Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydi

·34·Sport
Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydi

Angliyaning Sanderlend klubi bosh murabbiyi Rejis Le Bris jamoa sardori Granit Xhaka atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Murabbiy tajribali yarim himoyachining Londonning Chelsi klubiga oʻtishi haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etib, bu mavzu boshqa muhokama qilinmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi shveytsariyalik futbolchi uchun 8 million funt sterling miqdorida taklif yuborgan, biroq Sanderlend rahbariyati bu soʻrovni darhol rad etgan. Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Bayer Leverkusen jamoasidagi sobiq shogirdi bilan yana bir bor hamkorlik qilishni istagan edi, biroq bu reja amalga oshmaydigan koʻrinadi.

Sardorning sodiqligi va Yevropa maqsadlari

Liverpulga qarshi kechgan (2-4) oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Rejis Le Bris jurnalistlar bilan muloqotda Xhakaning kelajagi haqida aniq gapirdi. Murabbiyning taʼkidlashicha, futbolchi jamoada qolishni va klub bilan birga yangi marralarni zabt etishni istaydi.

"Yoʻq, bu mavzu yopildi. Granit oʻz kelajagi borasida juda aniq qaror qabul qilgan. U Sanderlendni yaxshi koʻradi va shu yerda qolishni istaydi. U nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham ajoyib yetakchi va haqiqiy sardordir", — deya taʼkidladi Le Bris.

Sanderlend oʻtgan mavsumda Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlib, Granit Xhaka ushbu muvaffaqiyatda markaziy figuraga aylangan edi. Klub rahbariyati Yevropa maydonlaridagi debyut oldidan oʻzining eng tajribali oʻyinchisini sotish niyatida emas. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilning 30-iyuniga qadar davom etadi.

Transfer bozori va jamoa tarkibi

Le Bris jamoaning transfer oynasidagi rejalari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻtgan yilgidek 14 nafar yangi futbolchi sotib olmaydi, balki nuqtali kuchaytirishlar bilan cheklanadi. Jamoa ichidagi barqarorlikni saqlash hozirgi vaqtda ustuvor vazifa sifatida koʻrilmoqda.

Granit Xhaka Premyer-ligada katta tajribaga ega. U Londonning Arsenal jamoasi safida 297 ta oʻyinda maydonga tushib, 23 ta gol urgan va ikki bor Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u Germaniya Bundesligasida Borussiya Myunxengladbax va Bayer Leverkusen safida ham muvaffaqiyatli toʻp surgan. Xususan, Leverkusen bilan chempionlik va mamlakat kubogida zafar quchgan.

Ayni damda Sanderlend oʻz sardorini saqlab qolish orqali nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa ligasida ham munosib ishtirok etishni koʻzlamoqda. Chelsi esa yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni qidirishiga toʻgʻri keladi.

ChelsiSanderlendGranit XhakaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Al-Nassr inqiroz yoqasida: Cristiano Ronaldo bilan xayrlashish vaqti keldimi?Kecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi