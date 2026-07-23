Sarukyan va Oliveyra yana oktagonda: revansh jangi kutilmoqda!
UFC yengil vazn toifasidagi eng katta revanshlardan biri tayyorlanmoqda. Reytingning ikkinchi pog‘onasida turgan Arman Sarukyan sobiq chempion va BMF kamari sohibi Charlz Oliveyraga qarshi yana bir bor oktagonga chiqishi mumkin.
Red Fury MMA xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi navbatdagi bahs revansh maqomida o‘tadi. Ilk jangda Sarukyan hakamlarning bo‘lingan qarori bilan g‘alaba qozongan edi, ammo bu natija atrofidagi bahslar hali ham to‘liq bosilmagan.
Ilk jangda kim g‘alaba qozongan edi?
Arman Sarukyan va Charlz Oliveyra ilk bor 2024 yil 13 aprel kuni to‘qnash kelgan.
Bahs juda teng va murosasiz kechgan. Yakunda hakamlar bo‘lingan qaror bilan Sarukyanning g‘alabasini e’tirof etgan.
Ilk jangdagi yaqin natija revanshga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi.
Oliveyra tomoni bu safar natijani o‘zgartirishga, Sarukyan esa avvalgi g‘alabasi tasodif emasligini isbotlashga harakat qiladi.
Nega bu jang katta ahamiyatga ega?
Sarukyan UFC yengil vazn reytingida ikkinchi o‘rinda turibdi. Oliveyra esa sobiq chempion bo‘lish bilan birga, diviziondagi eng tajribali va xavfli jangchilardan biri hisoblanadi.
Ushbu revanshning ahamiyati quyidagilarda:
chempionlik jangiga yaqinlashish imkoniyati;
reytingdagi yuqori o‘rinni saqlab qolish;
ilk jang natijasi bo‘yicha bahslarga nuqta qo‘yish;
yengil vazn divizionidagi kuchlar muvozanatini o‘zgartirish.
G‘olib jangchi chempionlik da’vosini yanada kuchaytirishi mumkin.
Sarukyanning rekordi qanday?
29 yoshli Arman Sarukyan professional MMAda 26 ta jang o‘tkazgan.
Ko‘rsatkich
Natija
Janglar
26
G‘alabalar
23
Muddatidan avvalgi g‘alabalar
15
Mag‘lubiyatlar
3
Sarukyan professional faoliyatini 2015 yil sentyabr oyida boshlagan. 2019 yil aprelidan esa UFCda ishtirok etib kelmoqda.
U erkin kurash va MMA bo‘yicha sport ustasi hisoblanadi. Ayniqsa, parterdagi nazorat, jismoniy tayyorgarlik va yuqori sur’atda ishlash qobiliyati uning asosiy ustunliklaridan sanaladi.
Oliveyra nega xavfli raqib?
Charlz Oliveyra sobiq UFC chempioni va BMF kamari sohibi sifatida katta tajribaga ega.
U parterdagi finishlari, og‘riqli va bo‘g‘uvchi usullari, shuningdek, tik turgan holatdagi agressiv harakatlari bilan tanilgan.
Sarukyan ilk jangda g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, Oliveyra kabi raqibga qarshi ikkinchi bahs mutlaqo boshqa ssenariyda kechishi mumkin.
Revansh qachon bo‘lib o‘tadi?
Hozircha jang sanasi va turniri rasman ma’lum qilinmagan. Red Fury MMA revansh rejalashtirilayotgani haqida xabar bergan, ammo UFC tomonidan rasmiy e’lon hali yo‘q.
Shu sabab bahs tasdiqlangan taqdirda, sana, manzil va jang formati keyinroq ochiqlanishi kutilmoqda.
Sizningcha, revanshda ham Sarukyan g‘alaba qozonadimi yoki Oliveyra hisobni tenglashtiradimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani UFC muxlislariga yuboring.
…