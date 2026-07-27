Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydi
Chelsi vingeri Jeymi Gittensning fikricha, Britaniya rekordini yangilagan Morgan Rojersning klubga kelishi “aristokratlar”ga 2017 yildan beri ilk bor Angliya Premer-ligasi bosh sovrinini qoʻlga kiritishda asosiy turtki boʻla oladi. Goal.com xabar qilishicha, futbolchi sobiq Aston Villa yulduzi Stemford Brijdagi standartlarni mutlaqo yangi bosqichga koʻtarishiga qatʼiy ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Morgan Rojers shu oy boshida Aston Villadan 117 million funt sterling evizga Britaniya rekord qiymatidagi transfer bilan Chelsi safiga qoʻshilgan edi. Gittensning taʼkidlashicha, ushbu transfer klubning boshqa raqiblarga bergan jiddiy niyat bayonoti boʻlib, jamoaning chempionlik ambitsiyalarini yaqqol koʻrsatib turibdi.
Yangi mavsum oldidan ulkan rejalarChelsiʼning Sidney shahridagi mavsumoldi yigʻini davomida sobiq Borussiya Dortmund futbolchisi oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Gittens tarkibdagi raqobat kuchayganiga qaramay, Rojersning kelishidan mamnunligini yashirmadi va jamoa oldida faqat eng yuqori maqsadlar turganini taʼkidladi.
“Biz barchasini yutishni istaymiz – bu bizning asosiy maqsadimiz, yaʼni Angliya Premer-ligasi, Angliya kubogi va ishtirok etayotgan har qanday turnirda gʻalaba qozonish. Morgan kabi futbolchining olib kelinishi chempionliklar sari talablarni yanada oshiradi. U top-oʻyinchi, boshqa ortiqcha taʼrifga hojat yoʻq”, dedi Gittens.
Bosh murabbiy taʼsiri va taktik oʻzgarishlarKlubdagi muhitning oʻzgarishiga bosh murabbiy Alonso kelgani ham katta taʼsir koʻrsatdi. Gittens ispaniyalik mutaxassisning taktik bilimlari jamoaga ijobiy taʼsir oʻtkazayotganini sezayotganini aytdi. U ilgari Borussiya Dortmund safida oʻynagan paytida Alonsoning magʻlubiyatsiz Bayer Leverkusen jamoasiga qarshi maydonga tushgani va bu oʻyin qanchalik qiyin boʻlganini yaxshi eslaydi.
“Ushbu jamoaga qarshi oʻynash juda ogʻir edi, chunki ularning oʻyin tizimi, jumladan uch nafar markaziy himoyachidan iborat chizigʻi bor edi. Ular Florian Virts, Jeremi Frimpong, Pyero Hinkapi va Granit Jaka kabi kuchli futbolchilarga ega haqiqiy jamoa edi”, deya eslaydi vinger.
Gittensning soʻzlariga koʻra, dunyoning eng yaxshi yarim himoyachilaridan biri boʻlgan Alonsoning murabbiy sifatida shugʻullanishi va futbolchilar bilan yakka tartibda suhbatlashib, ularning kamchiliklarini koʻrsatib berishi oʻyinchilar uchun eng yaxshi imkoniyatdir. Murabbiy unga doimo ijobiy fikrlashni, vaziyatlarni yaratishda davom etishni va oʻzini maksimal darajada sinab koʻrishni uqtirib kelmoqda.
…