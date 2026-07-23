Hojimirzayev dubli, «Navbahor»dan durang: 13-tur yakunlandi...
O‘zbekiston Superligasining 13-turi kutilmagan natijalar bilan nihoyasiga yetdi. Anvarjon Hojimirzayevning dubli «Dinamo»ga muhim g‘alaba keltirgan bo‘lsa, «Navbahor» o‘z maydonida «Qizilqum» qarshiligini yenga olmadi.
Turning so‘nggi bahslarida qizil kartochka, so‘nggi daqiqadagi gol va to‘rt daqiqa ichida kiritilgan ikki to‘p kuzatildi. Bu natijalar turnir jadvalining o‘rta qismidagi kurashni yanada qizitdi.
Hojimirzayev o‘yinni gol bilan boshladi
«Surxon» va «Dinamo» o‘rtasidagi bahsda hisob ochilishi uchun atigi ikki daqiqa kifoya qildi. Anvarjon Hojimirzayev uchrashuv boshidayoq raqib darvozasini ishg‘ol qilib, samarqandliklarni oldinga olib chiqdi.
Ikkinchi bo‘limda «Dinamo» og‘ir vaziyatga tushib qoldi. 61-daqiqada Amadu Dumbuya maydondan chetlatildi va jamoa o‘yinning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.
Shunga qaramay, 77-daqiqada Hojimirzayev yana gol urib, dublni rasmiylashtirdi — 0:2.
«Surxon» faqat 90+3-daqiqada Humoyun Sherbo‘tayevning goli orqali farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.
Yakuniy hisob — 1:2, «Dinamo» foydasiga.
O‘n kishi bo‘lib ham g‘alabani saqlab qoldi
Dumbuya chetlatilganidan keyin «Surxon» bosimni kuchaytirish imkoniga ega bo‘ldi. Biroq «Dinamo» nafaqat himoyalandi, balki kamchilikda o‘ynayotganiga qaramay ikkinchi golni ham kiritdi.
Uchrashuvning asosiy qahramoni shubhasiz Anvarjon Hojimirzayev bo‘ldi:
Ko‘rsatkich
Natija
Birinchi gol
2-daqiqa
Ikkinchi gol
77-daqiqa
Yakuniy hisob
1:2
Chetlatish
Dumbuya, 61-daqiqa
«Surxon»ning so‘nggi daqiqalardagi goli esa jamoani mag‘lubiyatdan qutqara olmadi.
«Navbahor» ustunlikni to‘rt daqiqa saqladi
Toshkentda o‘tgan «Navbahor» — «Qizilqum» uchrashuvida ham hisob birinchi bo‘limda ochildi.
15-daqiqada Dilshod Komilov namanganliklarni oldinga olib chiqdi. Biroq «lochinlar»ning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi.
Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Nikola Kumborovich javob golini kiritdi — 1:1.
Shundan keyin har ikki jamoa g‘alaba to‘pini izlagan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi. «Navbahor» o‘z maydonida ikki ochko yo‘qotdi, «Qizilqum» esa safardan muhim durang bilan qaytdi.
13-turning so‘nggi natijalari
Superliga, 13-tur
«Surxon» — «Dinamo» — 1:2
Gollar: Humoyun Sherbo‘tayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.
Chetlatish: Amadu Dumbuya, 61.
«Navbahor» — «Qizilqum» — 1:1
Gollar: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovich, 19.
Turnir jadvalidagi kurash yanada keskinlashdi
Ushbu natijadan keyin «Dinamo» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, jadvaldagi holatini yaxshilash imkoniga ega bo‘ldi.
«Navbahor» esa g‘alaba qozonganida yuqori pog‘onalarga yanada yaqinlashishi mumkin edi. «Qizilqum» uchun esa safarda olingan bir ochko quyi o‘rinlardagi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.
13-tur yakunlandi, ammo jadvalning o‘rta va quyi qismidagi farq kichikligicha qolmoqda. Keyingi turdagi bitta g‘alaba ham bir nechta jamoaning o‘rnini keskin o‘zgartirishi mumkin.
Sizningcha, 13-turning eng yaxshi futbolchisi Anvarjon Hojimirzayev bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va natijalarni Superliga muxlislariga yuboring.
…