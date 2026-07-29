Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi

·25·Texno
Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdi

Xitoyda ishlab chiqarilgan ilk oʻrta magistralli yoʻlovchi samolyoti — COMAC C919ʼning maxsus yuqori togʻli versiyasi oʻzining ilk sinov parvozini muvaffaqiyatli yakunladi. CCTV telekanali xabariga koʻra, Shanxay Pudun xalqaro aeroportidan osmonga koʻtarilgan havo kemasi rejalashtirilgan barcha bosqichlarni muvaffaqiyatli bajarib, yangi modifikatsiyani yaratish yoʻlidagi muhim bosqichni bosib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur yuqori togʻli modifikatsiya standart C919 bazasida ishlab chiqilgan boʻlib, u togʻli hududlardagi murakkab sharoitlarda xizmat koʻrsatishga moʻljallangan. Muhandislar bunday sharoitlar talablariga toʻliq javob berishi uchun samolyotning ayrim tizimlari hamda fyuzelyaj konstruksiyasini qayta ishlab chiqishdi.

Nega yuqori togʻli versiya muhim?

Maʼlumki, baland togʻli aeroportlarda havo dengiz sathiga nisbatan ancha siyrak boʻladi. Bu esa oʻz navbatida dvigatellar samaradorligi va samolyotning umumiy aerodinamik xususiyatlarini sezilarli darajada pasaytiradi. Shu sababli ham bunday ogʻir sharoitlarda ishlay oladigan havo kemalari maxsus moslashuvchanlikni talab qiladi.

Hozircha COMAC kompaniyasi yangi versiyaning texnik tavsilotlari hamda uning tijoriy foydalanishga topshirilish muddatlarini oshkor etgani yoʻq. Shunga qaramay, ushbu loyiha Xitoy aviatsiyasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanligi taʼkidlanmoqda.

Xitoyning geografik xususiyatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy dunyoda yuqori togʻli aeroportlar soni boʻyicha yaqqol yetakchi hisoblanadi. Mamlakatda dengiz sathidan kamida 1524 metr balandlikda joylashgan 43 ta fuqarolik aeroporti mavjud boʻlib, ulardan 2438 metrdan balandda 23 tasi faoliyat yuritadi.

Ushbu aeroportlarning aksariyati Tibet togʻligi va gʻarbiy viloyatlarda joylashgan boʻlib, murakkab relef maxsus texnologiyalarni talab qiladi. Qizigʻi shundaki, nafaqat Xitoyda, balki butun dunyoda eng baland aeroport hisoblangan Daochon Yadin Syuan provinsiyasida joylashgan boʻlib, uning balandligi dengiz sathidan 4411 metrni tashkil etadi.

Eslatib oʻtamiz, COMAC C919 havo kemasi Airbus A320 va Boeing 737 modellariga asosiy raqobatdosh sifatida yaratilgan. Samolyot 158 nafardan 192 nafargacha yoʻlovchini tashish hamda 5555 kilometrgacha boʻlgan masofaga parvoz qilish imkoniyatiga ega. 2023-yilda oʻzining ilk tijoriy parvozini amalga oshirgan ushbu layner hozirda bir qator mahalliy aviakompaniyalar tomonidan foydalanib kelinmoqda.

COMAC C919AviatsiyaXitoyAirbusBoeing
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaKikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaBugun, 04:56Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob