Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogar
Yevropa futbolida yosh va iqtidorli yarim himoyachi Konstantinos Karetsas atrofidagi transfer ishlari hal qiluvchi pallaiga kirdi. Belgiyaning Genk klubi safida toʻp surayotgan 18 yoshli gretsiyalik hujumkor yarim himoyachi uchun qitʼaning yetakchi jamoalari jiddiy kurash boshlagan. HLN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining kelajagi yaqin soatlarda oydinlashishi kutilmoqda, sababi daʼvogarlar uning transferini imkon qadar tezroq rasmiylashtirishga intilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xususan, Germaniyaning Borussiya Dortmund klubi bu borada faollik koʻrsatib, Belgiyaga maxsus delegatsiya yubordi. Sport direktori Ole Book boshchiligidagi vakillar Genk rahbariyati bilan muzokaralarni oxiriga yetkazish uchun safar uyushtirgan. Boʻlajak mavsumda Chempionlar ligasida ishtirok etadigan nemis klubi yosh futbolchini oʻz loyihasining ustuvor yoʻnalishi sifatida belgilagan.
Nemislar va italyanlar raqobatiBorussiya Dortmund tomonidan qilingan dastlabki taklif Genk tomonidan rad etilgan edi. Nemislar 30 million yevro va qoʻshimcha 5 million yevro bonus puli taklif qilgan boʻlsa-da, Belgiya klubi bonuslarni oʻz ichiga olgan holda umumiy qiymati 40 million yevrolik taklif kelib tushgandagina futbolchini qoʻyib yuborishga tayyorligini bildirgan. Shunga qaramay, Dortmund klubi boshqa raqobatlarga yoʻl qoʻymaslik uchun transferni qisqa fursatda yakunlash niyatida.
GOAL.com xabar qilishicha, poygada faqatgina nemislar emas, balki Italiyaning Milan klubi ham qolmoqda. Oʻtgan hafta rossonerilar rahbariyati futbolchi va uning vakillariga oʻzlarining sport loyihasini taqdim etgan edi. Jamoa bosh murabbiyi aynan Karetsas kabi xususiyatlarga ega futbolchini koʻrishni istamoqda va bu haqda unga shaxsan telefon orqali muloqotda ham tasdiqlagan.
Moliyaviy muammolar va transfer istiqboliHozirgi vaqtda Milan klubi Dortmunddan biroz ortda qolmoqda, biroq imkoniyatlar saqlanib qolmoqda. Italiya jamoasi Gila va Gonsalu Ramush transferlari uchun 100 million yevro sarflagani bois, hujum chizigʻidagi yangi xaridlarni amalga oshirish uchun avvalo futbolchilarni sotishi kerak boʻladi. Bu boradagi asosiy nomzod sifatida Rafael Leao koʻrsatilmoqda, agar transferlar amalga oshmasa, Genk talablarini bajarish qiyin boʻladi.
Karetsas kelgusi noyabr oyida 19 yoshga toʻlishiga qaramay, uning yoshi transfer uchun muammo tugʻdirmayapti. Borussiya Dortmund ortiqcha savdolarga kirishishni istamayotgani va kelishuvni darhol yakunlashni maqsad qilgani sababli, milanliklar tezkor harakat qilmasa, iqtidorli futbolchini qoʻldan boy berishi mumkin.
…