Xiaomi avtomatik tortish kuchiga ega yangi aqlli oshxona vytyajkasini chiqardi
Maishiy texnika va gadjetlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Xiaomi kompaniyasi oʻzining navbatdagi qiziqarli qurilmasini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xitoy bozorida sotuvga chiqqan Mijia Smart Range Hood 3 nomli Yevropa uslubidagi yangi oshxona vytyajkasi oʻzining ilgʻor funksiyalari va hamyonbop narxi bilan eʼtiborni tortmoqda. Mazkur qurilma oshxonalardagi havo tozalash jarayonini yanada samarali va qulay qilish uchun moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy texnik koʻrsatkichlari avvalgi avlod qurilmalariga nisbatan sezilarli darajada yaxshilangan. Qurilma asosi daqiqasiga 2200 martagacha aylana oladigan yangi avlod doimiy tok dvigateli va yuqori samarali ventilyator tizimiga tayanadi. Buning natijasida maksimal unumdorlik daqiqasiga 25 kub metrni tashkil etib, bu avvalgi model koʻrsatkichidan 9 foizga yuqori ekanini koʻrsatadi.
Aqlli boshqaruv va havo qarshiligini aniqlashMijia Smart Range Hood 3 qurilmasining eng muhim afzalliklaridan biri bu uning sunʼiy intellekt elementlariga asoslangan Cruise Boost algoritmidadir. Ushbu tizim koʻp qavatli uylardagi umumiy ventilyatsiya kanalida havo qarshiligini avtomatik ravishda aniqlaydi hamda shunga mos ravishda ishlash unumdorligi va bosimni oʻzi sozlaydi.
Qurilmaning maksimal statik bosimi 1080 Pa darajasiga yetadi. Bu esa umumiy uy ventilyatsiyasida yuqori qarshilik yuzaga kelgan murakkab vaziyatlarda ham vytyajkaning oʻz samaradorligini barqaror saqlab qolishiga yordam beradi.
Qulayliklar va ekotizim bilan integratsiyaOshxonada ovqat tayyorlash jarayonida yuzaga keladigan noqulayliklarni bartaraf etish maqsadida ishlab chiqaruvchilar qurilmani teginishsiz boshqarish funksiyasi bilan jihozladilar. Oʻrnatilgan jestlarni aniqlash tizimi qoʻl siltash orqali qurilmani yoqish, oʻchirish hamda soʻrish quvvatini oʻzgartirish imkonini beradi. Natijada foydalanuvchilar pishiriq yoki ovqat tayyorlash vaqtida panelga yogʻli yoki hoʻl qoʻllari bilan tegishga hojat qolmaydi.
Shuningdek, qurilma Xiaomi HyperOS Connect ekotizimi va Mijia ilovasi bilan toʻliq integratsiya qilingan. Foydalanuvchilar smartfon yordamida vytyajkani masofadan turib boshqarishi hamda uning Xiaomi aqlli uyining boshqa qurilmalari bilan oʻzaro ishlash ssenariylarini yaratishi mumkin.
Avtomatik tozalash va narx siyosatiQurilmaning yana bir texnologik xususiyati Smart Dry Cleaning deb nomlangan avtomatik quruq tozalash rejimidir. Ushbu rejimda parrak yuqori tezlikda aylanib, uning ichida toʻplangan yogʻ qoldiqlarining bir qismini chiqarib yuboradi. Xiaomi gʻoyasiga koʻra, bu ventilyator ichida yogʻ qatlamlarining hosil boʻlish jarayonini sekinlashtiradi va uning samaradorligini uzoqroq saqlashga koʻmaklashadi.
Hozirgi kunda Xitoy bozorida sotuvi boshlangan Mijia Smart Range Hood 3 modeli 1499 yuan yoki taxminan 220 AQSH dollari qiymatida baholanmoqda. Bunday ilgʻor texnologiyalar va aqlli funksiyalarning nisbatan hamyonbop narxda taklif etilishi oshxona jihozlari bozoridagi raqobatni yanada kuchaytirishi kutilmoqda.
…