Arsenal William Saliba jarohati sabab John Stones va Ezri Konsa variantlarini koʻrib chiqmoqda
Londonning Arsenal klubi himoya chizigʻidagi jiddiy yoʻqotish sababli transfer bozorida faollashishga majbur boʻlmoqda. Jamoaning asosiy himoyachisi William Saliba Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionati vaqtida olgan bel jarohati sababli uzoq muddatga safdan chiqdi. Bu holat Mikel Arteta rejalarini butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
25 yoshli Saliba Fransiya terma jamoasining Ispaniyaga qarshi yarim final uchrashuvida jiddiy shikastlangan edi. Uning safdan chiqishi "kanonirlar" uchun katta zarba boʻldi, chunki fransiyalik futbolchi jamoa himoyasining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klub rahbariyati Salibaning yoʻqligi jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.
John Stones: Erkin agent va tajribali nomzodMikel Arteta yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan John Stones nomzodini koʻrib chiqmoqda. 32 yoshli tajribali himoyachi ayni damda erkin agent maqomida boʻlib, uning boy tajribasi Arsenal uchun juda qoʻl kelishi mumkin. Stones oʻz faoliyati davomida 19 ta sovrin, jumladan, 6 marta Angliya Premer-ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan.
Arteta va Stones oʻrtasidagi munosabatlar ham bu transferda muhim rol oʻynashi mumkin. Murabbiy Manchester Siti klubida Pep Guardiola yordamchisi boʻlib ishlagan yillarida Stones bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Biroq, bu transfer oson kechmasligi aniq. Sky Sports maʼlumotlariga koʻra, Londonning boshqa bir klubi — Chelsi ham tajribali himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Muqobil variant: Ezri KonsaAgar John Stones bilan kelashuv amalga oshmasa, Arsenal eʼtiborini Aston Villa himoyachisi Ezri Konsaga qaratadi. 28 yoshli futbolchi soʻnggi yillarda barqaror oʻyin namoyish etib, Angliya terma jamoasining asosiy oʻyinchilaridan biriga aylandi. Konsa Jahon chempionatidagi barcha 8 ta uchrashuvda maydonga tushgani uning yuqori darajasidan dalolat beradi.
Ezri Konsaning universalligi Mikel Artetaga maʼqul kelmoqda. U nafaqat markaziy himoyada, balki oʻng qanotda ham ishonchli harakat qila oladi. Bu xususiyat taktik sxemalarni tez-tez oʻzgartiradigan Arsenal murabbiyi uchun juda qadrlidir. Hozirda klub mutasaddilari har ikki variant boʻyicha muzokaralarni boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Salibaning jarohati Arsenal uchun kutilmagan sinov boʻldi. Jamoa yanvar oyidagi transfer oynasi ochilishini kutmasdan, himoya chizigʻini mustahkamlash choralarini koʻrmoqda. Zero, Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi shiddatli kurash tarkibda chuqur rotatsiya va sifatli oʻrinbosarlar boʻlishini talab etadi.
…