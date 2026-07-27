Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdi
Rossiyaning yetakchi avtomobil platformalaridan biri boʻlgan «Avito avto» xizmati mamlakatdagi yoqilgʻi quyish shoxobchalarining interaktiv xaritasini ishga tushirdi. Ushbu yangi raqamli vosita haydovchilarga nafaqat yoqilgʻi narxlari, balki uning mavjudligi haqida ham tezkor maʼlumot olish imkonini beradi, bu esa yoʻldagi kundalik rejalashtirishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi interaktiv xarita Rossiya hududidagi 20 mingdan ortiq avtomobil yoqilgʻi quyish shoxobchalariga oid maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi. Dastur foydalanuvchilarga yoqilgʻi turi va narxi boʻyicha kerakli shoxobchalarni qulay tarzda saralash, shuningdek, muayyan hududdagi mavjud stansiyalar soni haqida aniq tasavvur hosil qilish imkonini taqdim etadi.
Sunʼiy intellekt va hamkorlik imkoniyatlariLoyihani amalga oshirish jarayonida «Передовые платёжные решения» kompaniyasi bilan yaqin hamkorlik qilingan. Aynan shu hamkorlik evaziga haydovchilar nafaqat maʼlumot olish, balki ilovaning oʻzidan chiqmagan holda, hamkor servis orqali yoqilgʻi uchun toʻgʻridan-toʻgʻri toʻlovni amalga oshirish imkoniyatiga ham ega boʻldilar.
Yoqilgʻi quyish shoxobchalarida yoqilgʻi mavjudligini baholash uchun zamonaviy sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanilmoqda. Maxsus algoritmlar tranzaksiyalar tarixi, hamkorlardan olinadigan maʼlumotlar hamda foydalanuvchilarning oʻzi qoldirgan belgilarni tahlil qiladi.
Maʼlumotlarning yuqori aniqligi«Передовые платёжные решения» vakillarining maʼlum qilishicha, mazkur tizim orqali taqdim etiladigan maʼlumotlarning aniqlik darajasi 95 foizdan oshadi. Bu esa haydovchilarga muayyan stansiyada muvaffaqiyatli yoqilgʻi quyish ehtimolini oldindan yuqori aniqlikda baholash imkonini beradi.
Mazkur funksiyaning joriy etilishi avtomobil egalarining vaqtini tejashga va yoqilgʻi qidirish jarayonida yuzaga keladigan ortiqcha qiyinchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar va sunʼiy intellektning kundalik xizmatlarga integratsiya qilinishi avtomobilchilik bozorida qulayliklarni yanada oshirmoqda.
…