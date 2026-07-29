Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladi
Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari – yangi avlod buklama smartfonlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayonini boshladi. Ushbu taqdimot doirasida faqat bitta mamlakat xaridorlari uchun xotirani ikki baravar bepul oshirib berishni nazarda tutuvchi maxsus aksiya eʼlon qilindi, bu esa xalqaro bozorlarda biroz turlicha yondashuv kuzatilayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreya bozorida Galaxy Z Fold 8, shuningdek, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari uchun oldindan buyurtma bergan foydalanuvchilar qimmatbaho bonusga ega boʻlishadi. Unga koʻra, bazaviy 256 gigabayt xotiraga ega versiyani tanlagan xaridorlarga hech qanday qoʻshimcha toʻlovsiz avtomatik ravishda 512 gigabaytli talqin taqdim etiladi.
Xalqaro bozorlardagi tafovut va narx siyosatiBiroq, aksariyat boshqa davlatlar, jumladan AQSH va Yevropa mamlakatlari isteʼmolchilari bu safar bunday imkoniyatdan mahrum qolishdi. Vaholanki, oʻtgan yillarda Samsung oʻzining turli xalqaro bozorlaridagi mijozlari uchun xotirani bepul oshirib berish aksiyalarini muntazam ravishda oʻtkazib kelgan edi.
Shuni taʼkidlash joizki, xotirani bepul kattalashtirib berish aksiyasidan tashqari, Janubiy Koreyaning oʻzida smartfonlar narxi boshqa hududlarga nisbatan sezilarli darajada – taxminan 20 foizga arzonroq sotilmoqda. Ushbu omillar mazkur mamlakatni Samsung mahsulotlarini xarid qilish uchun dunyodagi eng qulay va iqtisodiy jihatdan foydali hududlardan biriga aylantirmoqda.
Global bozordagi qimmatlashuv tendensiyasiBoshqa mintaqalardagi xaridorlar uchun esa vaziyat biroz oʻzgacha boʻlib, yangi qurilmalarning narx siyosatida oʻsish kuzatilmoqda. Xususan, AQSH va Yevropa bozorlarida Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra hamda Galaxy Z Flip 8 modellarining narxi avvalgi avlod vakillariga nisbatan oʻrtacha 100 AQSH dollariga qimmatlashgani qayd etilgan.
Hozirgi vaqtda mazkur innovatsion gadjetlar uchun dastlabki buyurtmalarni rasman rasmiylashtirish ishlari qizgʻin davom etmoqda. Samsung kompaniyasining maʼlum qilishicha, yangi buklama smartfonlarning jahon boʻylab va mahalliy bozordagi rasmiy savdolari joriy yilning 7-avgust sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan.
…