imtiyoz beriladimi —

degan savollar ochiq qolmoqda.

Yo‘l ishga tushirilishiga yaqinlashgan sari tariflar va harakatlanish tartibi bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar taqdim etilishi kutilmoqda.

Yana qaysi pulli yo‘llar quriladi?

Prezident nutqida mamlakatdagi boshqa yirik avtomagistral loyihalarining hozirgi holatiga ham to‘xtaldi.

Loyiha

Hozirgi bosqich

Xiva–Urganch

Qurilish boshlangan, avgustda ochilishi kutilmoqda

Toshkent–Samarqand

Qurilishga start berildi

Toshkent–Andijon

Xalqaro tender yakunlanish arafasida

Toshkent–Chorvoq

Loyihalash yakunlanib, xususiy sherik tanlanmoqda

Toshkent–Andijon trassasi poytaxtni vodiy hududlari bilan bog‘laydigan strategik yo‘l bo‘lishi rejalashtirilgan.

Toshkent–Chorvoq yo‘li esa Bo‘stonliq tumanida turizm rivojlanayotgani va dam olish maskanlariga qatnov ortib borayotgani sabab muhim loyiha sifatida ko‘rilmoqda.

Pulli yo‘llar boshqa viloyatlarda ham paydo bo‘ladi

Shavkat Mirziyoyev yirik yo‘l qurilishi loyihalarini boshqa hududlarda ham amalga oshirish rejalashtirilayotganini bildirdi.

Xususan, quyidagi viloyatlar tilga olindi:

  • Qashqadaryo;

  • Namangan;

  • Buxoro;

  • Surxondaryo.

Bu hududlardagi loyihalarning yo‘nalishi, qiymati va amalga oshirish muddatlari hozircha ochiqlanmagan.

O‘zbekiston transport tizimida yangi bosqich

Xiva–Urganch yo‘lining ishga tushishi mamlakatda pulli avtomagistrallar tizimini joriy qilishdagi birinchi amaliy qadam bo‘ladi.

Biroq loyihaning samarasi faqat yo‘l sifatiga emas, balki tariflarning aholi uchun maqbulligi, xavfsizlik, muqobil bepul yo‘l mavjudligi va xizmat ko‘rsatish darajasiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Avgust oyida rejalashtirilgan ochilishdan oldin haydovchilar uchun eng muhim ma’lumotlar — to‘lov narxi, harakat qoidalari va aniq manzillar e’lon qilinishi kutilmoqda.

Sizningcha, Xiva–Urganch yo‘lida harakatlanish uchun qancha to‘lov maqbul bo‘ladi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu xabarni Xorazmga tez-tez boradigan yaqinlaringizga yuboring.

O'zbekistonShavkat MirziyoyevXivaUrganchXorazm
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiNamanganda kuchli do‘l yog‘di: bulutlarga qarshi snaryadlar ishlatildiKecha, 19:49150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?150 km/soatlik Toshkent–Samarqand yo‘li: to‘lov qancha bo‘ladi?Kecha, 19:25Endi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qEndi 56,7 balldan past olgan abiturentlarga “super-kontrakt” ham yo‘qKecha, 11:56Besh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiBesh soatlik yo‘l 2,5 soatga qisqaradi! Toshkent – Samarqandni bog‘lovchi yangi pullik avtomagistral quriladiKecha, 11:52O‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqdaO‘zbekistonda o‘rtacha pensiya 2 million so‘mdan oshishi kutilmoqda22.07, 14:35Onlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladiOnlayn savdo uchun yangi tartib: QR-kodli tasdiqnoma beriladi22.07, 11:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi