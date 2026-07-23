Edtech sohasida yangilik: Imagi startapi oʻquvchilarga AI yordamida kod yozishni oʻrgatadi

·33·Texno
Edtech sohasida yangilik: Imagi startapi oʻquvchilarga AI yordamida kod yozishni oʻrgatadi

Taʼlim texnologiyalari (Edtech) sohasida faoliyat yurituvchi Imagi startapi oʻquvchilarga sunʼiy intellekt yordamida dasturlashni oʻrgatish loyihasini kengaytirish uchun 4,5 million dollar miqdorida investitsiya jalb qildi. Mazkur loyiha maktab oʻquvchilariga nafaqat anʼanaviy kod yozishni, balki zamonaviy “vibe coding” uslubini ham oʻzlashtirishga yordam beradi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, investitsiya raundida Brighteye Ventures, Day One Capital va taniqli xonanda Wil.i.am ishtirok etgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Imagi kompaniyasi 2018-yilda Dora Palfi va Beatrice Ionascu tomonidan tashkil etilgan boʻlib, u maktab oʻquvchilari va oʻqituvchilari uchun dasturlash hamda kompyuter savodxonligi boʻyicha oʻquv dasturlari va vositalarini taqdim etadi. Oʻtgan yildan boshlab platforma oʻz yoʻnalishiga sunʼiy intellekt savodxonligini ham qoʻshdi. Bu oʻquvchilarga texnologiyalardan shunchaki foydalanuvchi emas, balki ularni yaratuvchi sifatida shakllanish imkonini beradi.

Kompaniyaning asosiy yangiliklaridan biri Lovable platformasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan vositadir. Ushbu vosita oʻqituvchilarga dars ishlanmalarini yaratishda koʻmaklashsa, oʻquvchilarga xavfsiz muhitda “vibe code” (tabiiy tildagi buyruqlar orqali dastur yaratish) qilish imkonini beradi. Shunisi eʼtiborliki, OpenAI kompaniyasi ushbu loyihani qoʻllab-quvvatlash uchun 1 million dollar miqdorida kredit ajratgan, bu esa maktablarga Imagi x Lovable vositasidan bepul foydalanish imkonini beradi.

Xavfsiz ta’lim va amaliy natijalar

Dora Palfining taʼkidlashicha, sunʼiy intellektni maktab tizimiga joriy etishda xavfsizlik masalasi birinchi oʻrinda turadi. Platformadagi har bir soʻrov va javob maxsus filtrdan oʻtkaziladi va oʻquvchilarga yetib borishidan oldin tekshiriladi. Shuningdek, loyiha COPPA, FERPA va Yevropa Ittifoqining GDPR kabi maʼlumotlar daxlsizligi qoidalariga toʻliq mos keladi, yaʼni oʻquvchilarning shaxsiy maʼlumotlari saqlanmaydi va AI modellarini oʻqitish uchun ishlatilmaydi.

Hozirga qadar ushbu hamkorlik doirasida bir qator qiziqarli loyihalar amalga oshirilgan:

  • Oʻqituvchilardan biri oʻz oʻquv dasturini sinfdagi 15 xil tilda soʻzlashuvchi oʻquvchilar uchun tarjima qiluvchi ilova yaratdi;
  • Oʻquvchilardan biri oʻzining maysazor oʻrish biznesini reklama qiluvchi va onlayn buyurtma olish imkonini beruvchi veb-saytni mustaqil qurdi;
  • Raqamli garderob ilovasi kabi kreativ loyihalar muvaffaqiyatli ishga tushirildi.
Imagi rahbariyati sunʼiy intellektni taqiqlash emas, balki undan toʻgʻri foydalanishni oʻrgatish kerak deb hisoblaydi. Aksariyat bolalar allaqachon sunʼiy intellektdan foydalanayotgan bir paytda, maktablarning vazifasi ularni passiv isteʼmolchidan faol yaratuvchiga aylantirishdir. Bu, ayniqsa, kelajakdagi mehnat bozorida oʻquvchilarning raqobatbardosh boʻlishi uchun juda muhim.

Bugungi kunda Imagi platformasi dunyoning 140 ta davlatida 700 mingdan ortiq oʻquvchini qamrab olgan. Yangi jalb qilingan sarmoya platformani yanada kengaytirish, yangi funksiyalarni qoʻshish va kelasi oyda yangi mahsulotni ishga tushirishga yoʻnaltiriladi. Oʻzbekiston kabi raqamli taʼlimga eʼtibor kuchayib borayotgan mamlakatlar uchun ham bunday xalqaro tajribalar sunʼiy intellektni maktab dasturiga xavfsiz integratsiya qilishda namuna boʻlishi mumkin.

ImagiSun‘iy IntellektEdtechOpenAIDasturlash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob