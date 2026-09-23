Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdi

·3·Texno
Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Smart Lock 5 Max aqlli qulfini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu xavfsizlik tizimi foydalanuvchilarga uy xavfsizligini taʼminlashda mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi va oʻzining ilgʻor funksiyalari bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi aqlli qulfning bazaviy versiyasi 3529 yuan etib belgilangan boʻlib, davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2999,65 yuanga xarid qilish mumkin. Shuningdek, kengaytirilgan imkoniyatlarga ega Dual Camera versiyasi 4352 yuan (subsidiya bilan 3699,2 yuan) narxda taklif etilmoqda. Qurilma shisha tutqich, halqasimon LED yoritgichli suzuvchi panel va zamonaviy AG-qoplama bilan jihozlangan.

Ilgʻor identifikatsiya va xavfsizlik texnologiyalari

Smart Lock 5 Max modeli jami 12 xil usulda qulfdan ochish imkoniyatini qoʻllab-quvvatlaydi. Ularning orasida sunʼiy intellektga asoslangan 3D-yuzni tanish va kaft tomirlarini aniqlash funksiyalari alohida ajralib turadi. Tizim yuzni 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan boʻydagi foydalanuvchilar uchun taxminan bir soniya ichida tanib oladi, kaftni skanerlash jarayoni esa 10–20 santimetr masofada amalga oshiriladi.

Qurilmaning Dual Camera deb nomlangan yosh versiyasi qoʻshimcha ravishda UWB texnologiyasi bilan taʼminlangan. Buning yordamida avtorizatsiya qilingan qurilmani qulfga yaqinlashtirishning oʻzi eshikni kontaktsiz ochish uchun yetarli boʻladi. Ushbu modifikatsiya 192 graduslik koʻrish burchagiga va dinamik tungi koʻrish rejimiga ega boʻlgan 2K-kamerali tizim bilan jihozlangan.

Aqlli kuzatuv va yuqori avtonomlik

Qurilmaning ichki qismida 5 dyuymli ekran oʻrnatilgan boʻlib, sunʼiy intellekt insonlarning mavjudligini aniqlash va posilkalarni tanib olish qobiliyatiga ega. Shuningdek, eshikning ochiq qolgani yoki uni buzib kirishga urinishlar haqida oʻz vaqtida xabardor qilish tizimi mavjud boʻlib, u boshqa aqlli uy qurilmalari bilan hamkorlikda ishlay oladi.

Qurilmaning avtonom ishlashi umumiy sigʻimi 8000 mA•soat boʻlgan ikkita akkumulyator zimmasiga yuklatilgan boʻlib, bu 11 oygacha uzluksiz xizmat koʻrsatishni taʼminlaydi. Batareya quvvati 10 foizdan kamayganda, qulf energiya tejash rejimiga oʻtadi va asosiy qulfni ochish funksiyalarini yana 2,5 oygacha saqlab qoladi.

XiaomiSmartLockAqlliQulfTexnologiyaGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardiXiaomi Mijia Sterilizing Foot Bath 2 oyoq vannasini chiqardi17 sentabr 11:59Xiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdiXiaomi kompaniyasi uchta yangi tashqi akkumulyatorni taqdim etdi9 sentabr 11:53Xiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdiXiaomi Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosini taqdim etdi4 sentabr 10:53Xiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdiXiaomi oʻzining ilk RGB-Mini LED televizorini namoyish etdi26 avgust 21:21Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdiXiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdi20 avgust 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi