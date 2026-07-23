Arsenal William Saliba jarohati sabab John Stones va Ezri Konsa variantlarini koʻrib chiqmoqda

·42·Sport
Arsenal William Saliba jarohati sabab John Stones va Ezri Konsa variantlarini koʻrib chiqmoqda

Londonning Arsenal klubi himoya chizigʻidagi jiddiy yoʻqotish sababli transfer bozorida faollashishga majbur boʻlmoqda. Jamoaning asosiy himoyachisi William Saliba Fransiya terma jamoasi safida Jahon chempionati vaqtida olgan bel jarohati sababli uzoq muddatga safdan chiqdi. Bu holat Mikel Arteta rejalarini butunlay oʻzgartirib yubordi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

25 yoshli Saliba Fransiya terma jamoasining Ispaniyaga qarshi yarim final uchrashuvida jiddiy shikastlangan edi. Uning safdan chiqishi "kanonirlar" uchun katta zarba boʻldi, chunki fransiyalik futbolchi jamoa himoyasining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, klub rahbariyati Salibaning yoʻqligi jamoaning chempionlik poygasidagi imkoniyatlariga salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda.

John Stones: Erkin agent va tajribali nomzod

Mikel Arteta yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan John Stones nomzodini koʻrib chiqmoqda. 32 yoshli tajribali himoyachi ayni damda erkin agent maqomida boʻlib, uning boy tajribasi Arsenal uchun juda qoʻl kelishi mumkin. Stones oʻz faoliyati davomida 19 ta sovrin, jumladan, 6 marta Angliya Premer-ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan.

Arteta va Stones oʻrtasidagi munosabatlar ham bu transferda muhim rol oʻynashi mumkin. Murabbiy Manchester Siti klubida Pep Guardiola yordamchisi boʻlib ishlagan yillarida Stones bilan yaqindan hamkorlik qilgan. Biroq, bu transfer oson kechmasligi aniq. Sky Sports maʼlumotlariga koʻra, Londonning boshqa bir klubi — Chelsi ham tajribali himoyachiga jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Muqobil variant: Ezri Konsa

Agar John Stones bilan kelashuv amalga oshmasa, Arsenal eʼtiborini Aston Villa himoyachisi Ezri Konsaga qaratadi. 28 yoshli futbolchi soʻnggi yillarda barqaror oʻyin namoyish etib, Angliya terma jamoasining asosiy oʻyinchilaridan biriga aylandi. Konsa Jahon chempionatidagi barcha 8 ta uchrashuvda maydonga tushgani uning yuqori darajasidan dalolat beradi.

Ezri Konsaning universalligi Mikel Artetaga maʼqul kelmoqda. U nafaqat markaziy himoyada, balki oʻng qanotda ham ishonchli harakat qila oladi. Bu xususiyat taktik sxemalarni tez-tez oʻzgartiradigan Arsenal murabbiyi uchun juda qadrlidir. Hozirda klub mutasaddilari har ikki variant boʻyicha muzokaralarni boshlashga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Salibaning jarohati Arsenal uchun kutilmagan sinov boʻldi. Jamoa yanvar oyidagi transfer oynasi ochilishini kutmasdan, himoya chizigʻini mustahkamlash choralarini koʻrmoqda. Zero, Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasidagi shiddatli kurash tarkibda chuqur rotatsiya va sifatli oʻrinbosarlar boʻlishini talab etadi.

ArsenalWilliam SalibaJohn StonesEzri KonsaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...