Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqda

·23·Avto
Avtomobilsozlikdagi tushkunlikka qaramay tomi yukxonalari bozori o‘smoqda

Jahon avtomobilsozlik sanoatida ikkinchi chorak moliyaviy hisobotlari eʼlon qilina boshlandi. Avvalroq taqdim etilgan savdo hajmi ko‘rsatkichlaridan maʼlumki, Xitoy bozoridagi umumiy pasayish va qiyinchiliklar ko‘plab yirik avtokonsernlar uchun noxush yangiliklarga sabab bo‘lmoqda. Biroq, yozgi taʼtil mavsumidagi ijobiy kayfiyatni saqlab qolgan holda, mutaxassislar avtomobilsozlikka yondosh sohalardan birining muvaffaqiyatli faoliyatiga eʼtibor qaratishdi. Ushbu yo‘nalish vakillari o‘zlarining so‘nggi investorlar bilan bo‘lgan hisobot yig‘ilishida Xitoy bozoridagi muammolarni biror marta ham tilga olishmagani eʼtiborga molikdir. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Bozordagi umumiy pasayish fonidagi istisno

So‘nggi oylarda avtomobilsozlik bozori turli iqtisodiy qiyinchiliklar va talabning pasayishiga duch kelayotganiga qaramay, unga bog‘liq bo‘lgan baʼzi aksessuarlar va qo‘shimcha jihozlar segmenti barqaror o‘sish surʼatlarini ko‘rsatmoqda. Xususan, avtomobillar uchun mo‘ljallangan ustki yukxonalar va boshqa sayohat anjomlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar faoliyatida sezilarli jonlanish kuzatilmoqda.

Aksessuarlar bozorining bu kabi muvaffaqiyati isteʼmolchilarning o‘z transport vositalarini yangilash yoki mavjud mashinalarida sayohat qilish imkoniyatlarini kengaytirishga bo‘lgan qiziqishi yuqoriligicha qolayotganini ko‘rsatadi. Xaridorlar yangi avtomobil xarid qilishni kechiktirsa-da, mavjud mashinasida yozgi taʼtillar va safarlarga tayyorgarlik ko‘rish uchun turli qo‘shimcha jihozlarni faol ravishda sotib olishmoqda.

Bunday ijobiy dinamika avtomobilsozlik sanoatining umumiy holati bir xilda tushkun emasligini, aksincha, baʼzi tor ixtisoslashgan segmentlar qiyin sharoitlarda ham o‘z mijozlarini topib, daromadni oshirishga muvaffaq bo‘layotganini yaqqol namoyon etadi.

Avtomobil bozoriTom yukxonalariAvto aksessuarlarSayohat anjomlariAvtomobilsozlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Audi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiAudi kompaniyasi yangi flagman Q9 krossoverini namoyish etdiBugun, 07:24Mini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaMini brendi yoʻltanlamas xususiyatlarga ega yangi Countryman modelini tayyorlamoqdaBugun, 04:23Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiKecha, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniKecha, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaKecha, 17:23Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi