London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshi
Londonning sharqiy qismida joylashgan olti qavatli zamonaviy bino bugungi kunda texnologiya olamidagi yangi oʻzgarishlar markaziga aylanmoqda. Lift House deb nomlangan ushbu loyiha asoschilari Silikon vodiysining charchatuvchi ish tartibi va sunʼiy shov-shuvlariga asoslangan madaniyatidan voz kechib, startapchilar uchun mutlaqo yangi muhit yaratishni maqsad qilgan. Bu yerda asosiy eʼtibor faqatgina loyihani tezroq namoyish etishga emas, balki hayot sifatini yaxshilash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Loyiha asoschisi, 26 yoshli Rowan Aldean oʻzining avvalgi kompaniyasini bir necha million dollarga sotganidan soʻng, hozirda sunʼiy intellekt (AI) sohasida yangi startap ustida ishlamoqda. Uning taʼkidlashicha, Lift House shunchaki yashash joyi emas, balki hamfikr tadbirkorlarning oʻzaro tajriba almashish va bir-birini qoʻllab-quvvatlash maydonidir. Bu yerda yashovchilar AQSHdagi kabi 72 soatlik toʻxtovsiz ish marafonlari yoki noqonuniy omborxonalarda yashash kabi ekstremal usullardan qochishadi.
Londonmaxxing: Britancha yondashuvning ustunligiLift House rezidentlari "Londonmaxxing" deb ataluvchi yangi trendning bir qismi hisoblanadi. Bu tushuncha London texnologik ekotizimining barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni anglatadi. Britaniyalik tadbirkorlar Silikon vodiysining oʻzini koʻrsatishga moyil madaniyatidan koʻra, DeepMind kabi kompaniyalar oʻrnatgan anʼanalarga koʻproq ishonishadi. Maʼlumki, DeepMind ortiqcha shov-shuvlarsiz Nobel mukofotini qoʻlga kiritgan va dunyo darajasidagi innovatsiyalarni yaratgan.
Dealroom maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning oʻzida London startaplari jami 14,7 milliard dollar investitsiya jalb qilgan boʻlsa, shundan 12 milliard dollari aynan sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi loyihalarga toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich Buyuk Britaniya texnologiya sahnasidagi ishonch va qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi. Wayve, ElevenLabs va Isomorphic Labs kabi yirik kompaniyalar bu sohadagi yetakchilardir.
Hamjihatlik va muvozanatLift House ichidagi hayot tartibi ham oʻziga xos. Rezidentlar oziq-ovqat mahsulotlarini alohida sotib olishsa-da, koʻpincha birgalikda ovqat tayyorlashadi va tozalik ishlarini oʻzaro taqsimlashadi. Bu yerda yashash muddati moslashuvchan boʻlib, baʼzilar bir oy, boshqalari esa yarim yildan ortiq qolishni rejalashtirgan. Asosiy maqsad — ish va shaxsiy hayot oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolgan holda yuksak marralarga erishish.
Ushbu maskan Londonning texnologik markaz sifatidagi mavqeyini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Silikon vodiysida yuzlab bunday "hacker house"lar mavjud boʻlsa-da, Londonda ular endigina shakllanmoqda. Lift House esa bu borada sifat va madaniyat jihatidan yangi standartlarni belgilab bermoqda. Quyida London startap ekotizimining asosiy yutuqlari keltirilgan:
- AI sohasiga yoʻnaltirilgan rekord darajadagi investitsiyalar.
- DeepMind kabi akademik va amaliy bilimga asoslangan maktabning mavjudligi.
- Hustle culture (tinimsiz mehnat madaniyati) oʻrniga sogʻlom ish muhitining shakllanishi.
- Global bozorda raqobatdosh boʻlgan mahalliy startaplarning koʻpayishi.
…