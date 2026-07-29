Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqda
Jahon avtomobilsozlik sanoatida ikkinchi chorak moliyaviy hisobotlari eʼlon qilina boshlandi. Avvalroq taqdim etilgan savdo hajmi ko‘rsatkichlaridan maʼlumki, Xitoy bozoridagi umumiy pasayish va qiyinchiliklar ko‘plab yirik avtokonsernlar uchun noxush yangiliklarga sabab bo‘lmoqda. Biroq, yozgi taʼtil mavsumidagi ijobiy kayfiyatni saqlab qolgan holda, mutaxassislar avtomobilsozlikka yondosh sohalardan birining muvaffaqiyatli faoliyatiga eʼtibor qaratishdi. Ushbu yo‘nalish vakillari o‘zlarining so‘nggi investorlar bilan bo‘lgan hisobot yig‘ilishida Xitoy bozoridagi muammolarni biror marta ham tilga olishmagani eʼtiborga molikdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Bozordagi umumiy pasayish fonidagi istisnoSo‘nggi oylarda avtomobilsozlik bozori turli iqtisodiy qiyinchiliklar va talabning pasayishiga duch kelayotganiga qaramay, unga bog‘liq bo‘lgan baʼzi aksessuarlar va qo‘shimcha jihozlar segmenti barqaror o‘sish surʼatlarini ko‘rsatmoqda. Xususan, avtomobillar uchun mo‘ljallangan ustki yukxonalar va boshqa sayohat anjomlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar faoliyatida sezilarli jonlanish kuzatilmoqda.
Aksessuarlar bozorining bu kabi muvaffaqiyati isteʼmolchilarning o‘z transport vositalarini yangilash yoki mavjud mashinalarida sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirishga bo‘lgan qiziqishi yuqoriligicha qolayotganini ko‘rsatadi. Xaridorlar yangi avtomobil xarid qilishni kechiktirsa-da, mavjud mashinasida yozgi taʼtillar va safarlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun turli qo‘shimcha jihozlarni faol ravishda sotib olishmoqda.
Bunday ijobiy dinamika avtomobilsozlik sanoatining umumiy holati bir xilda tushkun emasligini, aksincha, baʼzi tor ixtisoslashgan segmentlar qiyin sharoitlarda ham o‘z mijozlarini topib, daromadni oshirishga muvaffaq bo‘layotganini yaqqol namoyon etadi.
…