Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradi
Firefly Aerospace 2028-yilda Blue Ghost apparatlaridan birining bortida Oyning -170 daraja Selsiygacha soviydigan tunlarida ishlashga yordam beruvchi mini-radioizotop issiqlik manbasini yuborishni rejalashtirmoqda. Zeno Power ishlab chiqqan Survive-the-Night majmuasi ameritsiy-241 asosidagi elementga ega bo'lib, uning 5 vattlik issiqlik quvvati modul elektronikasi, aloqa tizimlari va elektr ta'minotini maqbul haroratda saqlashi kutilmoqda.
Firefly Aerospace kompaniyasi kelgusidagi qoʻnish apparatlariga oʻta sovuq oy tunlarini muvaffaqiyatli oʻtkazishga yordam beruvchi mini-radioizotop issiqlik manbasini Oysizga yoʻllashni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Zeno Power kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu eksperimental tizim 2028-yilda amalga oshirilishi kutilayotgan Blue Ghost apparatlaridan birining bortida kosmosga uchiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Survive-the-Night deb nomlangan majmua ameritsiy-241 asosidagi radioizotop isitish elementiga ega boʻladi. Uning atigi 5 vattlik issiqlik quvvati tajriba moduli elektronikasi, aloqa tizimlari hamda elektr taʼminotini maqbul haroratda saqlab turish uchun yetarli deb baholanmoqda. Bu kabi texnologiyalar Oy sirtidagi oʻta ogʻir sharoitlar tufayli favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi.
Oyning ekstremal muhiti va sinov vazifasiMaʼlumki, bitta oy kechasi taxminan 14 yer sutkasiga teng boʻlib, bu davrda ayrim hududlardagi harorat -170 daraja Selsiygacha tushib ketishi mumkin. Qoʻshimcha issiqlik manbalarisiz bortdagi sezgir elektronika va akkumulyatorlar bunchalik uzoq davom etadigan sovish jarayoniga bardosh berolmasligi tayin. Shu bois mazkur tajribaning bosh vazifasi juda oddiy qilib belgilangan: oy tushgandan besh kun oʻtgach, modul Yer bilan aloqaga chiqib, oʻzining faoliyatini davom ettirayotganini tasdiqlovchi signal uzatishi shart.
Zeno Power rahbari Tayler Bernstaynning taʼkidlashicha, qurilmaning oʻlchamlari kumush dollarga teng keladigan darajada juda ixchamdir. Biroq butun eksperimental majmuaning massasi va aniq gabaritlari hozircha oshkor etilmayapti. Ushbu sinov NASA agentligining Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, agentlik tijorat oy apparatlari ishlab chiqaruvchilarini nafaqat kunduzi, balki tunda ham ishlay oladigan texnologiyalarni yaratishga faol ravishda ragʻbatlantirib kelmoqda.
Kelajakdagi bazalar va boshqa ishtirokchilarBu kabi innovatsiyalar Oydagi uzoq muddatli infratuzilma va kelajakdagi bazalarni barpo etish rejalari doirasida ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur missiya Zeno Power uskunalari uchun ilk kosmik parvoz boʻlishi bilan birga, shu sinfidagi tijorat radioizotop manbasidan foydalanish boʻyicha ilk urinishlardan biri hisoblanadi. Kompaniya texnologiyani sinovdan oʻtkazish bilan bir qatorda yadroviy uskunani tijorat raketasida sertifikatlash, tashish, integratsiya qilish va uchirish jarayonlarini ham amalda ishlab chiqmoqchi.
Hozirning oʻzida Zeno Power shunga oʻxshash qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kelgusida yuzlab shunday ixcham isitgichlarga ehtiyoj tugʻilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, izotoplar parchalanishidan hosil boʻladigan issiqlikni Stirling generatorlari yordamida elektr energiyasiga aylantirib beradigan quvvatliroq tizimlar ham parallel ravishda ishlab chiqilmoqda. Taʼkidlash joizki, 2028-yilda Intuitive Machines kompaniyasi ham xuddi shunday tajribani amalga oshirishni rejalashtirgan boʻlib, NASA mazkur texnologiyaning muvaffaqiyatli namoyishi uchun 15 million dollar mukofot puli taqdim etishini eʼlon qilgan.
…