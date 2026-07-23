Shahzod Muzaffarov finalda: Yerevanda 5:0 hisobida g‘alaba qozondi
Yerevanda o‘tkazilayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro turnirida O‘zbekiston bokschilari navbatdagi muhim natijalarni qayd etdi. Shahzod Muzaffarov yarim finalda mezbonlar vakilini ishonchli mag‘lub etib, oltin medal uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritdi.
Iqboljon Xoldarov esa nihoyatda teng kechgan bahsda bir ovoz farqi bilan imkoniyatni boy berdi. Endi muxlislar e’tibori ertaga ringga chiqadigan yana ikki nafar vakilimizga qaratilmoqda.
Muzaffarov raqibiga imkoniyat qoldirmadi
-55 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan Shahzod Muzaffarov yarim finalda Armaniston vakili Suren Rubinyan bilan kuch sinashdi.
O‘zbekistonlik bokschi jangning dastlabki daqiqalaridanoq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi. U masofani to‘g‘ri saqlab, aniq zarbalar va faol harakatlari bilan hakamlarda yaxshiroq taassurot qoldirdi.
Yakunda barcha hakamlar Muzaffarovning g‘alabasini tan oldi — 5:0.
Ushbu natija orqali Shahzod turnir finaliga yo‘l oldi va endi «Yerevan Mayor Cup» oltin medali uchun ringga ko‘tariladi.
Xoldarovga bir ovoz yetmadi
-70 kilogramm vazn toifasida Iqboljon Xoldarov Armaniston vakili Xurutyun Xakobkoxyanga qarshi yarim final bahsini o‘tkazdi.
Jang teng va murosasiz kechdi. Har ikki bokschi ham finalga chiqish uchun faol harakat qildi, ammo hakamlarning bo‘lingan qarori mezbon sportchi foydasiga chiqdi — 2:3.
Shu tariqa, Iqboljon Xoldarov «Yerevan Mayor Cup» musobaqasini bronza medali bilan yakunladi.
Ertaga yana ikki o‘zbek bokschisi jang qiladi
Turnirning navbatdagi kunida O‘zbekistonning yana ikki nafar vakili ringga chiqadi.
-60 kilogramm vaznda Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyan bilan to‘qnashadi. -90 kilogrammda esa To‘rabek Xabibullayev eronlik Hadi Mohammadnejadga qarshi jang qiladi.
Janglar jadvali
Vazn toifasi
Juftlik
Vaqti
-60 kg
Samandar Olimov — Artur Bazeyan
14:45
-90 kg
To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad
16:30
Har ikki bahsda ham o‘zbekistonlik bokschilarni jiddiy sinov kutib turibdi. Olimov mezbonlar vakiliga qarshi, Xabibullayev esa Eron boks maktabi vakili bilan kuch sinashadi.
O‘zbekiston delegatsiyasi yana medallar uchun kurashadi
Shahzod Muzaffarovning finalga chiqishi va Iqboljon Xoldarovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasining turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirdi.
Endi asosiy intriga — Muzaffarov finalda oltin medalni qo‘lga kirita oladimi va ertaga ringga chiqadigan bokschilarimiz sovrinlar uchun kurashni davom ettiradimi?
Sizningcha, qaysi bokschimiz Yerevandan oltin medal bilan qaytadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va janglar jadvalini boks muxlislariga yuboring.
…