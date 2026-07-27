Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdi

·27·Avto
Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdi

Rossiyaning yetakchi avtomobil platformalaridan biri boʻlgan «Avito avto» xizmati mamlakatdagi yoqilgʻi quyish shoxobchalarining interaktiv xaritasini ishga tushirdi. Ushbu yangi raqamli vosita haydovchilarga nafaqat yoqilgʻi narxlari, balki uning mavjudligi haqida ham tezkor maʼlumot olish imkonini beradi, bu esa yoʻldagi kundalik rejalashtirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi interaktiv xarita Rossiya hududidagi 20 mingdan ortiq avtomobil yoqilgʻi quyish shoxobchalariga oid maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi. Dastur foydalanuvchilarga yoqilgʻi turi va narxi boʻyicha kerakli shoxobchalarni qulay tarzda saralash, shuningdek, muayyan hududdagi mavjud stansiyalar soni haqida aniq tasavvur hosil qilish imkonini taqdim etadi.

Sunʼiy intellekt va hamkorlik imkoniyatlari

Loyihani amalga oshirish jarayonida «Передовые платёжные решения» kompaniyasi bilan yaqin hamkorlik qilingan. Aynan shu hamkorlik evaziga haydovchilar nafaqat maʼlumot olish, balki ilovaning oʻzidan chiqmagan holda, hamkor servis orqali yoqilgʻi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri toʻlovni amalga oshirish imkoniyatiga ham ega boʻldilar.

Yoqilgʻi quyish shoxobchalarida yoqilgʻi mavjudligini baholash uchun zamonaviy sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Maxsus algoritmlar tranzaksiyalar tarixi, hamkorlardan olinadigan maʼlumotlar hamda foydalanuvchilarning oʻzi qoldirgan belgilarni tahlil qiladi.

Maʼlumotlarning yuqori aniqligi

«Передовые платёжные решения» vakillarining maʼlum qilishicha, mazkur tizim orqali taqdim etiladigan maʼlumotlarning aniqlik darajasi 95 foizdan oshadi. Bu esa haydovchilarga muayyan stansiyada muvaffaqiyatli yoqilgʻi quyish ehtimolini oldindan yuqori aniqlikda baholash imkonini beradi.

Mazkur funksiyaning joriy etilishi avtomobil egalarining vaqtini tejashga va yoqilgʻi qidirish jarayonida yuzaga keladigan ortiqcha qiyinchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellektning kundalik xizmatlarga integratsiya qilinishi avtomobilchilik bozorida qulayliklarni yanada oshirmoqda.

Avito AvtoYoqilgʻi quyish shoxobchasiSunʼiy intellektAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldiBugun, 16:52Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan