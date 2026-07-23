AQSH kiberhujumlar ostida: Eronlik xakerlar energetika va suv tizimlariga tahdid solmoqda

·66·Texno
AQSH kiberhujumlar ostida: Eronlik xakerlar energetika va suv tizimlariga tahdid solmoqda

AQSH hukumati Eron davlati tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xakerlar mamlakatdagi suv va energiya taʼminoti provayderlarining sanoat nazorat tizimlariga faol ravishda buzib kirayotgani va ularning ishini izdan chiqarayotgani haqida rasmiy ogohlantirish bilan chiqdi. Ushbu kiberhujumlar muhim infratuzilma obʼektlarining barqarorligiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda va xalqaro maydondagi siyosiy taranglik fonida yanada kuchaygan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI), Milliy xavfsizlik agentligi (NSA), Energetika vazirligi va Kiberxavfsizlik hamda infratuzilmani himoya qilish agentligi (CISA) tomonidan eʼlon qilingan yangilangan hisobotga koʻra, xakerlar internetga ulangan operatsion tarmoqlardagi dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarni (PLC) nishonga olmoqda. Bu qurilmalar sanoat jarayonlarini avtomatik boshqarish uchun xizmat qiladi va ularga kirish huquqini qoʻlga kiritish tajovuzkorlarga maʼlumotlarni manipulyatsiya qilish hamda tizimlarni oʻchirib qoʻyish imkonini beradi.

Xavf ostidagi texnologiyalar va brendlar

Dastlab xakerlar faqat Rockwell kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kontrollerlarni nishonga olgani aniqlangan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, hujum doirasi kengaygan va endilikda Schneider Electric hamda Siemens kabi jahon gigantlarining mahsulotlari ham xavf ostida qolmoqda. Mutaxassislar internetga ochiq holda ulangan deyarli barcha sanoat nazorat tizimlari potentsial hujum qurboni boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.

FBI maʼlumotlariga koʻra, xakerlar muhim infratuzilma provayderlaridan birining tizimiga kirib, kontrollerlarning dasturlash mantiqini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan. Natijada favqulodda toʻxtatish va ogohlantirish signallari uchun masʼul boʻlgan muhim jarayonlar oʻchirib qoʻyilgan. Bu esa tizimning xavfli holatga kelib qolishiga va operatorlarning bu anomaliyalardan bexabar qolishiga sabab boʻlgan.

Siyosiy motivlar va kiber-diversiyalar

Mazkur kiberfaollik Eron, AQSH va Isroil oʻrtasidagi davom etayotgan mojarolarga javob reaktsiyasi sifatida baholanmoqda. Eronlik xakerlar va ularning ishonchli vakillari mintaqada hamda Gʻarbda josuslikdan tortib, tizimlarni butunlay ishdan chiqarishgacha boʻlgan turli xil operatsiyalarni amalga oshirmoqda. Masalan, yaqinda xakerlar AQSHning tibbiy texnologiyalar ishlab chiqaruvchi Stryker gigantiga hujum qilib, oʻn minglab xodimlarning qurilmalaridagi maʼlumotlarni masofadan turib oʻchirib tashlagan.

Shuningdek, "Handala" nomli xakerlik guruhi iyun oyida Kaliforniyadagi suv taʼminoti korxonasi (Cal Water) tizimiga kirganini daʼvo qilgan edi. Garchi korxona operatsion tarmoqlarga ruxsatsiz kirish dalillari topilmaganini bildirgan boʻlsa-da, bu kabi hodisalar aholining hayotiy muhim resurslariga boʻlgan xavfni yaqqol koʻrsatib turibdi. Hozirda AQSH hukumati barcha strategik obʼektlar egalarini kiberxavfsizlik choralarini zudlik bilan kuchaytirishga chaqirmoqda.

KiberxavfsizlikAQSHEronXakerlarSiemens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Warner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiWarner Bros. Discovery va Amazon oʻrtasida sudlashuv: Kadrlar oʻgʻirlanishi mojarosiBugun, 01:51Phineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerPhineas Fisher: Josuslik dasturlari ishlab chiqaruvchilarini tiz choʻktirgan sirli xakerBugun, 01:29Intel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarIntel soʻnggi 15 yildagi rekord oʻsishni qayd etdi: Muvaffaqiyat ortidagi xavotirlarBugun, 01:21Oʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiOʻzga sayyoraliklar izi: Olimlar koinotdan signal qidirishning yangi usulini taklif qildiBugun, 00:54Elon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaElon Musk asos solgan The Boring Company qiymati 20 milliard dollarga yetishi kutilmoqdaBugun, 00:24Nubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiNubia kompaniyasi bir vaqtning oʻzida ikkita qurilmani quvvatlovchi Red Magic kabelini chiqardiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob