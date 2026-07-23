Sarukyan va Oliveyra yana oktagonda: revansh jangi kutilmoqda!

·43·Sport
Sarukyan va Oliveyra yana oktagonda: revansh jangi kutilmoqda!

UFC yengil vazn toifasidagi eng katta revanshlardan biri tayyorlanmoqda. Reytingning ikkinchi pog‘onasida turgan Arman Sarukyan sobiq chempion va BMF kamari sohibi Charlz Oliveyraga qarshi yana bir bor oktagonga chiqishi mumkin.

Red Fury MMA xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi navbatdagi bahs revansh maqomida o‘tadi. Ilk jangda Sarukyan hakamlarning bo‘lingan qarori bilan g‘alaba qozongan edi, ammo bu natija atrofidagi bahslar hali ham to‘liq bosilmagan.

Ilk jangda kim g‘alaba qozongan edi?

Arman Sarukyan va Charlz Oliveyra ilk bor 2024 yil 13 aprel kuni to‘qnash kelgan.

Bahs juda teng va murosasiz kechgan. Yakunda hakamlar bo‘lingan qaror bilan Sarukyanning g‘alabasini e’tirof etgan.

Ilk jangdagi yaqin natija revanshga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi.

Oliveyra tomoni bu safar natijani o‘zgartirishga, Sarukyan esa avvalgi g‘alabasi tasodif emasligini isbotlashga harakat qiladi.

Nega bu jang katta ahamiyatga ega?

Sarukyan UFC yengil vazn reytingida ikkinchi o‘rinda turibdi. Oliveyra esa sobiq chempion bo‘lish bilan birga, diviziondagi eng tajribali va xavfli jangchilardan biri hisoblanadi.

Ushbu revanshning ahamiyati quyidagilarda:

  • chempionlik jangiga yaqinlashish imkoniyati;

  • reytingdagi yuqori o‘rinni saqlab qolish;

  • ilk jang natijasi bo‘yicha bahslarga nuqta qo‘yish;

  • yengil vazn divizionidagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirish.

G‘olib jangchi chempionlik da’vosini yanada kuchaytirishi mumkin.

Sarukyanning rekordi qanday?

29 yoshli Arman Sarukyan professional MMAda 26 ta jang o‘tkazgan.

Ko‘rsatkich

Natija

Janglar

26

G‘alabalar

23

Muddatidan avvalgi g‘alabalar

15

Mag‘lubiyatlar

3

Sarukyan professional faoliyatini 2015 yil sentyabr oyida boshlagan. 2019 yil aprelidan esa UFCda ishtirok etib kelmoqda.

U erkin kurash va MMA bo‘yicha sport ustasi hisoblanadi. Ayniqsa, parterdagi nazorat, jismoniy tayyorgarlik va yuqori sur’atda ishlash qobiliyati uning asosiy ustunliklaridan sanaladi.

Oliveyra nega xavfli raqib?

Charlz Oliveyra sobiq UFC chempioni va BMF kamari sohibi sifatida katta tajribaga ega.

U parterdagi finishlari, og‘riqli va bo‘g‘uvchi usullari, shuningdek, tik turgan holatdagi agressiv harakatlari bilan tanilgan.

Sarukyan ilk jangda g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, Oliveyra kabi raqibga qarshi ikkinchi bahs mutlaqo boshqa ssenariyda kechishi mumkin.

Revansh qachon bo‘lib o‘tadi?

Hozircha jang sanasi va turniri rasman ma’lum qilinmagan. Red Fury MMA revansh rejalashtirilayotgani haqida xabar bergan, ammo UFC tomonidan rasmiy e’lon hali yo‘q.

Shu sabab bahs tasdiqlangan taqdirda, sana, manzil va jang formati keyinroq ochiqlanishi kutilmoqda.

Sizningcha, revanshda ham Sarukyan g‘alaba qozonadimi yoki Oliveyra hisobni tenglashtiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani UFC muxlislariga yuboring.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...