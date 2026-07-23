Runway generative media uchun dunyodagi birinchi intellektual routerni taqdim etdi

·55·Texno
Runway generative media uchun dunyodagi birinchi intellektual routerni taqdim etdi

Sunʼiy intellekt asosida video yaratish sohasida yetakchi hisoblangan Runway startapi oʻzining yangi loyihasi — Runway Media Router platformasini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu vosita ishlab chiquvchilar uchun generativ media olamida oʻziga xos navigatsiya vazifasini oʻtaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur router tasvir, video va audio generatsiya qiluvchi turli modellarni bitta tizimga birlashtirib, foydalanuvchi talabiga koʻra eng maqbulini avtomatik tanlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Endilikda Runway shunchaki neyrotarmoqlar yaratuvchi kompaniya emas, balki generativ media uchun yirik infratuzilma qatlamiga aylanmoqda. Runway Dev platformasi tarkibiga kiruvchi yangi router sifat, tezlik yoki narx ustuvorligidan kelib chiqib, soʻrovni tegishli modelga yoʻnaltiradi. Bu kabi routerlar matnli yirik til modellarida (LLM) keng tarqalgan boʻlsa-da, media kontent uchun bunday yechim ilk bor taqdim etilmoqda.

Ishlab chiquvchilar uchun qulaylik va samaradorlik

Hozirgi vaqtda generativ media modellari soni shiddat bilan ortib bormoqda, bu esa dasturchilar uchun har bir yangi chiqqan neyrotarmoqni alohida sinab koʻrishni qiyinlashtiradi. Runway mahsulotlar boʻyicha direktori Anthony Maggioʼning taʼkidlashicha, aksariyat ishlab chiquvchilar har bir modelning oʻziga xos imkoniyatlarini oʻrganishga vaqt sarflay olmaydi. Yangi router esa ushbu intellektual tahlilni oʻz zimmasiga oladi.

Platforma allaqachon Adobe, Cloudflare, ElevenLabs, Expedia, Shutterstock va Quora kabi global gigantlar bilan hamkorlik qilmoqda. Ushbu kompaniyalar Runway API orqali media generatsiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz mahsulotlariga integratsiya qilishlari mumkin. Bu foydalanuvchilarni Runway sayti yoki ilovasiga oʻtish zaruriyatidan xalos etadi va ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Sifat va narx muvozanati

Media Routerʼning asosiy afzalliklaridan biri — bu xarajatlarni nazorat qilishdir. 2026-yilga kelib tokenlar asosidagi narxlanish tizimi korxonalar uchun dolzarb masalaga aylandi. Runway yaqinda cheksiz obuna rejalaridan voz kechib, tokenli tizimga oʻtgan edi. Yangi router foydalanuvchilarga eng arzon yoki eng sifatli modelni tanlash imkonini berish orqali byudjetni tejashga yordam beradi.

Sifat masalasida esa Runway oʻzining professional kreativ jamoasi tajribasiga tayanadi. Router quyidagi mezonlar asosida eng yaxshi modelni tanlaydi:

  • Video modellarining harakatni (motion) qay darajada aniq ishlashi;
  • Tasvir yaratuvchi neyrotarmoqlarning kompozitsiya tuzish qobiliyati;
  • Ovozli modellarning lab harakati (lip syncing) bilan mosligi.

Shuningdek, geosiyosiy omillar ham hisobga olingan. Soʻnggi paytlarda Xitoyning generativ modellari ommalashib borayotgan boʻlsa-da, koʻplab Gʻarb kompaniyalari xavfsizlik nuqtai nazaridan ulardan foydalanishga ikkilanmoqda. Runway Media Router foydalanuvchilarga faqat maʼlum bir mintaqa, masalan, AQSH modellarini tanlash boʻyicha cheklovlar oʻrnatish imkoniyatini ham taqdim etadi.

RunwaySunʼiy IntellektTexnologiyaMedia RouterNeyrotarmoq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob