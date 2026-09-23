Starcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradi

·15·Texno
Starcloud kompaniyasi fazoda ilk bor Bitcoin Mayningini amalga oshiradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amerikaning Starcloud kompaniyasi joriy yil yakuniga qadar Yer orbitasida Bitcoin mayningini boshlovchi dunyodagi ilk kompaniya bo'lishini e'lon qildi.
  • Starcloud-2 sun'iy yo'ldoshiga o'rnatiladigan maxsus ASIC-maynerlar yordamida amalga oshiriladigan ushbu missiya, kompaniyaning ilk tijoriy loyihasi hisoblanadi.

NVIDIA koʻmagida faoliyat yurituvchi Amerikaning Starcloud startupi joriy yil yakuniga qadar Yer orbitasida Bitcoin mayningini boshlovchi dunyodagi ilk kompaniya boʻlishini eʼlon qildi. Ushbu innovatsion qadam kelgusida kosmik texnologiyalar va kriptovalyuta sanoatini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maxsus ASIC-maynerlar Starcloud-2 sunʼiy yoʻldoshiga oʻrnatiladi va bu kompaniyaning ilk tijoriy missiyasi boʻlib tarixga kiradi. Loyiha bosh direktori Filipp Jonstonning taʼkidlashicha, ularning jamoasi koinotda kriptovalyuta qazib olish boʻyicha mutlaq kashshofga aylanadi.

Kosmik maʼlumotlar markazlari va sunʼiy intellekt

Dastlab Starcloud sunʼiy intellekt yoʻnalishiga ixtisoslashgan orbital maʼlumotlar markazlarini yaratish maqsadida tashkil etilgan edi. Hozirda esa kompaniya kriptovalyuta hisob-kitoblarini oʻzining yana bir istiqbolli yoʻnalishi sifatida jadal rivojlantirmoqda.

Mazkur sunʼiy yoʻldosh tarkibiga maxsus mayning chip qurilmalaridan tashqari, grafik tezlatgichlar klasteri ham kiritiladi. Bu esa koinotda nafaqat raqamli aktivlar, balki boshqa murakkab energiya talab qiluvchi vazifalarni ham bajarish imkonini beradi.

Orbital hisob-kitoblarning afzalliklari

Mutaxassislarning fikricha, kosmik hisob-kitoblarning eng asosiy ustunligi quyosh energiyasidan deyarli uzluksiz foydalanish imkoniyatidir. Yer yuzidagi yirik maʼlumotlar markazlari duch kelayotgan yer tanqisligi va energetika infratuzilmasi muammolari orbital stansiyalarga taʼsir qilmaydi.

Filipp Jonstonning soʻzlariga koʻra, Bitcoin mayningi orbital texnologiyalar uchun eng iqtisodiy jihatdan jozibador stsenariylardan biri boʻlishi mumkin. Qurilmalar qiymati taqqoslanganda, masalan, 1 kW quvvat sarflaydigan NVIDIA B200 tezlatgichi taxminan 30 000 AQSh dollarini tashkil etsa, shunday quvvatdagi ASIC-mayner narxi atigi 1 000 dollarga teng.

Texnik qiyinchiliklar va kelajak rejalari

Biroq loyihani amalga oshirishda jiddiy muhandislik toʻsiqlari ham mavjud. Orbitaga chiqarilgandan soʻng uskunalarni taʼmirlash yoki almashtirishning iloji yoʻq, vakyum sharoitida esa anʼanaviy havo sovutish tizimlari ishlamaydi. Shu bois issiqlikni chiqarib yuborish uchun maxsus radiatorlar va termoregulyatsiya tizimlaridan foydalanishga toʻgʻri keladi.

Qizigʻi shundaki, Starcloud-2 missiyasining rasmiy sahifasida dastlab Bitcoin va ASIC qurilmalari haqida maʼlumot berilmagan boʻlib, kriptovalyuta eksperimenti loyihaga keyinchalik qoʻshilgan. Umuman olganda, Starcloud kosmik maʼlumotlar markazlarining hayotga qanchalik layoqatli ekanini tekshirish uchun toʻrtta orbital missiyani amalga oshirishni rejalashtirgan.

StarcloudNvidiaBitcoinKoinotTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkinAlfa Centauri tizimiga ilk arzon kosmik apparat yuborilishi mumkin2 sentabr 23:57Koinot poygasida yangi bosqich: NVIDIA chiplari Oy sirtiga yoʻl olmoqdaKoinot poygasida yangi bosqich: NVIDIA chiplari Oy sirtiga yoʻl olmoqda23 iyul 20:58Pikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyadaPikachu Xalqaro kosmik stansiyasida: mitti qahramon orbitadagi ilmiy missiyada19 sentabr 18:25Dwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildiDwarflab Draco: chuqur koinot uchun yangi aqlli teleskop taqdim etildi12 sentabr 14:30DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda5 sentabr 12:52NASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdiNASA Kaliforniyada 34 metrlik yangi aloqa antennasini ishga tushirdi7 sentabr 04:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi