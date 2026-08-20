Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradi

·19·Texno
Firefly Oyning -170 daraja sovuq tunlariga qarshi mini-isitgich yuboradi
Qisqacha

Firefly Aerospace 2028-yilda Blue Ghost apparatlaridan birining bortida Oyning -170 daraja Selsiygacha soviydigan tunlarida ishlashga yordam beruvchi mini-radioizotop issiqlik manbasini yuborishni rejalashtirmoqda. Zeno Power ishlab chiqqan Survive-the-Night majmuasi ameritsiy-241 asosidagi elementga ega bo'lib, uning 5 vattlik issiqlik quvvati modul elektronikasi, aloqa tizimlari va elektr ta'minotini maqbul haroratda saqlashi kutilmoqda.

Firefly Aerospace kompaniyasi kelgusidagi qoʻnish apparatlariga oʻta sovuq oy tunlarini muvaffaqiyatli oʻtkazishga yordam beruvchi mini-radioizotop issiqlik manbasini Oysizga yoʻllashni rejalashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Zeno Power kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu eksperimental tizim 2028-yilda amalga oshirilishi kutilayotgan Blue Ghost apparatlaridan birining bortida kosmosga uchiriladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Survive-the-Night deb nomlangan majmua ameritsiy-241 asosidagi radioizotop isitish elementiga ega boʻladi. Uning atigi 5 vattlik issiqlik quvvati tajriba moduli elektronikasi, aloqa tizimlari hamda elektr taʼminotini maqbul haroratda saqlab turish uchun yetarli deb baholanmoqda. Bu kabi texnologiyalar Oy sirtidagi oʻta ogʻir sharoitlar tufayli favqulodda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oyning ekstremal muhiti va sinov vazifasi

Maʼlumki, bitta oy kechasi taxminan 14 yer sutkasiga teng boʻlib, bu davrda ayrim hududlardagi harorat -170 daraja Selsiygacha tushib ketishi mumkin. Qoʻshimcha issiqlik manbalarisiz bortdagi sezgir elektronika va akkumulyatorlar bunchalik uzoq davom etadigan sovish jarayoniga bardosh berolmasligi tayin. Shu bois mazkur tajribaning bosh vazifasi juda oddiy qilib belgilangan: oy tushgandan besh kun oʻtgach, modul Yer bilan aloqaga chiqib, oʻzining faoliyatini davom ettirayotganini tasdiqlovchi signal uzatishi shart.

Zeno Power rahbari Tayler Bernstaynning taʼkidlashicha, qurilmaning oʻlchamlari kumush dollarga teng keladigan darajada juda ixchamdir. Biroq butun eksperimental majmuaning massasi va aniq gabaritlari hozircha oshkor etilmayapti. Ushbu sinov NASA agentligining Commercial Lunar Payload Services (CLPS) dasturi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, agentlik tijorat oy apparatlari ishlab chiqaruvchilarini nafaqat kunduzi, balki tunda ham ishlay oladigan texnologiyalarni yaratishga faol ravishda ragʻbatlantirib kelmoqda.

Kelajakdagi bazalar va boshqa ishtirokchilar

Bu kabi innovatsiyalar Oydagi uzoq muddatli infratuzilma va kelajakdagi bazalarni barpo etish rejalari doirasida ayniqsa dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur missiya Zeno Power uskunalari uchun ilk kosmik parvoz boʻlishi bilan birga, shu sinfidagi tijorat radioizotop manbasidan foydalanish boʻyicha ilk urinishlardan biri hisoblanadi. Kompaniya texnologiyani sinovdan oʻtkazish bilan bir qatorda yadroviy uskunani tijorat raketasida sertifikatlash, tashish, integratsiya qilish va uchirish jarayonlarini ham amalda ishlab chiqmoqchi.

Hozirning oʻzida Zeno Power shunga oʻxshash qurilmalarni ommaviy ishlab chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kelgusida yuzlab shunday ixcham isitgichlarga ehtiyoj tugʻilishi kutilmoqda. Shu bilan birga, izotoplar parchalanishidan hosil boʻladigan issiqlikni Stirling generatorlari yordamida elektr energiyasiga aylantirib beradigan quvvatliroq tizimlar ham parallel ravishda ishlab chiqilmoqda. Taʼkidlash joizki, 2028-yilda Intuitive Machines kompaniyasi ham xuddi shunday tajribani amalga oshirishni rejalashtirgan boʻlib, NASA mazkur texnologiyaning muvaffaqiyatli namoyishi uchun 15 million dollar mukofot puli taqdim etishini eʼlon qilgan.

Firefly AerospaceZeno PowerOyKosmik texnologiyalarNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiAQSh suveren razvedkasi orbitadan radiotoʻlqinlarni kuzatishni boshladiBugun, 07:54NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiNASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildiBugun, 07:25Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaGwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaBugun, 01:28MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiBugun, 00:23OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi