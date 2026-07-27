Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogar
Yevropa futbolining istiqbolli yulduzlaridan biri boʻlib borayotgan Konstantinos Karetsasning kelajagi yaqin soatlarda hal boʻlishi kutilmoqda. Genk safida yorqin oʻyinlari bilan e'tibor qozongan 18 yoshli hujumkor yarim himoyachi uchun transfer bozorida keskin kurash boshlangan boʻlib, bir qator top-klublar uning xizmatiga qiziqish bildirmoqda. HLN nashri tarqatgan ma'lumotlarga koʻra, futbolchining transferi masalasida Germaniya va Italiya grandlari oʻrtasida jiddiy raqobat yuzaga kelgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xususan, Borussiya Dortmund rahbariyati ushbu transferni hal qilish uchun toʻgʻridan-toʻgʻri Belgiyaga delegatsiya yubordi. Sport direktori Ole Book boshchiligidagi nemis klubi vakillari Genk rahbariyati bilan muzokaralarni faollashtirgan. Kelasi mavsum Chempionlar ligasida ishtirok etadigan Borussiya Dortmund yosh grek futbolchisini oʻzining ustuvor transfer maqsadi deb e'lon qilgan va uni oʻz safiga qoʻshib olishga intilmoqda.
Moliya masalasi va Genk talablariTransfer narxi boʻyicha muzokaralar qizgʻin pallaga kirgan. Borussiya Dortmund tomonidan qilingan dastlabki 30 million yevro va qoʻshimcha 5 million yevro bonuslar koʻrinishidagi taklif Genk klubi tomonidan rad etilgan. Belgiyaliklar oʻz iqtidorini qoʻyib yuborish uchun bonuslarni qoʻshib hisoblaganda umumiy 40 million yevrolik taklifni kutishmoqda. Germaniya klubi esa bu borada ortiqcha auksionga kirishish niyatida emas.
Borussiya Dortmund boshqa da'vogarlarni ortda qoldirib, kelishuvni imkon qadar tezroq yakunlashni maqsad qilgan. Shunga qaramay, nemislar transfer bozorida raqobatsiz qolayotgani yoʻq, chunki Italiyaning grand klublaridan biri ham vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va kurashdan chiqmagani ma'lum boʻldi.
Milan klubining qiziqishi va muammolarGOAL.com xabar berishicha, Italiyaning Milan klubi ham xarid poygasida qolmoqda. Oʻtgan hafta rosonerilar rahbariyati futbolchi va uning vakillariga oʻzlarining sport loyihasini taqdim etishdi. Mutaxassislar fikricha, Konstantinos Karetsas jamoa bosh murabbiyi izlayotgan xususiyatlarga toʻla mos keladi va uning kelasi yil noyabr oyida 19 yoshga toʻlishi yosh omili muammo emasligini koʻrsatadi.
Biroq Milan hozircha Borussiya Dortmund ortida bormoqda. Italiya klubi yozgi transfer oynasida Gila va Gonsalu Ramush transferlari uchun allaqachon 100 million yevro sarflab boʻlgan. Shu sababli, milanliklar hujum chizigʻini kuchaytirish uchun avvalo futbolchi sotishidan tushadigan mablagʻga tayanmoqda.
Klubni tark etishi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida Leao koʻrsatilmoqda. Agar Milan oʻyinchilarni sotish boʻyicha jiddiy ish olib bormasa, Genk va futbolchining oʻzini koʻndirish uchun yetarli moliyaviy imkoniyat topish qiyin kechadi. Shu boisdan nemis klubi hozircha qulay mavqeda turibdi.
…