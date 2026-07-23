Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladi

·35·Sport
Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladi

Italiyaning Milan klubi oʻzining tajribali yarim himoyachisi Luka Modric bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman eʼlon qildi. Xorvatiyalik futbol afsonasi "San Siro"da 2026-2027-yilgi mavsum oxirigacha qoladigan boʻldi. Bu qaror klubning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun kutilmagan va muhim sovgʻa boʻldi, boisi mutaxassis oʻzining debyut mavsumida jamoa yetakchisining tajribasiga tayanmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 40 yoshli futbolchi bilan imzolangan yangi shartnoma 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Shu tariqa, Modricning faoliyatini yakunlashi borasidagi turli mish-mishlarga chek qoʻyildi. Klub bayonotida "Oltin toʻp" sohibining ham maydonda, ham kiyinish xonasida jamoa uchun qanchalik qadrli ekani alohida taʼkidlangan.

Yangi murabbiy va yangi maqsadlar

Milan oʻtgan 2025-2026-yilgi mavsumni koʻngildagidek oʻtkaza olmadi. Jamoa A Seriya jadvalida beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻldi. Bu muvaffaqiyatsizlik ortidan klub rahbariyatida katta oʻzgarishlar yuz berdi: Massimiliano Allegri, Igli Tare va Geoffrey Moncada kabi mutaxassislar oʻz lavozimlarini tark etishdi. Ruben Amorim esa jamoani qayta tiklash vazifasini oʻz zimmasiga oldi.

Luka Modric oʻtgan mavsumda "rossonerilar" safida 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. U nafaqat jamoaning oʻyin sxemasida, balki yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlish borasida ham muhim rol oʻynaydi. Amorim uchun bunday tajribali yetakchini saqlab qolish, jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.

Maʼlumotlarga koʻra, Modric xalqaro maydondagi faoliyatini ham yakunlash arafasida. U 6-oktabr kuni Xorvatiya terma jamoasi safida xayrlashuv uchrashuvini oʻtkazishni rejalashtirgan. Shundan soʻng, barcha eʼtiborini faqat Milan muvaffaqiyatlariga qaratib, oʻzining shonli faoliyatini yuqori notada yakunlashni maqsad qilgan.

Moliyaviy tafsilotlar va Real Madrid varianti

Italiya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, Luka Modricning yangi shartnomasi boʻyicha maoshi taxminan 3,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, kelishuvda futbolchining koʻrsatkichlariga qarab turli bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu sentyabr oyida 41 yoshni qarshi oladigan futbolchi uchun A Seriya darajasida juda munosib taklif hisoblanadi.

Qizigʻi shundaki, shartnoma imzolanmasidan oldin Modricning sobiq jamoasi Real Madrid unga murabbiylar shtabidan joy taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq xorvatiyalik yarim himoyachi hali butsasini mixga ilishga tayyor emasligini va yuqori saviyada toʻp surishda davom etmoqchi ekanini isbotladi. Endilikda u Milan jamoasini yana Chempionlar ligasiga qaytarish va sovrinlar uchun kurashishga tayyorlanmoqda.

MilanLuka ModricRuben AmorimA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...