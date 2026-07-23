Shahzod Muzaffarov finalda: Yerevanda 5:0 hisobida g‘alaba qozondi

·48·Sport
Shahzod Muzaffarov finalda: Yerevanda 5:0 hisobida g‘alaba qozondi

Yerevanda o‘tkazilayotgan «Yerevan Mayor Cup» xalqaro turnirida O‘zbekiston bokschilari navbatdagi muhim natijalarni qayd etdi. Shahzod Muzaffarov yarim finalda mezbonlar vakilini ishonchli mag‘lub etib, oltin medal uchun jang qilish huquqini qo‘lga kiritdi.

Iqboljon Xoldarov esa nihoyatda teng kechgan bahsda bir ovoz farqi bilan imkoniyatni boy berdi. Endi muxlislar e’tibori ertaga ringga chiqadigan yana ikki nafar vakilimizga qaratilmoqda.

Muzaffarov raqibiga imkoniyat qoldirmadi

-55 kilogramm vazn toifasida ishtirok etayotgan Shahzod Muzaffarov yarim finalda Armaniston vakili Suren Rubinyan bilan kuch sinashdi.

O‘zbekistonlik bokschi jangning dastlabki daqiqalaridanoq ustunlikni o‘z qo‘liga oldi. U masofani to‘g‘ri saqlab, aniq zarbalar va faol harakatlari bilan hakamlarda yaxshiroq taassurot qoldirdi.

Yakunda barcha hakamlar Muzaffarovning g‘alabasini tan oldi — 5:0.

Ushbu natija orqali Shahzod turnir finaliga yo‘l oldi va endi «Yerevan Mayor Cup» oltin medali uchun ringga ko‘tariladi.

Xoldarovga bir ovoz yetmadi

-70 kilogramm vazn toifasida Iqboljon Xoldarov Armaniston vakili Xurutyun Xakobkoxyanga qarshi yarim final bahsini o‘tkazdi.

Jang teng va murosasiz kechdi. Har ikki bokschi ham finalga chiqish uchun faol harakat qildi, ammo hakamlarning bo‘lingan qarori mezbon sportchi foydasiga chiqdi — 2:3.

Shu tariqa, Iqboljon Xoldarov «Yerevan Mayor Cup» musobaqasini bronza medali bilan yakunladi.

Ertaga yana ikki o‘zbek bokschisi jang qiladi

Turnirning navbatdagi kunida O‘zbekistonning yana ikki nafar vakili ringga chiqadi.

-60 kilogramm vaznda Samandar Olimov Armaniston vakili Artur Bazeyan bilan to‘qnashadi. -90 kilogrammda esa To‘rabek Xabibullayev eronlik Hadi Mohammadnejadga qarshi jang qiladi.

Janglar jadvali

Vazn toifasi

Juftlik

Vaqti

-60 kg

Samandar Olimov — Artur Bazeyan

14:45

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad

16:30

Har ikki bahsda ham o‘zbekistonlik bokschilarni jiddiy sinov kutib turibdi. Olimov mezbonlar vakiliga qarshi, Xabibullayev esa Eron boks maktabi vakili bilan kuch sinashadi.

O‘zbekiston delegatsiyasi yana medallar uchun kurashadi

Shahzod Muzaffarovning finalga chiqishi va Iqboljon Xoldarovning bronza medali O‘zbekiston delegatsiyasining turnirdagi muvaffaqiyatli ishtirokini davom ettirdi.

Endi asosiy intriga — Muzaffarov finalda oltin medalni qo‘lga kirita oladimi va ertaga ringga chiqadigan bokschilarimiz sovrinlar uchun kurashni davom ettiradimi?

Sizningcha, qaysi bokschimiz Yerevandan oltin medal bilan qaytadi? Fikringizni izohlarda qoldiring va janglar jadvalini boks muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...