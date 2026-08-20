Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdi

·21·Texno
Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdi
Qisqacha

Innospace kompaniyasining Sebit suborbital raketasi ilk sinov parvozi vaqtida belgilangan traektoriyadan chetga chiqqani sababli to'xtatildi. 19-avgust kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:30 da Braziliyadagi Alkantara kosmik markazidan uchirilgan raketa Braziliya Harbiy-havo kuchlarining FTS (Flight Termination System) tizimi faollashtirilgach, xavfsiz dengiz hududiga qulagan.

Janubiy Koreyaning Innospace aerokosmik kompaniyasi oʻzining koʻp maqsadli Sebit suborbital raketasining ilk sinov parvozini amalga oshirdi. Biroq koinot sari intilgan qurilma belgilangan traektoriyadan chetga chiqib ketgani sababli parvoz vaqtida toʻxtatildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu kabi sinovlar texnologik kamchiliklarni aniqlash va kelgusida tizimni takomillashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur tarixiy sinov parvozi 19-avgust kuni mahalliy vaqt bilan соat 16:30 da Braziliyadagi Alkantara kosmik markazidan muvaffaqiyatli amalga oshirilishi kerak edi. Sebit oʻzining xususiy qurilmasidan muvaffaqiyatli koʻtarilib, dvigatelni shtat rejimida ishga tushirgan. Shunga qaramay, parvoz jarayonining dastlabki bosqichlaridayoq boshqaruv tizimlari traektoriyada ogʻish borligini qayd etgan.

Xavfsizlik choralari va raketaning yoʻq qilinishi

Kosmodrom xavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilgan holda, favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida Braziliya Harbiy-havo kuchlari FTS (Flight Termination System) deb nomlangan avariya holatida parvozni toʻxtatish tizimini faollashtirgan. Ushbu mexanizm ishga tushgach, raketa oldindan belgilangan xavfsiz dengiz hududiga qulagan.

Garchi missiya oʻz yakuniga yetmay toʻxtatilgan boʻlsa-da, Innospace mutaxassislari muvaffaqiyatsizlikdan muhim telemetriya maʼlumotlarini toʻplab olishga muvaffaq boʻlishdi. Xususan, mutaxassislar uchirish majmuasi, kuch qurilmasi hamda yoʻnaltiruvchi, navigatsiya va boshqaruv tizimlarining ishlashi boʻyicha qimmatli maʼlumotlarga ega boʻlishdi.

Hamkorlik va kelgusidagi rejalar

Mazkur sinov Braziliyaning mamlakat aerokosmik infratuzilmasidan tijorat maqsadlarida foydalanishni kengaytirish uchun maxsus tashkil etilgan ALADA davlat kompaniyasi bilan hamkorlikda oʻtkazildi. Shuningdek, operatsiyani muvofiqlashtirishda Braziliya Harbiy-havo kuchlari bevosita ishtirok etdi.

Hozirgi vaqtda Innospace muhandislari traektoriyadan chetga chiqish sabablarini aniqlash uchun barcha yigʻilgan telemetriya maʼlumotlarini chuqur tahlil qilishni boshlagan. Tekshiruv natijalari Sebit raketasining dasturiy taʼminoti hamda konstruksiyasini yanada takomillashtirish, shuningdek, kelgusidagi parvozlar ishonchliligi va barqarorligini oshirish yoʻlida qoʻllanilishi rejalashtirilgan.

SebitInnospaceRaketa sinoviAerokosmik texnologiyalarBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiXiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardiBugun, 22:23Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiBugun, 21:59Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiBugun, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiBugun, 20:28Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiSennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiBugun, 19:55Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi