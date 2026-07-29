2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi

·1·Texno
2GIS ilovasida GPS signalisiz ishlaydigan yangi navigatsiya rejimi paydo boʻldi

TASS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, mashhur 2GIS geoservisi sunʼiy yoʻldosh signallari vaqtincha yoʻqolgan sharoitda ham harakat yoʻnalishini toʻgʻri koʻrsatib borish imkonini beruvchi inertial navigatsiya rejimini ishga tushirdi. Ushbu texnologiya GPS, GLONASS va BeiDou tizimlari ishlamay qolgan hududlarda ham foydalanuvchilarga manzilga adashmasdan yetib borishda yaqindan yordam beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, mazkur ilova odatda oʻz pozitsiyasini aniqlash uchun standart sunʼiy yoʻldosh tarmoqlaridan foydalanadi. Sifat pasaygan paytlarda esa aniqlikni oshirish maqsadida Wi-Fi va Bluetooth tarmoqlari maʼlumotlari ham ishga solinardi. Endilikda ushbu manbalar qatoriga zamonaviy smartfonlarning oʻrnatilgan datchiklari ham qoʻshildi.

Inertial navigatsiya qanday ishlaydi

Yangi rejim qurilmadagi akselerometr va giroskop kabi ichki datchiklarning imkoniyatlariga tayanadi. Xususan, akselerometr qurilmaning tezlanishini qayd etib, harakat tezligini aniqlashga yordam beradi. Giroskop esa harakat yoʻnalishi va burilishlarni kuzatib boradi.

Ilova shu tarzda olingan koʻrsatkichlar, oxirgi maʼlum boʻlgan geopozitsiya hamda raqamli xarita maʼlumotlarini oʻzaro tahlil qiladi. Natijada sunʼiy yoʻldosh bilan barqaror aloqa tiklanmaguncha ham foydalanuvchining turgan joyi uzluksiz hisoblab boriladi.

Qaysi holatlarda juda qoʻl keladi?

Mazkur texnologiya ayniqsa GPS tizimi zaif ishlaydigan yoki umuman ishlamaydigan murakkab hududlarda juda foydali hisoblanadi. Jumladan, haydovchilar va piyodalar quyidagi joylarda ushbu funksiyaning afzalliklarini his qilishlari mumkin:

  • Tonnellar ichida harakatlanganda
  • Yer osti avtoturargohlarida
  • Binolar zich joylashgan yirik shahar markazlarida
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi funksiya avtomatik tarzda yoqilmaydi. Ushbu imkoniyatdan foydalanish uchun foydalanuvchilar uni 2GIS ilovasining sozlamalar boʻlimida mustaqil ravishda faollashtirib qoʻyishlari talab etiladi.

2GISNavigatsiyaGPSTexnologiyalarSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiXitoyning COMAC C919 samolyoti yangi sinovdan muvaffaqiyatli oʻtdiBugun, 09:20Samsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiSamsung yangi buklamafonlariga xaridorlarni jalb qilish aksiyasini boshladiBugun, 08:26Kikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaKikshering yangi davri: foydalanuvchilar samokatda nima uchun qisqa qatnovni tanlamoqdaBugun, 04:56Black Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBlack Shark brendi smartfonlar bozorini butunlay tark etdiBugun, 04:24Oppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatOppo A7 Pro Max taqdim etildi: 10 000 mA·ch batareya va 80 W quvvatBugun, 03:55Apple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiApple kompaniyasi bozor qiymati boʻyicha 5 trillion dollarlik marraga yetdiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob