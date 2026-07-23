Alessandro Bastoni Real Madrid nishonida: Italiyalik himoyachi Interdan ketadimi

·40·Sport
Alessandro Bastoni Real Madrid nishonida: Italiyalik himoyachi Interdan ketadimi

Italiya terma jamoasi va Inter klubining yetakchi himoyachilaridan biri Alessandro Bastoni yozgi transfer oynasi arafasida yirik klublar eʼtiborini tortmoqda. Futbolchining agenti Tullio Tinti tomonidan berilgan soʻnggi bayonotlar transfer bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Garchi futbolchi hozirda oʻz jamoasiga sodiq boʻlsa-da, agentning soʻzlari uning kelajagi borasida turli savollarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sport nashriga bergan intervyusida Tullio Tinti mijozining Inter bilan yana ikki yillik shartnomasi borligini va u klub ranglarini chin dildan sevishini taʼkidladi. Biroq, agent transfer ehtimolini butunlay inkor etmadi. Uning soʻzlariga koʻra, agar kelajakda ham klubni, ham futbolchini qoniqtiradigan taklif tushsa, muzokaralar stoliga oʻtirish mumkin. Bu esa Yevropa grandlari uchun oʻziga xos yashil chiroq sifatida talqin qilinmoqda.

Real Madrid va Joze Mourinyo qiziqishi

Ispaniyaning nufuzli AS nashri xabar berishicha, Alessandro Bastoni Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada murabbiy nomi shunday keltirilgan)ning qisqa roʻyxatidan joy olgan. Madridliklar himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida italiyalik iqtidor egasini kuzatib borishmoqda. Ekspertlar agentning bayonotini "qamchi va shirinlik" uslubidagi yondashuv deb atashmoqda: bir tomondan sodiqlik eʼtirof etilsa, ikkinchi tomondan munosib taklif uchun eshiklar ochiq qoldirilgan.

Hozircha Real Madrid rasmiy taklif bilan chiqqani yoʻq. Buning asosiy sababi klubning transfer siyosati bilan bogʻliq. Qirollik klubi yangi futbolchilarni sotib olishdan oldin, tarkibdagi mavjud oʻyinchilarni sotishi yoki maoshlar fondini boʻshatishi lozim. Bu nafaqat himoya, balki yarim himoya chizigʻi uchun ham amal qiladigan qoidadir.

Ayni damda Madrid jamoasi himoyasida raqobat ancha kuchli. Jamoa ixtiyorida yangi kelgan Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio va Eder Militao kabi nomlar mavjud. Shunday boʻlsa-da, Bastonining chap oyoqda oʻynashi va toʻp bilan ishlash qobiliyati uni boshqa nomzodlardan ajratib turadi.

Inter rahbariyati esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Milanliklar uchun Alessandro Bastoni nafaqat himoya qoʻrgʻoni, balki jamoaning kelajakdagi sardori sifatida koʻrilmoqda. Biroq, klubning moliyaviy holati va katta miqdordagi transfer takliflari vaziyatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha eʼtibor futbolchining Yevropa chempionatidagi ishtiroki va undan keyingi qarorlariga qaratilgan.

Alessandro BastoniReal MadridInterTransferlarFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...