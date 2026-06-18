Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdi
Texnologiya olamida oʻzining keng qamrovli ekotizimi bilan tanilgan Xiaomi kompaniyasi navbatdagi innovatsion qurilmasini namoyish etdi. Mijia brendi ostida chiqarilgan yangi portativ kofemashina endilikda qahva ishqibozlariga istalgan joyda — xoh uzoq sayohatda, xoh tabiat qoʻynida boʻlsin — sevimli ichimliklaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Ushbu ixcham qurilma nafaqat qulayligi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma hozirda Xitoy bozorida oldindan buyurtma berish uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Qurilmaning rasmiy narxi 799 yuan (taxminan 118 dollar) etib belgilangan boʻlsa-da, ilk xaridorlar uni chegirma bilan 559 yuan (taxminan 88 dollar) evaziga qoʻlga kiritishlari mumkin. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu gadjet tez orada xalqaro savdo maydonchalari orqali yetib kelishi kutilmoqda.
Texnik imkoniyatlar va dizaynMijia portativ kofemashinasi oʻta ixcham oʻlchamlarga ega: uning boʻyi 24,5 sm, diametri esa bor-yoʻgʻi 7,15 smni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar uni oddiy termoz kabi sumkada olib yurish imkonini beradi. Qurilmaning asosiy ustunligi uning 20 bar bosim bera oladigan kuchli nasosidir. Bu koʻrsatkich professional kofemashinalar darajasiga yaqin boʻlib, qahvaning taʼmi va xushboʻyligini toʻliq ochib berishga xizmat qiladi.
Qurilma universal xususiyatga ega boʻlib, u ham maxsus kapsulalar, ham maydalangan qahva bilan ishlashga moslashgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, issiq yoki sovuq ichimlikni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 45 soniya vaqt sarflanadi. Bu esa vaqtni qadrlaydigan zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda muhim omildir.
Avtonomlik va quvvatlantirishGadjetning ichki qismiga umumiy quvvati 7500 mA·sh boʻlgan uchta akkumulyator oʻrnatilgan. Qurilma zamonaviy USB-C porti orqali 45 W quvvat bilan zaryadlanadi. Energiyani tiklash jarayoni ham ancha tez: 20 foizdan 80 foizgacha quvvatlanish uchun 30 daqiqa kifoya qiladi, toʻliq zaryad esa 80 daqiqa vaqt oladi. Shuningdek, uni tashqi akkumulyator (Power Bank) yordamida ham quvvatlantirish mumkin.
Qurilmaning energiya sarfi foydalanish uslubiga qarab turlicha boʻlishi mumkin:
- Agar qurilmaga oldindan isitilgan suv quyilsa, bir marta quvvatlanish orqali 400 piyolagacha qahva tayyorlash mumkin;
- Agar suvni kofemashinaning oʻzi isitishi kerak boʻlsa, u holda quvvat taxminan 3 piyola ichimlikka yetadi;
- Korpus IP55 standarti boʻyicha namlik va changdan himoyalangan.
Xulosa qilib aytganda, Xiaomi kompaniyasining ushbu yangiligi faol hayot tarzi tarafdorlari va sayohatchilar uchun ayni muddao boʻldi. Portativ kofemashina yaqin oʻrtada global bozorda paydo boʻlishi va kofe madaniyatida yangi trendni boshlab berishi kutilmoqda.
…