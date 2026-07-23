Runway generative media uchun dunyodagi birinchi intellektual routerni taqdim etdi
Sunʼiy intellekt asosida video yaratish sohasida yetakchi hisoblangan Runway startapi oʻzining yangi loyihasi — Runway Media Router platformasini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu vosita ishlab chiquvchilar uchun generativ media olamida oʻziga xos navigatsiya vazifasini oʻtaydi. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur router tasvir, video va audio generatsiya qiluvchi turli modellarni bitta tizimga birlashtirib, foydalanuvchi talabiga koʻra eng maqbulini avtomatik tanlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Endilikda Runway shunchaki neyrotarmoqlar yaratuvchi kompaniya emas, balki generativ media uchun yirik infratuzilma qatlamiga aylanmoqda. Runway Dev platformasi tarkibiga kiruvchi yangi router sifat, tezlik yoki narx ustuvorligidan kelib chiqib, soʻrovni tegishli modelga yoʻnaltiradi. Bu kabi routerlar matnli yirik til modellarida (LLM) keng tarqalgan boʻlsa-da, media kontent uchun bunday yechim ilk bor taqdim etilmoqda.
Ishlab chiquvchilar uchun qulaylik va samaradorlikHozirgi vaqtda generativ media modellari soni shiddat bilan ortib bormoqda, bu esa dasturchilar uchun har bir yangi chiqqan neyrotarmoqni alohida sinab koʻrishni qiyinlashtiradi. Runway mahsulotlar boʻyicha direktori Anthony Maggioʼning taʼkidlashicha, aksariyat ishlab chiquvchilar har bir modelning oʻziga xos imkoniyatlarini oʻrganishga vaqt sarflay olmaydi. Yangi router esa ushbu intellektual tahlilni oʻz zimmasiga oladi.
Platforma allaqachon Adobe, Cloudflare, ElevenLabs, Expedia, Shutterstock va Quora kabi global gigantlar bilan hamkorlik qilmoqda. Ushbu kompaniyalar Runway API orqali media generatsiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri oʻz mahsulotlariga integratsiya qilishlari mumkin. Bu foydalanuvchilarni Runway sayti yoki ilovasiga oʻtish zaruriyatidan xalos etadi va ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Sifat va narx muvozanatiMedia Routerʼning asosiy afzalliklaridan biri — bu xarajatlarni nazorat qilishdir. 2026-yilga kelib tokenlar asosidagi narxlanish tizimi korxonalar uchun dolzarb masalaga aylandi. Runway yaqinda cheksiz obuna rejalaridan voz kechib, tokenli tizimga oʻtgan edi. Yangi router foydalanuvchilarga eng arzon yoki eng sifatli modelni tanlash imkonini berish orqali byudjetni tejashga yordam beradi.
Sifat masalasida esa Runway oʻzining professional kreativ jamoasi tajribasiga tayanadi. Router quyidagi mezonlar asosida eng yaxshi modelni tanlaydi:
- Video modellarining harakatni (motion) qay darajada aniq ishlashi;
- Tasvir yaratuvchi neyrotarmoqlarning kompozitsiya tuzish qobiliyati;
- Ovozli modellarning lab harakati (lip syncing) bilan mosligi.
Shuningdek, geosiyosiy omillar ham hisobga olingan. Soʻnggi paytlarda Xitoyning generativ modellari ommalashib borayotgan boʻlsa-da, koʻplab Gʻarb kompaniyalari xavfsizlik nuqtai nazaridan ulardan foydalanishga ikkilanmoqda. Runway Media Router foydalanuvchilarga faqat maʼlum bir mintaqa, masalan, AQSH modellarini tanlash boʻyicha cheklovlar oʻrnatish imkoniyatini ham taqdim etadi.
…