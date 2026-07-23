AQSH kiberhujumlar ostida: Eronlik xakerlar energetika va suv tizimlariga tahdid solmoqda
AQSH hukumati Eron davlati tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xakerlar mamlakatdagi suv va energiya taʼminoti provayderlarining sanoat nazorat tizimlariga faol ravishda buzib kirayotgani va ularning ishini izdan chiqarayotgani haqida rasmiy ogohlantirish bilan chiqdi. Ushbu kiberhujumlar muhim infratuzilma obʼektlarining barqarorligiga jiddiy xavf tugʻdirmoqda va xalqaro maydondagi siyosiy taranglik fonida yanada kuchaygan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
AQSH Federal qidiruv bürosi (FBI), Milliy xavfsizlik agentligi (NSA), Energetika vazirligi va Kiberxavfsizlik hamda infratuzilmani himoya qilish agentligi (CISA) tomonidan eʼlon qilingan yangilangan hisobotga koʻra, xakerlar internetga ulangan operatsion tarmoqlardagi dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarni (PLC) nishonga olmoqda. Bu qurilmalar sanoat jarayonlarini avtomatik boshqarish uchun xizmat qiladi va ularga kirish huquqini qoʻlga kiritish tajovuzkorlarga maʼlumotlarni manipulyatsiya qilish hamda tizimlarni oʻchirib qoʻyish imkonini beradi.
Xavf ostidagi texnologiyalar va brendlarDastlab xakerlar faqat Rockwell kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kontrollerlarni nishonga olgani aniqlangan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, hujum doirasi kengaygan va endilikda Schneider Electric hamda Siemens kabi jahon gigantlarining mahsulotlari ham xavf ostida qolmoqda. Mutaxassislar internetga ochiq holda ulangan deyarli barcha sanoat nazorat tizimlari potentsial hujum qurboni boʻlishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
FBI maʼlumotlariga koʻra, xakerlar muhim infratuzilma provayderlaridan birining tizimiga kirib, kontrollerlarning dasturlash mantiqini oʻzgartirishga muvaffaq boʻlgan. Natijada favqulodda toʻxtatish va ogohlantirish signallari uchun masʼul boʻlgan muhim jarayonlar oʻchirib qoʻyilgan. Bu esa tizimning xavfli holatga kelib qolishiga va operatorlarning bu anomaliyalardan bexabar qolishiga sabab boʻlgan.
Siyosiy motivlar va kiber-diversiyalarMazkur kiberfaollik Eron, AQSH va Isroil oʻrtasidagi davom etayotgan mojarolarga javob reaktsiyasi sifatida baholanmoqda. Eronlik xakerlar va ularning ishonchli vakillari mintaqada hamda Gʻarbda josuslikdan tortib, tizimlarni butunlay ishdan chiqarishgacha boʻlgan turli xil operatsiyalarni amalga oshirmoqda. Masalan, yaqinda xakerlar AQSHning tibbiy texnologiyalar ishlab chiqaruvchi Stryker gigantiga hujum qilib, oʻn minglab xodimlarning qurilmalaridagi maʼlumotlarni masofadan turib oʻchirib tashlagan.
Shuningdek, "Handala" nomli xakerlik guruhi iyun oyida Kaliforniyadagi suv taʼminoti korxonasi (Cal Water) tizimiga kirganini daʼvo qilgan edi. Garchi korxona operatsion tarmoqlarga ruxsatsiz kirish dalillari topilmaganini bildirgan boʻlsa-da, bu kabi hodisalar aholining hayotiy muhim resurslariga boʻlgan xavfni yaqqol koʻrsatib turibdi. Hozirda AQSH hukumati barcha strategik obʼektlar egalarini kiberxavfsizlik choralarini zudlik bilan kuchaytirishga chaqirmoqda.
…