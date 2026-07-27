Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydi

·33·Sport
Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydi

Chelsi vingeri Jeymi Gittensning fikricha, Britaniya rekordini yangilagan Morgan Rojersning klubga kelishi “aristokratlar”ga 2017 yildan beri ilk bor Angliya Premer-ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritishda asosiy turtki boʻla oladi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi sobiq Aston Villa yulduzi Stemford Brijdagi standartlarni mutlaqo yangi bosqichga koʻtarishiga qatʼiy ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Morgan Rojers shu oy boshida Aston Villadan 117 million funt sterling evizga Britaniya rekord qiymatidagi transfer bilan Chelsi safiga qoʻshilgan edi. Gittensning taʼkidlashicha, ushbu transfer klubning boshqa raqiblarga bergan jiddiy niyat bayonoti boʻlib, jamoaning chempionlik ambitsiyalarini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Yangi mavsum oldidan ulkan rejalar

Chelsiʼning Sidney shahridagi mavsumoldi yigʻini davomida sobiq Borussiya Dortmund futbolchisi oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Gittens tarkibdagi raqobat kuchayganiga qaramay, Rojersning kelishidan mamnunligini yashirmadi va jamoa oldida faqat eng yuqori maqsadlar turganini taʼkidladi.

“Biz barchasini yutishni istaymiz – bu bizning asosiy maqsadimiz, yaʼni Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi va ishtirok etayotgan har qanday turnirda gʻalaba qozonish. Morgan kabi futbolchining olib kelinishi chempionliklar sari talablarni yanada oshiradi. U top-oʻyinchi, boshqa ortiqcha taʼrifga hojat yoʻq”, dedi Gittens.

Bosh murabbiy taʼsiri va taktik oʻzgarishlar

Klubdagi muhitning oʻzgarishiga bosh murabbiy Alonso kelgani ham katta taʼsir koʻrsatdi. Gittens ispaniyalik mutaxassisning taktik bilimlari jamoaga ijobiy taʼsir oʻtkazayotganini sezayotganini aytdi. U ilgari Borussiya Dortmund safida oʻynagan paytida Alonsoning magʻlubiyatsiz Bayer Leverkusen jamoasiga qarshi maydonga tushgani va bu oʻyin qanchalik qiyin boʻlganini yaxshi eslaydi.

“Ushbu jamoaga qarshi oʻynash juda ogʻir edi, chunki ularning oʻyin tizimi, jumladan uch nafar markaziy himoyachidan iborat chizigʻi bor edi. Ular Florian Virts, Jeremi Frimpong, Pyero Hinkapi va Granit Jaka kabi kuchli futbolchilarga ega haqiqiy jamoa edi”, deya eslaydi vinger.

Gittensning soʻzlariga koʻra, dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri boʻlgan Alonsoning murabbiy sifatida shugʻullanishi va futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashib, ularning kamchiliklarini koʻrsatib berishi oʻyinchilar uchun eng yaxshi imkoniyatdir. Murabbiy unga doimo ijobiy fikrlashni, vaziyatlarni yaratishda davom etishni va oʻzini maksimal darajada sinab koʻrishni uqtirib kelmoqda.

ChelseaMorgan RogersJamie GittensPremier LeagueTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi