Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdi

·28·Texno
Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine kapsulali qahvashinasini Yevropa bozoriga chiqardi, qurilma Germaniyada 105 yevro narxda sotuvga qo'yildi va ilk xaridorlarga 10 foizlik chegirma taqdim etilmoqda. Qurilma tayyor qahva kapsulalaridan foydalanadi, 25 soniyada qiziydi va 19 bar bosim hosil qiluvchi nasos bilan jihozlangan. Uning shovqin darajasi 55 dBA, suv idishi hajmi esa 650 ml bo'lib, ko'pchilik keng tarqalgan kapsulalar bilan mos keladi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining Mijia Capsule Coffee Machine deb nomlangan yangi kapsulali qahvashinasini Yevropa bozoriga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma Germaniyada dastlab 105 yevro narxda sotuvga qoʻyilgan boʻlib, ilk xaridorlar uchun 10 foizlik maxsus chegirma ham taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur qahvashina tayyor qahva kapsulalaridan foydalanishga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilardan maydalangan qahvani oʻlchash yoki maxsus filtrlarni oʻrnatish kabi ortiqcha harakatlarni talab qilmaydi. Bu esa pishirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirib, vaqtni tejash imkonini beradi.

Texnik imkoniyatlar va qulayliklar

Qurilma alyuminiy, qogʻoz va silikon membranali turlarini oʻz ichiga olgan holda, tegishli oʻlchamdagi koʻpchilik keng tarqalgan kapsulalar bilan mos keladi. Xiaomi muhandislari qurilmaning ishlash tezligiga alohida eʼtibor qaratishgan: tizimni dastlabki qizdirish uchun atigi 25 soniya kifoya qiladi, shundan soʻng qahva tayyorlash jarayoni deyarli darhol boshlanadi.

Mijia Capsule Coffee Machine 19 bar bosim hosil qiluvchi oʻrnatilgan nasos bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ish jarayonidagi shovqin darajasi atigi 55 dBA ni tashkil etadi, bu esa ertalabki tinchlikni buzmasdan qahva tayyorlash imkonini beradi. Shuningdek, qurilma hajmi 650 ml boʻlgan olinadigan suv idishi bilan taʼminlangan.

Saqlash va boshqaruv tizimi

  • 20 tagacha kapsulani saqlashga moʻljallangan magnit ushlagich
  • Sovutgich eshigi kabi metall yuzalarga oʻrnatish imkoniyati
  • Turli hajmdagi idishlar uchun balandligi sozlanadigan stend
  • Ikki xil porsiya hajmini dasturlash funksiyasi

Jamlanmaga kiritilgan gʻayrioddiy magnit ushlagich stol ustida ortiqcha joy egallamaslik uchun qahva zaxirasini muzlatgich eshigi kabi qulay joyda saqlashga yordam beradi. Foydalanuvchi oʻziga qulay boʻlgan ikki xil porsiya hajmini dasturlab qoʻyishi mumkin va kelgusida barcha sozlamalar avtomatik tarzda bajariladi.

XiaomiMijiaQahvashinaTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23Android 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiAndroid 17 xotirani haddan tashqari koʻp talab qiluvchi ilovalarni cheklaydiBugun, 18:58Huawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiHuawei Pura X View: noyob ekranli ilk monoblok smartfon taqdim etildiBugun, 18:00iPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiiPhone 18 Pro yangi ranglar va kichiklashgan Dynamic Island bilan namoyish etiladiBugun, 15:27Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiPekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildiBugun, 14:54Xiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiXiaomi yangi avlod insonnoma robotini namoyish etdiBugun, 14:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi