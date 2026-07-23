Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirdi: Xorvatiyalik afsona yana bir mavsum qoladi
Italiyaning Milan klubi oʻzining tajribali yarim himoyachisi Luka Modric bilan amaldagi kelishuvni uzaytirganini rasman eʼlon qildi. Xorvatiyalik futbol afsonasi "San Siro"da 2026-2027-yilgi mavsum oxirigacha qoladigan boʻldi. Bu qaror klubning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim uchun kutilmagan va muhim sovgʻa boʻldi, boisi mutaxassis oʻzining debyut mavsumida jamoa yetakchisining tajribasiga tayanmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 40 yoshli futbolchi bilan imzolangan yangi shartnoma 2027-yilning 30-iyuniga qadar amal qiladi. Shu tariqa, Modricning faoliyatini yakunlashi borasidagi turli mish-mishlarga chek qoʻyildi. Klub bayonotida "Oltin toʻp" sohibining ham maydonda, ham kiyinish xonasida jamoa uchun qanchalik qadrli ekani alohida taʼkidlangan.
Yangi murabbiy va yangi maqsadlarMilan oʻtgan 2025-2026-yilgi mavsumni koʻngildagidek oʻtkaza olmadi. Jamoa A Seriya jadvalida beshinchi oʻrinni egallab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan mahrum boʻldi. Bu muvaffaqiyatsizlik ortidan klub rahbariyatida katta oʻzgarishlar yuz berdi: Massimiliano Allegri, Igli Tare va Geoffrey Moncada kabi mutaxassislar oʻz lavozimlarini tark etishdi. Ruben Amorim esa jamoani qayta tiklash vazifasini oʻz zimmasiga oldi.
Luka Modric oʻtgan mavsumda "rossonerilar" safida 37 ta oʻyinda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. U nafaqat jamoaning oʻyin sxemasida, balki yosh futbolchilarga oʻrnak boʻlish borasida ham muhim rol oʻynaydi. Amorim uchun bunday tajribali yetakchini saqlab qolish, jamoa ichidagi muhitni barqarorlashtirishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi.
Maʼlumotlarga koʻra, Modric xalqaro maydondagi faoliyatini ham yakunlash arafasida. U 6-oktabr kuni Xorvatiya terma jamoasi safida xayrlashuv uchrashuvini oʻtkazishni rejalashtirgan. Shundan soʻng, barcha eʼtiborini faqat Milan muvaffaqiyatlariga qaratib, oʻzining shonli faoliyatini yuqori notada yakunlashni maqsad qilgan.
Moliyaviy tafsilotlar va Real Madrid variantiItaliya matbuotida tarqalgan xabarlarga koʻra, Luka Modricning yangi shartnomasi boʻyicha maoshi taxminan 3,5 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, kelishuvda futbolchining koʻrsatkichlariga qarab turli bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu sentyabr oyida 41 yoshni qarshi oladigan futbolchi uchun A Seriya darajasida juda munosib taklif hisoblanadi.
Qizigʻi shundaki, shartnoma imzolanmasidan oldin Modricning sobiq jamoasi Real Madrid unga murabbiylar shtabidan joy taklif qilgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq xorvatiyalik yarim himoyachi hali butsasini mixga ilishga tayyor emasligini va yuqori saviyada toʻp surishda davom etmoqchi ekanini isbotladi. Endilikda u Milan jamoasini yana Chempionlar ligasiga qaytarish va sovrinlar uchun kurashishga tayyorlanmoqda.
…