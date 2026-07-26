Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydi
Angliyaning Sanderlend klubi bosh murabbiyi Rejis Le Bris jamoa sardori Granit Xhaka atrofidagi mish-mishlarga chek qoʻydi. Murabbiy tajribali yarim himoyachining Londonning Chelsi klubiga oʻtishi haqidagi xabarlarni qatʼiyan rad etib, bu mavzu boshqa muhokama qilinmasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Guardian nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Chelsi shveytsariyalik futbolchi uchun 8 million funt sterling miqdorida taklif yuborgan, biroq Sanderlend rahbariyati bu soʻrovni darhol rad etgan. Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso Bayer Leverkusen jamoasidagi sobiq shogirdi bilan yana bir bor hamkorlik qilishni istagan edi, biroq bu reja amalga oshmaydigan koʻrinadi.
Sardorning sodiqligi va Yevropa maqsadlariLiverpulga qarshi kechgan (2-4) oʻrtoqlik uchrashuvidan soʻng Rejis Le Bris jurnalistlar bilan muloqotda Xhakaning kelajagi haqida aniq gapirdi. Murabbiyning taʼkidlashicha, futbolchi jamoada qolishni va klub bilan birga yangi marralarni zabt etishni istaydi.
"Yoʻq, bu mavzu yopildi. Granit oʻz kelajagi borasida juda aniq qaror qabul qilgan. U Sanderlendni yaxshi koʻradi va shu yerda qolishni istaydi. U nafaqat maydonda, balki kiyinish xonasida ham ajoyib yetakchi va haqiqiy sardordir", — deya taʼkidladi Le Bris.
Sanderlend oʻtgan mavsumda Yevropa ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlib, Granit Xhaka ushbu muvaffaqiyatda markaziy figuraga aylangan edi. Klub rahbariyati Yevropa maydonlaridagi debyut oldidan oʻzining eng tajribali oʻyinchisini sotish niyatida emas. Futbolchining amaldagi shartnomasi 2028-yilning 30-iyuniga qadar davom etadi.
Transfer bozori va jamoa tarkibiLe Bris jamoaning transfer oynasidagi rejalari haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoa oʻtgan yilgidek 14 nafar yangi futbolchi sotib olmaydi, balki nuqtali kuchaytirishlar bilan cheklanadi. Jamoa ichidagi barqarorlikni saqlash hozirgi vaqtda ustuvor vazifa sifatida koʻrilmoqda.
Granit Xhaka Premyer-ligada katta tajribaga ega. U Londonning Arsenal jamoasi safida 297 ta oʻyinda maydonga tushib, 23 ta gol urgan va ikki bor Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. Shuningdek, u Germaniya Bundesligasida Borussiya Myunxengladbax va Bayer Leverkusen safida ham muvaffaqiyatli toʻp surgan. Xususan, Leverkusen bilan chempionlik va mamlakat kubogida zafar quchgan.
Ayni damda Sanderlend oʻz sardorini saqlab qolish orqali nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa ligasida ham munosib ishtirok etishni koʻzlamoqda. Chelsi esa yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun boshqa nomzodlarni qidirishiga toʻgʻri keladi.
…