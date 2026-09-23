Xiaomi kompaniyasi 12 ta qulfdan ochish usuliga ega aqlli qulfni taqdim etdi
Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi flagman qurilmasi — Smart Lock 5 Max aqlli qulfini Xitoy bozorida sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan ushbu xavfsizlik tizimi foydalanuvchilarga uy xavfsizligini taʼminlashda mutlaqo yangi imkoniyatlarni taqdim etadi va oʻzining ilgʻor funksiyalari bilan eʼtiborni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi aqlli qulfning bazaviy versiyasi 3529 yuan etib belgilangan boʻlib, davlat subsidiyasini hisobga olgan holda uni 2999,65 yuanga xarid qilish mumkin. Shuningdek, kengaytirilgan imkoniyatlarga ega Dual Camera versiyasi 4352 yuan (subsidiya bilan 3699,2 yuan) narxda taklif etilmoqda. Qurilma shisha tutqich, halqasimon LED yoritgichli suzuvchi panel va zamonaviy AG-qoplama bilan jihozlangan.
Ilgʻor identifikatsiya va xavfsizlik texnologiyalariSmart Lock 5 Max modeli jami 12 xil usulda qulfdan ochish imkoniyatini qoʻllab-quvvatlaydi. Ularning orasida sunʼiy intellektga asoslangan 3D-yuzni tanish va kaft tomirlarini aniqlash funksiyalari alohida ajralib turadi. Tizim yuzni 1,2 metrdan 2 metrgacha boʻlgan boʻydagi foydalanuvchilar uchun taxminan bir soniya ichida tanib oladi, kaftni skanerlash jarayoni esa 10–20 santimetr masofada amalga oshiriladi.
Qurilmaning Dual Camera deb nomlangan yosh versiyasi qoʻshimcha ravishda UWB texnologiyasi bilan taʼminlangan. Buning yordamida avtorizatsiya qilingan qurilmani qulfga yaqinlashtirishning oʻzi eshikni kontaktsiz ochish uchun yetarli boʻladi. Ushbu modifikatsiya 192 graduslik koʻrish burchagiga va dinamik tungi koʻrish rejimiga ega boʻlgan 2K-kamerali tizim bilan jihozlangan.
Aqlli kuzatuv va yuqori avtonomlikQurilmaning ichki qismida 5 dyuymli ekran oʻrnatilgan boʻlib, sunʼiy intellekt insonlarning mavjudligini aniqlash va posilkalarni tanib olish qobiliyatiga ega. Shuningdek, eshikning ochiq qolgani yoki uni buzib kirishga urinishlar haqida oʻz vaqtida xabardor qilish tizimi mavjud boʻlib, u boshqa aqlli uy qurilmalari bilan hamkorlikda ishlay oladi.
Qurilmaning avtonom ishlashi umumiy sigʻimi 8000 mA•soat boʻlgan ikkita akkumulyator zimmasiga yuklatilgan boʻlib, bu 11 oygacha uzluksiz xizmat koʻrsatishni taʼminlaydi. Batareya quvvati 10 foizdan kamayganda, qulf energiya tejash rejimiga oʻtadi va asosiy qulfni ochish funksiyalarini yana 2,5 oygacha saqlab qoladi.
Izohlar 0
…