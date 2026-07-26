London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshi

·41·Texno
London startap olamida yangi davr: Lift House anʼanaviy Silikon vodiysi uslubiga qarshi

Londonning sharqiy qismida joylashgan olti qavatli zamonaviy bino bugungi kunda texnologiya olamidagi yangi oʻzgarishlar markaziga aylanmoqda. Lift House deb nomlangan ushbu loyiha asoschilari Silikon vodiysining charchatuvchi ish tartibi va sunʼiy shov-shuvlariga asoslangan madaniyatidan voz kechib, startapchilar uchun mutlaqo yangi muhit yaratishni maqsad qilgan. Bu yerda asosiy eʼtibor faqatgina loyihani tezroq namoyish etishga emas, balki hayot sifatini yaxshilash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Loyiha asoschisi, 26 yoshli Rowan Aldean oʻzining avvalgi kompaniyasini bir necha million dollarga sotganidan soʻng, hozirda sunʼiy intellekt (AI) sohasida yangi startap ustida ishlamoqda. Uning taʼkidlashicha, Lift House shunchaki yashash joyi emas, balki hamfikr tadbirkorlarning oʻzaro tajriba almashish va bir-birini qoʻllab-quvvatlash maydonidir. Bu yerda yashovchilar AQSHdagi kabi 72 soatlik toʻxtovsiz ish marafonlari yoki noqonuniy omborxonalarda yashash kabi ekstremal usullardan qochishadi.

Londonmaxxing: Britancha yondashuvning ustunligi

Lift House rezidentlari "Londonmaxxing" deb ataluvchi yangi trendning bir qismi hisoblanadi. Bu tushuncha London texnologik ekotizimining barcha imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni anglatadi. Britaniyalik tadbirkorlar Silikon vodiysining oʻzini koʻrsatishga moyil madaniyatidan koʻra, DeepMind kabi kompaniyalar oʻrnatgan anʼanalarga koʻproq ishonishadi. Maʼlumki, DeepMind ortiqcha shov-shuvlarsiz Nobel mukofotini qoʻlga kiritgan va dunyo darajasidagi innovatsiyalarni yaratgan.

Dealroom maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilning oʻzida London startaplari jami 14,7 milliard dollar investitsiya jalb qilgan boʻlsa, shundan 12 milliard dollari aynan sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi loyihalarga toʻgʻri keladi. Bu koʻrsatkich Buyuk Britaniya texnologiya sahnasidagi ishonch va qiziqish naqadar yuqori ekanligini koʻrsatadi. Wayve, ElevenLabs va Isomorphic Labs kabi yirik kompaniyalar bu sohadagi yetakchilardir.

Hamjihatlik va muvozanat

Lift House ichidagi hayot tartibi ham oʻziga xos. Rezidentlar oziq-ovqat mahsulotlarini alohida sotib olishsa-da, koʻpincha birgalikda ovqat tayyorlashadi va tozalik ishlarini oʻzaro taqsimlashadi. Bu yerda yashash muddati moslashuvchan boʻlib, baʼzilar bir oy, boshqalari esa yarim yildan ortiq qolishni rejalashtirgan. Asosiy maqsad — ish va shaxsiy hayot oʻrtasidagi muvozanatni saqlab qolgan holda yuksak marralarga erishish.

Ushbu maskan Londonning texnologik markaz sifatidagi mavqeyini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Silikon vodiysida yuzlab bunday "hacker house"lar mavjud boʻlsa-da, Londonda ular endigina shakllanmoqda. Lift House esa bu borada sifat va madaniyat jihatidan yangi standartlarni belgilab bermoqda. Quyida London startap ekotizimining asosiy yutuqlari keltirilgan:

  • AI sohasiga yoʻnaltirilgan rekord darajadagi investitsiyalar.
  • DeepMind kabi akademik va amaliy bilimga asoslangan maktabning mavjudligi.
  • Hustle culture (tinimsiz mehnat madaniyati) oʻrniga sogʻlom ish muhitining shakllanishi.
  • Global bozorda raqobatdosh boʻlgan mahalliy startaplarning koʻpayishi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Lift House tajribasi kelajakdagi texnologik markazlar qanday koʻrinishda boʻlishi kerakligini koʻrsatib bermoqda. Britaniyalik yosh tadbirkorlar muvaffaqiyatga erishish uchun oʻz sogʻligʻi va ijtimoiy hayotini qurbon qilish shart emasligini isbotlashmoqda. Bu esa Londonni global texnologiya xaritasida yanada jozibador manzilga aylantirmoqda.

LondonStartapSunʼiy IntellektLift HouseTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiOpenAI Oq uyga yangi avlod sunʼiy intellekt modelini taqdim etadiBugun, 01:23Canon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumCanon uchta yangi kamerani roʻyxatdan oʻtkazdi: nima maʼlumBugun, 00:59Xitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiXitoyning sun'iy intellekt modellari atrofidagi vahima: AQSh texnologiya bozori nima deydiBugun, 00:52Minecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiMinecraft talablari 17 yilda ilk bor keskin oshirildiBugun, 00:23Samsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiSamsung Galaxy A57 va Galaxy A27 uchun iyul yangilanishi chiqdiKecha, 23:58NASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiNASA kadrlar inqirozi qurshovida: Agentlikning har beshinchi xodimi ishdan ketdiKecha, 23:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob