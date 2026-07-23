Hojimirzayev dubli, «Navbahor»dan durang: 13-tur yakunlandi...

·59·Sport
Hojimirzayev dubli, «Navbahor»dan durang: 13-tur yakunlandi...

O‘zbekiston Superligasining 13-turi kutilmagan natijalar bilan nihoyasiga yetdi. Anvarjon Hojimirzayevning dubli «Dinamo»ga muhim g‘alaba keltirgan bo‘lsa, «Navbahor» o‘z maydonida «Qizilqum» qarshiligini yenga olmadi.

Turning so‘nggi bahslarida qizil kartochka, so‘nggi daqiqadagi gol va to‘rt daqiqa ichida kiritilgan ikki to‘p kuzatildi. Bu natijalar turnir jadvalining o‘rta qismidagi kurashni yanada qizitdi.

Hojimirzayev o‘yinni gol bilan boshladi

«Surxon» va «Dinamo» o‘rtasidagi bahsda hisob ochilishi uchun atigi ikki daqiqa kifoya qildi. Anvarjon Hojimirzayev uchrashuv boshidayoq raqib darvozasini ishg‘ol qilib, samarqandliklarni oldinga olib chiqdi.

Ikkinchi bo‘limda «Dinamo» og‘ir vaziyatga tushib qoldi. 61-daqiqada Amadu Dumbuya maydondan chetlatildi va jamoa o‘yinning qolgan qismini bir kishi kam bo‘lib o‘tkazdi.

Shunga qaramay, 77-daqiqada Hojimirzayev yana gol urib, dublni rasmiylashtirdi — 0:2.

«Surxon» faqat 90+3-daqiqada Humoyun Sherbo‘tayevning goli orqali farqni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.

Yakuniy hisob — 1:2, «Dinamo» foydasiga.

O‘n kishi bo‘lib ham g‘alabani saqlab qoldi

Dumbuya chetlatilganidan keyin «Surxon» bosimni kuchaytirish imkoniga ega bo‘ldi. Biroq «Dinamo» nafaqat himoyalandi, balki kamchilikda o‘ynayotganiga qaramay ikkinchi golni ham kiritdi.

Uchrashuvning asosiy qahramoni shubhasiz Anvarjon Hojimirzayev bo‘ldi:

Ko‘rsatkich

Natija

Birinchi gol

2-daqiqa

Ikkinchi gol

77-daqiqa

Yakuniy hisob

1:2

Chetlatish

Dumbuya, 61-daqiqa

«Surxon»ning so‘nggi daqiqalardagi goli esa jamoani mag‘lubiyatdan qutqara olmadi.

«Navbahor» ustunlikni to‘rt daqiqa saqladi

Toshkentda o‘tgan «Navbahor» — «Qizilqum» uchrashuvida ham hisob birinchi bo‘limda ochildi.

15-daqiqada Dilshod Komilov namanganliklarni oldinga olib chiqdi. Biroq «lochinlar»ning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi.

Oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Nikola Kumborovich javob golini kiritdi — 1:1.

Shundan keyin har ikki jamoa g‘alaba to‘pini izlagan bo‘lsa-da, hisob boshqa o‘zgarmadi. «Navbahor» o‘z maydonida ikki ochko yo‘qotdi, «Qizilqum» esa safardan muhim durang bilan qaytdi.

13-turning so‘nggi natijalari

Superliga, 13-tur

«Surxon» — «Dinamo» — 1:2

Gollar: Humoyun Sherbo‘tayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.
Chetlatish: Amadu Dumbuya, 61.

«Navbahor» — «Qizilqum» — 1:1

Gollar: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovich, 19.

Turnir jadvalidagi kurash yanada keskinlashdi

Ushbu natijadan keyin «Dinamo» muhim uch ochkoni qo‘lga kiritib, jadvaldagi holatini yaxshilash imkoniga ega bo‘ldi.

«Navbahor» esa g‘alaba qozonganida yuqori pog‘onalarga yanada yaqinlashishi mumkin edi. «Qizilqum» uchun esa safarda olingan bir ochko quyi o‘rinlardagi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi.

13-tur yakunlandi, ammo jadvalning o‘rta va quyi qismidagi farq kichikligicha qolmoqda. Keyingi turdagi bitta g‘alaba ham bir nechta jamoaning o‘rnini keskin o‘zgartirishi mumkin.

Sizningcha, 13-turning eng yaxshi futbolchisi Anvarjon Hojimirzayev bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va natijalarni Superliga muxlislariga yuboring.

Anvarjon HojimirzayevNavbahorDinamoSurkhonQizilqum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...