Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladi

·60·Texno
Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladi

Janubiy Koreyaning Samsung kompaniyasi oʻzining navbatdagi flagman qurilmalari – yangi avlod buklama smartfonlari uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilish jarayonini boshladi. Ushbu taqdimot doirasida faqat bitta mamlakat xaridorlari uchun xotirani ikki baravar bepul oshirib berishni nazarda tutuvchi maxsus aksiya eʼlon qilindi, bu esa xalqaro bozorlarda biroz turlicha yondashuv kuzatilayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Janubiy Koreya bozorida Galaxy Z Fold 8, shuningdek, Galaxy Z Fold 8 Ultra va Galaxy Z Flip 8 modellari uchun oldindan buyurtma bergan foydalanuvchilar qimmatbaho bonusga ega boʻlishadi. Unga koʻra, bazaviy 256 gigabayt xotiraga ega versiyani tanlagan xaridorlarga hech qanday qoʻshimcha toʻlovsiz avtomatik ravishda 512 gigabaytli talqin taqdim etiladi.

Xalqaro bozorlardagi tafovut va narx siyosati

Biroq, aksariyat boshqa davlatlar, jumladan AQSH va Yevropa mamlakatlari isteʼmolchilari bu safar bunday imkoniyatdan mahrum qolishdi. Vaholanki, oʻtgan yillarda Samsung oʻzining turli xalqaro bozorlaridagi mijozlari uchun xotirani bepul oshirib berish aksiyalarini muntazam ravishda oʻtkazib kelgan edi.

Shuni taʼkidlash joizki, xotirani bepul kattalashtirib berish aksiyasidan tashqari, Janubiy Koreyaning oʻzida smartfonlar narxi boshqa hududlarga nisbatan sezilarli darajada – taxminan 20 foizga arzonroq sotilmoqda. Ushbu omillar mazkur mamlakatni Samsung mahsulotlarini xarid qilish uchun dunyodagi eng qulay va iqtisodiy jihatdan foydali hududlardan biriga aylantirmoqda.

Global bozordagi qimmatlashuv tendensiyasi

Boshqa mintaqalardagi xaridorlar uchun esa vaziyat biroz oʻzgacha boʻlib, yangi qurilmalarning narx siyosatida oʻsish kuzatilmoqda. Xususan, AQSH va Yevropa bozorlarida Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra hamda Galaxy Z Flip 8 modellarining narxi avvalgi avlod vakillariga nisbatan oʻrtacha 100 AQSH dollariga qimmatlashgani qayd etilgan.

Hozirgi vaqtda mazkur innovatsion gadjetlar uchun dastlabki buyurtmalarni rasman rasmiylashtirish ishlari qizgʻin davom etmoqda. Samsung kompaniyasining maʼlum qilishicha, yangi buklama smartfonlarning jahon boʻylab va mahalliy bozordagi rasmiy savdolari joriy yilning 7-avgust sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan.

SamsungGalaxy Z Fold 8Galaxy Z Flip 8SmartfonTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldiBugun, 09:52Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaKikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaBugun, 04:56Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob