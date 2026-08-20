Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardi

·1·Texno
Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardi

Maishiy texnika va gadjetlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi qiziqarli qurilmasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Mijia Smart Range Hood 3 nomli Yevropa uslubidagi yangi oshxona vytyajkasi oʻzining ilgʻor funksiyalari va hamyonbop narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Mazkur qurilma oshxonalardagi havo tozalash jarayonini yanada samarali va qulay qilish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy texnik koʻrsatkichlari avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan. Qurilma asosi daqiqasiga 2200 martagacha aylana oladigan yangi avlod doimiy tok dvigateli va yuqori samarali ventilyator tizimiga tayanadi. Buning natijasida maksimal unumdorlik daqiqasiga 25 kub metrni tashkil etib, bu avvalgi model koʻrsatkichidan 9 foizga yuqori ekanini koʻrsatadi.

Aqlli boshqaruv va havo qarshiligini aniqlash

Mijia Smart Range Hood 3 qurilmasining eng muhim afzalliklaridan biri bu uning sunʼiy intellekt elementlariga asoslangan Cruise Boost algoritmidadir. Ushbu tizim koʻp qavatli uylardagi umumiy ventilyatsiya kanalida havo qarshiligini avtomatik ravishda aniqlaydi hamda shunga mos ravishda ishlash unumdorligi va bosimni oʻzi sozlaydi.

Qurilmaning maksimal statik bosimi 1080 Pa darajasiga yetadi. Bu esa umumiy uy ventilyatsiyasida yuqori qarshilik yuzaga kelgan murakkab vaziyatlarda ham vytyajkaning oʻz samaradorligini barqaror saqlab qolishiga yordam beradi.

Qulayliklar va ekotizim bilan integratsiya

Oshxonada ovqat tayyorlash jarayonida yuzaga keladigan noqulayliklarni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqaruvchilar qurilmani teginishsiz boshqarish funksiyasi bilan jihozladilar. Oʻrnatilgan jestlarni aniqlash tizimi qoʻl siltash orqali qurilmani yoqish, oʻchirish hamda soʻrish quvvatini oʻzgartirish imkonini beradi. Natijada foydalanuvchilar pishiriq yoki ovqat tayyorlash vaqtida panelga yogʻli yoki hoʻl qoʻllari bilan tegishga hojat qolmaydi.

Shuningdek, qurilma Xiaomi HyperOS Connect ekotizimi va Mijia ilovasi bilan toʻliq integratsiya qilingan. Foydalanuvchilar smartfon yordamida vytyajkani masofadan turib boshqarishi hamda uning Xiaomi aqlli uyining boshqa qurilmalari bilan oʻzaro ishlash ssenariylarini yaratishi mumkin.

Avtomatik tozalash va narx siyosati

Qurilmaning yana bir texnologik xususiyati Smart Dry Cleaning deb nomlangan avtomatik quruq tozalash rejimidir. Ushbu rejimda parrak yuqori tezlikda aylanib, uning ichida toʻplangan yogʻ qoldiqlarining bir qismini chiqarib yuboradi. Xiaomi gʻoyasiga koʻra, bu ventilyator ichida yogʻ qatlamlarining hosil boʻlish jarayonini sekinlashtiradi va uning samaradorligini uzoqroq saqlashga koʻmaklashadi.

Hozirgi kunda Xitoy bozorida sotuvi boshlangan Mijia Smart Range Hood 3 modeli 1499 yuan yoki taxminan 220 AQSH dollari qiymatida baholanmoqda. Bunday ilgʻor texnologiyalar va aqlli funksiyalarning nisbatan hamyonbop narxda taklif etilishi oshxona jihozlari bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

XiaomiMijia Smart Range Hood 3Aqlli uyHyperOSTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiSamsung yarimoʻtkazgichlar narxini 15 foizgacha oshirdiBugun, 21:59Janubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiJanubiy Koreyaning Sebit raketasi sinovida favqulodda holat yuz berdiBugun, 21:29Samsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiSamsung dunyodagi ilk 300 Gs chastotali OLED-panni namoyish etdiBugun, 20:56Litimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiLitimi talab etmaydigan yangi turdagi xavfsiz akkumulyator yaratildiBugun, 20:28Sennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiSennheiser Momentum True Wireless 5 taqdim etildiBugun, 19:55Google Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiGoogle Pixel 11 turkumidagi smartfonlar savdosi boshlandiBugun, 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi