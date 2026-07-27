Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogar

·52·Sport
Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogar

Yevropa futbolining istiqbolli yulduzlaridan biri boʻlib borayotgan Konstantinos Karetsasning kelajagi yaqin soatlarda hal boʻlishi kutilmoqda. Genk safida yorqin oʻyinlari bilan e'tibor qozongan 18 yoshli hujumkor yarim himoyachi uchun transfer bozorida keskin kurash boshlangan boʻlib, bir qator top-klublar uning xizmatiga qiziqish bildirmoqda. HLN nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, futbolchining transferi masalasida Germaniya va Italiya grandlari oʻrtasida jiddiy raqobat yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xususan, Borussiya Dortmund rahbariyati ushbu transferni hal qilish uchun toʻgʻridan-toʻgʻri Belgiyaga delegatsiya yubordi. Sport direktori Ole Book boshchiligidagi nemis klubi vakillari Genk rahbariyati bilan muzokaralarni faollashtirgan. Kelasi mavsum Chempionlar ligasida ishtirok etadigan Borussiya Dortmund yosh grek futbolchisini oʻzining ustuvor transfer maqsadi deb e'lon qilgan va uni oʻz safiga qoʻshib olishga intilmoqda.

Moliya masalasi va Genk talablari

Transfer narxi boʻyicha muzokaralar qizgʻin pallaga kirgan. Borussiya Dortmund tomonidan qilingan dastlabki 30 million yevro va qoʻshimcha 5 million yevro bonuslar koʻrinishidagi taklif Genk klubi tomonidan rad etilgan. Belgiyaliklar oʻz iqtidorini qoʻyib yuborish uchun bonuslarni qoʻshib hisoblaganda umumiy 40 million yevrolik taklifni kutishmoqda. Germaniya klubi esa bu borada ortiqcha auksionga kirishish niyatida emas.

Borussiya Dortmund boshqa da'vogarlarni ortda qoldirib, kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlashni maqsad qilgan. Shunga qaramay, nemislar transfer bozorida raqobatsiz qolayotgani yoʻq, chunki Italiyaning grand klublaridan biri ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va kurashdan chiqmagani ma'lum boʻldi.

Milan klubining qiziqishi va muammolar

GOAL.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi ham xarid poygasida qolmoqda. Oʻtgan hafta rosonerilar rahbariyati futbolchi va uning vakillariga oʻzlarining sport loyihasini taqdim etishdi. Mutaxassislar fikricha, Konstantinos Karetsas jamoa bosh murabbiyi izlayotgan xususiyatlarga toʻla mos keladi va uning kelasi yil noyabr oyida 19 yoshga toʻlishi yosh omili muammo emasligini koʻrsatadi.

Biroq Milan hozircha Borussiya Dortmund ortida bormoqda. Italiya klubi yozgi transfer oynasida Gila va Gonsalu Ramush transferlari uchun allaqachon 100 million yevro sarflab boʻlgan. Shu sababli, milanliklar hujum chizigʻini kuchaytirish uchun avvalo futbolchi sotishidan tushadigan mablagʻga tayanmoqda.

Klubni tark etishi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida Leao koʻrsatilmoqda. Agar Milan oʻyinchilarni sotish boʻyicha jiddiy ish olib bormasa, Genk va futbolchining oʻzini koʻndirish uchun yetarli moliyaviy imkoniyat topish qiyin kechadi. Shu boisdan nemis klubi hozircha qulay mavqeda turibdi.

Konstantinos KaretsasBorussiya DortmundMilanGenkTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Eldor Shomurodovning goli JCH-2026da tarixiy e’tirof oldi (video)Bugun, 21:40Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi