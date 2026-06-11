Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdi

·18·Texno
Xiaomi 400 finjongacha qahva tayyorlaydigan portativ kofemashinani taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Mijia brendi ostida oʻzining ilk portativ kofemashinasini namoyish qildi. Termos koʻrinishida ishlangan ushbu yangilik sayohatlar, kemping va ofis sharoitida foydalanish uchun moʻljallangan. Qurilmaning balandligi 24,5 sm boʻlib, u sumka yoki avtomobil ichidagi maxsus stakan ushlagichga osongina joylashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilma ichiga 20 bar bosimli elektromagnit nasos oʻrnatilgan boʻlib, u ham kofe kapsulalari, ham maydalangan qahva bilan ishlash imkonini beradi. Suvni isitish uchun maxsus keramika elementi masʼul boʻlib, u haroratni 92 °C darajada ushlab turadi. Bir porsiya ichimlikni tayyorlash taxminan 45 soniya vaqt oladi, shuningdek, qurilma ham issiq, ham sovuq ekstraksiya usulini qoʻllab-quvvatlaydi.

Kofemashina 7500 mA·sh sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan. USB-C porti orqali 45 W quvvatda zaryadlanadi: 20 foizdan 80 foizgacha quvvat yigʻish uchun 30 daqiqa, toʻliq quvvatlanish uchun esa 80 daqiqa kifoya qiladi. Qurilmani oddiy Power Bank yordamida ham quvvatlantirish mumkin.

Agar kofemashinaga oldindan isitilgan suv quyilsa, bir marta quvvatlanish orqali 400 finjongacha qahva tayyorlash mumkin, chunki energiya faqat nasos ishlashi uchun sarflanadi. Agar suvni qurilmaning oʻzi isitsa, quvvat taxminan 3 finjonga yetadi. Korpus IP55 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoyalangan.

Toʻplam tarkibidan gʻilof, taglik, metall filtr, oʻlchov qoshigʻi va zanglamaydigan poʻlatdan yasalgan termokrujka oʻrin olgan. Xiaomi ushbu yangi gadjetini dastlabki xaridorlar uchun 82 dollar narxida taklif etmoqda.

XiaomiMijiaGadjetTexnologiyaKofemashina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiSK Hynix toʻrtta yangi zavod quradi: Xotira ishlab chiqarish 3 baravar ortadiBugun, 12:57Telegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiTelegram’da dronlar haqidagi soxta kanallar orqali yangi firibgarlik aniqlandiBugun, 12:27NASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiNASA Artemis III missiyasining murakkab tafsilotlarini ochiqladiBugun, 12:25WhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiWhatsApp eski iPhone va Android smartfonlarini qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatadiBugun, 11:57Anker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichAnker Smart Charge Pro+: Smartfon modelini koʻrsatuvchi 160 Wli quvvatlagichBugun, 11:54Anthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiAnthropic korporativ AI yechimlarini kengaytirish uchun TCS bilan hamkorlik qiladiBugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus