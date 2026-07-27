Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogar

·37·Sport
Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogar

Yevropa futbolida yosh va iqtidorli yarim himoyachi Konstantinos Karetsas atrofidagi transfer ishlari hal qiluvchi pallaiga kirdi. Belgiyaning Genk klubi safida toʻp surayotgan 18 yoshli gretsiyalik hujumkor yarim himoyachi uchun qitʼaning yetakchi jamoalari jiddiy kurash boshlagan. HLN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining kelajagi yaqin soatlarda oydinlashishi kutilmoqda, sababi daʼvogarlar uning transferini imkon qadar tezroq rasmiylashtirishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xususan, Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi bu borada faollik koʻrsatib, Belgiyaga maxsus delegatsiya yubordi. Sport direktori Ole Book boshchiligidagi vakillar Genk rahbariyati bilan muzokaralarni oxiriga yetkazish uchun safar uyushtirgan. Boʻlajak mavsumda Chempionlar ligasida ishtirok etadigan nemis klubi yosh futbolchini oʻz loyihasining ustuvor yoʻnalishi sifatida belgilagan.

Nemislar va italyanlar raqobati

Borussiya Dortmund tomonidan qilingan dastlabki taklif Genk tomonidan rad etilgan edi. Nemislar 30 million yevro va qoʻshimcha 5 million yevro bonus puli taklif qilgan boʻlsa-da, Belgiya klubi bonuslarni oʻz ichiga olgan holda umumiy qiymati 40 million yevrolik taklif kelib tushgandagina futbolchini qoʻyib yuborishga tayyorligini bildirgan. Shunga qaramay, Dortmund klubi boshqa raqobatlarga yoʻl qoʻymaslik uchun transferni qisqa fursatda yakunlash niyatida.

GOAL.com xabar qilishicha, poygada faqatgina nemislar emas, balki Italiyaning Milan klubi ham qolmoqda. Oʻtgan hafta rossonerilar rahbariyati futbolchi va uning vakillariga oʻzlarining sport loyihasini taqdim etgan edi. Jamoa bosh murabbiyi aynan Karetsas kabi xususiyatlarga ega futbolchini koʻrishni istamoqda va bu haqda unga shaxsan telefon orqali muloqotda ham tasdiqlagan.

Moliyaviy muammolar va transfer istiqboli

Hozirgi vaqtda Milan klubi Dortmunddan biroz ortda qolmoqda, biroq imkoniyatlar saqlanib qolmoqda. Italiya jamoasi Gila va Gonsalu Ramush transferlari uchun 100 million yevro sarflagani bois, hujum chizigʻidagi yangi xaridlarni amalga oshirish uchun avvalo futbolchilarni sotishi kerak boʻladi. Bu boradagi asosiy nomzod sifatida Rafael Leao koʻrsatilmoqda, agar transferlar amalga oshmasa, Genk talablarini bajarish qiyin boʻladi.

Karetsas kelgusi noyabr oyida 19 yoshga toʻlishiga qaramay, uning yoshi transfer uchun muammo tugʻdirmayapti. Borussiya Dortmund ortiqcha savdolarga kirishishni istamayotgani va kelishuvni darhol yakunlashni maqsad qilgani sababli, milanliklar tezkor harakat qilmasa, iqtidorli futbolchini qoʻldan boy berishi mumkin.

Konstantinos KaretsasBorussiya DortmundMilanGenkTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10Jamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiJamie Gittens: Morgan Rogers Chelsini chempionlikka yetaklaydiBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi