Alessandro Bastoni Real Madrid nishonida: Italiyalik himoyachi Interdan ketadimi
Italiya terma jamoasi va Inter klubining yetakchi himoyachilaridan biri Alessandro Bastoni yozgi transfer oynasi arafasida yirik klublar eʼtiborini tortmoqda. Futbolchining agenti Tullio Tinti tomonidan berilgan soʻnggi bayonotlar transfer bozorida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Garchi futbolchi hozirda oʻz jamoasiga sodiq boʻlsa-da, agentning soʻzlari uning kelajagi borasida turli savollarni yuzaga keltirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sport nashriga bergan intervyusida Tullio Tinti mijozining Inter bilan yana ikki yillik shartnomasi borligini va u klub ranglarini chin dildan sevishini taʼkidladi. Biroq, agent transfer ehtimolini butunlay inkor etmadi. Uning soʻzlariga koʻra, agar kelajakda ham klubni, ham futbolchini qoniqtiradigan taklif tushsa, muzokaralar stoliga oʻtirish mumkin. Bu esa Yevropa grandlari uchun oʻziga xos yashil chiroq sifatida talqin qilinmoqda.
Real Madrid va Joze Mourinyo qiziqishiIspaniyaning nufuzli AS nashri xabar berishicha, Alessandro Bastoni Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo (manbada murabbiy nomi shunday keltirilgan)ning qisqa roʻyxatidan joy olgan. Madridliklar himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida italiyalik iqtidor egasini kuzatib borishmoqda. Ekspertlar agentning bayonotini "qamchi va shirinlik" uslubidagi yondashuv deb atashmoqda: bir tomondan sodiqlik eʼtirof etilsa, ikkinchi tomondan munosib taklif uchun eshiklar ochiq qoldirilgan.
Hozircha Real Madrid rasmiy taklif bilan chiqqani yoʻq. Buning asosiy sababi klubning transfer siyosati bilan bogʻliq. Qirollik klubi yangi futbolchilarni sotib olishdan oldin, tarkibdagi mavjud oʻyinchilarni sotishi yoki maoshlar fondini boʻshatishi lozim. Bu nafaqat himoya, balki yarim himoya chizigʻi uchun ham amal qiladigan qoidadir.
Ayni damda Madrid jamoasi himoyasida raqobat ancha kuchli. Jamoa ixtiyorida yangi kelgan Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Asencio va Eder Militao kabi nomlar mavjud. Shunday boʻlsa-da, Bastonining chap oyoqda oʻynashi va toʻp bilan ishlash qobiliyati uni boshqa nomzodlardan ajratib turadi.
Inter rahbariyati esa oʻz yetakchisini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Milanliklar uchun Alessandro Bastoni nafaqat himoya qoʻrgʻoni, balki jamoaning kelajakdagi sardori sifatida koʻrilmoqda. Biroq, klubning moliyaviy holati va katta miqdordagi transfer takliflari vaziyatni oʻzgartirib yuborishi mumkin. Hozircha barcha eʼtibor futbolchining Yevropa chempionatidagi ishtiroki va undan keyingi qarorlariga qaratilgan.
…