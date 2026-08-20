Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdi
Innospace kompaniyasining Sebit suborbital raketasi ilk sinov parvozi vaqtida belgilangan traektoriyadan chetga chiqqani sababli to'xtatildi. 19-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da Braziliyadagi Alkantara kosmik markazidan uchirilgan raketa Braziliya Harbiy-havo kuchlarining FTS (Flight Termination System) tizimi faollashtirilgach, xavfsiz dengiz hududiga qulagan.
Janubiy Koreyaning Innospace aerokosmik kompaniyasi oʻzining koʻp maqsadli Sebit suborbital raketasining ilk sinov parvozini amalga oshirdi. Biroq koinot sari intilgan qurilma belgilangan traektoriyadan chetga chiqib ketgani sababli parvoz vaqtida toʻxtatildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi sinovlar texnologik kamchiliklarni aniqlash va kelgusida tizimni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur tarixiy sinov parvozi 19-avgust kuni mahalliy vaqt bilan соat 16:30 da Braziliyadagi Alkantara kosmik markazidan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kerak edi. Sebit oʻzining xususiy qurilmasidan muvaffaqiyatli koʻtarilib, dvigatelni shtat rejimida ishga tushirgan. Shunga qaramay, parvoz jarayonining dastlabki bosqichlaridayoq boshqaruv tizimlari traektoriyada ogʻish borligini qayd etgan.
Xavfsizlik choralari va raketaning yoʻq qilinishiKosmodrom xavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilgan holda, favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Braziliya Harbiy-havo kuchlari FTS (Flight Termination System) deb nomlangan avariya holatida parvozni toʻxtatish tizimini faollashtirgan. Ushbu mexanizm ishga tushgach, raketa oldindan belgilangan xavfsiz dengiz hududiga qulagan.
Garchi missiya oʻz yakuniga yetmay toʻxtatilgan boʻlsa-da, Innospace mutaxassislari muvaffaqiyatsizlikdan muhim telemetriya maʼlumotlarini toʻplab olishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, mutaxassislar uchirish majmuasi, kuch qurilmasi hamda yoʻnaltiruvchi, navigatsiya va boshqaruv tizimlarining ishlashi boʻyicha qimmatli maʼlumotlarga ega boʻlishdi.
Hamkorlik va kelgusidagi rejalarMazkur sinov Braziliyaning mamlakat aerokosmik infratuzilmasidan tijorat maqsadlarida foydalanishni kengaytirish uchun maxsus tashkil etilgan ALADA davlat kompaniyasi bilan hamkorlikda oʻtkazildi. Shuningdek, operatsiyani muvofiqlashtirishda Braziliya Harbiy-havo kuchlari bevosita ishtirok etdi.
Hozirgi vaqtda Innospace muhandislari traektoriyadan chetga chiqish sabablarini aniqlash uchun barcha yigʻilgan telemetriya maʼlumotlarini chuqur tahlil qilishni boshlagan. Tekshiruv natijalari Sebit raketasining dasturiy taʼminoti hamda konstruksiyasini yanada takomillashtirish, shuningdek, kelgusidagi parvozlar ishonchliligi va barqarorligini oshirish yoʻlida qoʻllanilishi rejalashtirilgan.
…