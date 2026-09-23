Starcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikaning Starcloud kompaniyasi joriy yil yakuniga qadar Yer orbitasida Bitcoin mayningini boshlovchi dunyodagi ilk kompaniya bo'lishini e'lon qildi.
- Starcloud-2 sun'iy yo'ldoshiga o'rnatiladigan maxsus ASIC-maynerlar yordamida amalga oshiriladigan ushbu missiya, kompaniyaning ilk tijoriy loyihasi hisoblanadi.
NVIDIA koʻmagida faoliyat yurituvchi Amerikaning Starcloud startupi joriy yil yakuniga qadar Yer orbitasida Bitcoin mayningini boshlovchi dunyodagi ilk kompaniya boʻlishini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion qadam kelgusida kosmik texnologiyalar va kriptovalyuta sanoatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maxsus ASIC-maynerlar Starcloud-2 sunʼiy yoʻldoshiga oʻrnatiladi va bu kompaniyaning ilk tijoriy missiyasi boʻlib tarixga kiradi. Loyiha bosh direktori Filipp Jonstonning taʼkidlashicha, ularning jamoasi koinotda kriptovalyuta qazib olish boʻyicha mutlaq kashshofga aylanadi.
Kosmik maʼlumotlar markazlari va sunʼiy intellektDastlab Starcloud sunʼiy intellekt yoʻnalishiga ixtisoslashgan orbital maʼlumotlar markazlarini yaratish maqsadida tashkil etilgan edi. Hozirda esa kompaniya kriptovalyuta hisob-kitoblarini oʻzining yana bir istiqbolli yoʻnalishi sifatida jadal rivojlantirmoqda.
Mazkur sunʼiy yoʻldosh tarkibiga maxsus mayning chip qurilmalaridan tashqari, grafik tezlatgichlar klasteri ham kiritiladi. Bu esa koinotda nafaqat raqamli aktivlar, balki boshqa murakkab energiya talab qiluvchi vazifalarni ham bajarish imkonini beradi.
Orbital hisob-kitoblarning afzalliklariMutaxassislarning fikricha, kosmik hisob-kitoblarning eng asosiy ustunligi quyosh energiyasidan deyarli uzluksiz foydalanish imkoniyatidir. Yer yuzidagi yirik maʼlumotlar markazlari duch kelayotgan yer tanqisligi va energetika infratuzilmasi muammolari orbital stansiyalarga taʼsir qilmaydi.
Filipp Jonstonning soʻzlariga koʻra, Bitcoin mayningi orbital texnologiyalar uchun eng iqtisodiy jihatdan jozibador stsenariylardan biri boʻlishi mumkin. Qurilmalar qiymati taqqoslanganda, masalan, 1 kW quvvat sarflaydigan NVIDIA B200 tezlatgichi taxminan 30 000 AQSh dollarini tashkil etsa, shunday quvvatdagi ASIC-mayner narxi atigi 1 000 dollarga teng.
Texnik qiyinchiliklar va kelajak rejalariBiroq loyihani amalga oshirishda jiddiy muhandislik toʻsiqlari ham mavjud. Orbitaga chiqarilgandan soʻng uskunalarni taʼmirlash yoki almashtirishning iloji yoʻq, vakyum sharoitida esa anʼanaviy havo sovutish tizimlari ishlamaydi. Shu bois issiqlikni chiqarib yuborish uchun maxsus radiatorlar va termoregulyatsiya tizimlaridan foydalanishga toʻgʻri keladi.
Qizigʻi shundaki, Starcloud-2 missiyasining rasmiy sahifasida dastlab Bitcoin va ASIC qurilmalari haqida maʼlumot berilmagan boʻlib, kriptovalyuta eksperimenti loyihaga keyinchalik qoʻshilgan. Umuman olganda, Starcloud kosmik maʼlumotlar markazlarining hayotga qanchalik layoqatli ekanini tekshirish uchun toʻrtta orbital missiyani amalga oshirishni rejalashtirgan.
Izohlar 0
…