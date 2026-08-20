Xiaomi Yevropada yangi Mijia kapsulali qahvaxonasini taqdim etdi
Xiaomi Mijia Capsule Coffee Machine kapsulali qahvashinasini Yevropa bozoriga chiqardi, qurilma Germaniyada 105 yevro narxda sotuvga qo'yildi va ilk xaridorlarga 10 foizlik chegirma taqdim etilmoqda. Qurilma tayyor qahva kapsulalaridan foydalanadi, 25 soniyada qiziydi va 19 bar bosim hosil qiluvchi nasos bilan jihozlangan. Uning shovqin darajasi 55 dBA, suv idishi hajmi esa 650 ml bo'lib, ko'pchilik keng tarqalgan kapsulalar bilan mos keladi.
Xiaomi kompaniyasi oʻzining Mijia Capsule Coffee Machine deb nomlangan yangi kapsulali qahvashinasini Yevropa bozoriga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma Germaniyada dastlab 105 yevro narxda sotuvga qoʻyilgan boʻlib, ilk xaridorlar uchun 10 foizlik maxsus chegirma ham taqdim etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur qahvashina tayyor qahva kapsulalaridan foydalanishga moʻljallangan boʻlib, foydalanuvchilardan maydalangan qahvani oʻlchash yoki maxsus filtrlarni oʻrnatish kabi ortiqcha harakatlarni talab qilmaydi. Bu esa pishirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirib, vaqtni tejash imkonini beradi.
Texnik imkoniyatlar va qulayliklarQurilma alyuminiy, qogʻoz va silikon membranali turlarini oʻz ichiga olgan holda, tegishli oʻlchamdagi koʻpchilik keng tarqalgan kapsulalar bilan mos keladi. Xiaomi muhandislari qurilmaning ishlash tezligiga alohida eʼtibor qaratishgan: tizimni dastlabki qizdirish uchun atigi 25 soniya kifoya qiladi, shundan soʻng qahva tayyorlash jarayoni deyarli darhol boshlanadi.
Mijia Capsule Coffee Machine 19 bar bosim hosil qiluvchi oʻrnatilgan nasos bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ish jarayonidagi shovqin darajasi atigi 55 dBA ni tashkil etadi, bu esa ertalabki tinchlikni buzmasdan qahva tayyorlash imkonini beradi. Shuningdek, qurilma hajmi 650 ml boʻlgan olinadigan suv idishi bilan taʼminlangan.
Saqlash va boshqaruv tizimi
- 20 tagacha kapsulani saqlashga moʻljallangan magnit ushlagich
- Sovutgich eshigi kabi metall yuzalarga oʻrnatish imkoniyati
- Turli hajmdagi idishlar uchun balandligi sozlanadigan stend
- Ikki xil porsiya hajmini dasturlash funksiyasi
Jamlanmaga kiritilgan gʻayrioddiy magnit ushlagich stol ustida ortiqcha joy egallamaslik uchun qahva zaxirasini muzlatgich eshigi kabi qulay joyda saqlashga yordam beradi. Foydalanuvchi oʻziga qulay boʻlgan ikki xil porsiya hajmini dasturlab qoʻyishi mumkin va kelgusida barcha sozlamalar avtomatik tarzda bajariladi.
…