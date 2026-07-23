Edtech sohasida yangilik: Imagi startapi oʻquvchilarga AI yordamida kod yozishni oʻrgatadi
Taʼlim texnologiyalari (Edtech) sohasida faoliyat yurituvchi Imagi startapi oʻquvchilarga sunʼiy intellekt yordamida dasturlashni oʻrgatish loyihasini kengaytirish uchun 4,5 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Mazkur loyiha maktab oʻquvchilariga nafaqat anʼanaviy kod yozishni, balki zamonaviy “vibe coding” uslubini ham oʻzlashtirishga yordam beradi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, investitsiya raundida Brighteye Ventures, Day One Capital va taniqli xonanda Wil.i.am ishtirok etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Imagi kompaniyasi 2018-yilda Dora Palfi va Beatrice Ionascu tomonidan tashkil etilgan boʻlib, u maktab oʻquvchilari va oʻqituvchilari uchun dasturlash hamda kompyuter savodxonligi boʻyicha oʻquv dasturlari va vositalarini taqdim etadi. Oʻtgan yildan boshlab platforma oʻz yoʻnalishiga sunʼiy intellekt savodxonligini ham qoʻshdi. Bu oʻquvchilarga texnologiyalardan shunchaki foydalanuvchi emas, balki ularni yaratuvchi sifatida shakllanish imkonini beradi.
Kompaniyaning asosiy yangiliklaridan biri Lovable platformasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan vositadir. Ushbu vosita oʻqituvchilarga dars ishlanmalarini yaratishda koʻmaklashsa, oʻquvchilarga xavfsiz muhitda “vibe code” (tabiiy tildagi buyruqlar orqali dastur yaratish) qilish imkonini beradi. Shunisi eʼtiborliki, OpenAI kompaniyasi ushbu loyihani qoʻllab-quvvatlash uchun 1 million dollar miqdorida kredit ajratgan, bu esa maktablarga Imagi x Lovable vositasidan bepul foydalanish imkonini beradi.
Xavfsiz ta’lim va amaliy natijalarDora Palfining taʼkidlashicha, sunʼiy intellektni maktab tizimiga joriy etishda xavfsizlik masalasi birinchi oʻrinda turadi. Platformadagi har bir soʻrov va javob maxsus filtrdan oʻtkaziladi va oʻquvchilarga yetib borishidan oldin tekshiriladi. Shuningdek, loyiha COPPA, FERPA va Yevropa Ittifoqining GDPR kabi maʼlumotlar daxlsizligi qoidalariga toʻliq mos keladi, yaʼni oʻquvchilarning shaxsiy maʼlumotlari saqlanmaydi va AI modellarini oʻqitish uchun ishlatilmaydi.
Hozirga qadar ushbu hamkorlik doirasida bir qator qiziqarli loyihalar amalga oshirilgan:
- Oʻqituvchilardan biri oʻz oʻquv dasturini sinfdagi 15 xil tilda soʻzlashuvchi oʻquvchilar uchun tarjima qiluvchi ilova yaratdi;
- Oʻquvchilardan biri oʻzining maysazor oʻrish biznesini reklama qiluvchi va onlayn buyurtma olish imkonini beruvchi veb-saytni mustaqil qurdi;
- Raqamli garderob ilovasi kabi kreativ loyihalar muvaffaqiyatli ishga tushirildi.
Bugungi kunda Imagi platformasi dunyoning 140 ta davlatida 700 mingdan ortiq oʻquvchini qamrab olgan. Yangi jalb qilingan sarmoya platformani yanada kengaytirish, yangi funksiyalarni qoʻshish va kelasi oyda yangi mahsulotni ishga tushirishga yoʻnaltiriladi. Oʻzbekiston kabi raqamli taʼlimga eʼtibor kuchayib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday xalqaro tajribalar sunʼiy intellektni maktab dasturiga xavfsiz integratsiya qilishda namuna boʻlishi mumkin.
…