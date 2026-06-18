Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdi

·26·Texno
Xiaomi yoʻlda qahva tayyorlaydigan ilk portativ Mijia kofemashinasini taqdim etdi

Texnologiya olamida oʻzining keng qamrovli ekotizimi bilan tanilgan Xiaomi kompaniyasi navbatdagi innovatsion qurilmasini namoyish etdi. Mijia brendi ostida chiqarilgan yangi portativ kofemashina endilikda qahva ishqibozlariga istalgan joyda — xoh uzoq sayohatda, xoh tabiat qoʻynida boʻlsin — sevimli ichimliklaridan bahramand boʻlish imkonini beradi. Ushbu ixcham qurilma nafaqat qulayligi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi qurilma hozirda Xitoy bozorida oldindan buyurtma berish uchun ochiq deb eʼlon qilindi. Qurilmaning rasmiy narxi 799 yuan (taxminan 118 dollar) etib belgilangan boʻlsa-da, ilk xaridorlar uni chegirma bilan 559 yuan (taxminan 88 dollar) evaziga qoʻlga kiritishlari mumkin. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu gadjet tez orada xalqaro savdo maydonchalari orqali yetib kelishi kutilmoqda.

Texnik imkoniyatlar va dizayn

Mijia portativ kofemashinasi oʻta ixcham oʻlchamlarga ega: uning boʻyi 24,5 sm, diametri esa bor-yoʻgʻi 7,15 smni tashkil etadi. Bunday oʻlchamlar uni oddiy termoz kabi sumkada olib yurish imkonini beradi. Qurilmaning asosiy ustunligi uning 20 bar bosim bera oladigan kuchli nasosidir. Bu koʻrsatkich professional kofemashinalar darajasiga yaqin boʻlib, qahvaning taʼmi va xushboʻyligini toʻliq ochib berishga xizmat qiladi.

Qurilma universal xususiyatga ega boʻlib, u ham maxsus kapsulalar, ham maydalangan qahva bilan ishlashga moslashgan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, issiq yoki sovuq ichimlikni tayyorlash uchun bor-yoʻgʻi 45 soniya vaqt sarflanadi. Bu esa vaqtni qadrlaydigan zamonaviy foydalanuvchilar uchun juda muhim omildir.

Avtonomlik va quvvatlantirish

Gadjetning ichki qismiga umumiy quvvati 7500 mA·sh boʻlgan uchta akkumulyator oʻrnatilgan. Qurilma zamonaviy USB-C porti orqali 45 W quvvat bilan zaryadlanadi. Energiyani tiklash jarayoni ham ancha tez: 20 foizdan 80 foizgacha quvvatlanish uchun 30 daqiqa kifoya qiladi, toʻliq zaryad esa 80 daqiqa vaqt oladi. Shuningdek, uni tashqi akkumulyator (Power Bank) yordamida ham quvvatlantirish mumkin.

Qurilmaning energiya sarfi foydalanish uslubiga qarab turlicha boʻlishi mumkin:

  • Agar qurilmaga oldindan isitilgan suv quyilsa, bir marta quvvatlanish orqali 400 piyolagacha qahva tayyorlash mumkin;
  • Agar suvni kofemashinaning oʻzi isitishi kerak boʻlsa, u holda quvvat taxminan 3 piyola ichimlikka yetadi;
  • Korpus IP55 standarti boʻyicha namlik va changdan himoyalangan.

Xulosa qilib aytganda, Xiaomi kompaniyasining ushbu yangiligi faol hayot tarzi tarafdorlari va sayohatchilar uchun ayni muddao boʻldi. Portativ kofemashina yaqin oʻrtada global bozorda paydo boʻlishi va kofe madaniyatida yangi trendni boshlab berishi kutilmoqda.

XiaomiMijiaTexnologiyaGadjetKofemashina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiRossiya aeroportlarida yangi davr: Pulkovo ilk bor pilotsiz texnikalarni ishga tushiradiBugun, 20:27Sunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiSunʼiy intellekt va xarajatlar: Kompaniyalar kutilgan daromadni hisoblay olmayaptiBugun, 20:22Snap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiSnap kompaniyasi yangi AR-koʻzoynaklarini taqdim etdi: Narxi va aksiyalar tushishiBugun, 20:22Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Ilova doʻkonlaridagi yirik firibgarlik: Genesis Tech tarmogʻi qanday fosh etildi?Bugun, 19:52Sharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiSharge kompaniyasi avtomobil akkumulyatorlari asosida yangi tashqi quvvatlantirgich chiqardiBugun, 19:51iPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiiPhone foydalanuvchilari uchun Max messenjerida bildirishnomalar qayta tiklandiBugun, 19:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi