SpaceX Starlink Mini qurilmasini yana bepul taqdim eta boshladi

·57·Texno
SpaceX Starlink Mini qurilmasini yana bepul taqdim eta boshladi
Qisqacha

SpaceX AQSh va Kanadadagi yangi foydalanuvchilar uchun oyiga 130 dollar turadigan Residential Max tarifida Starlink Mini antennasini bepul ijaraga berishni qayta yo'lga qo'ydi. Bu imkoniyat tarif obunasi saqlanib qolgan davrda amal qiladi, shuningdek, Residential Max egalari Starlink Roam rejalariga 50 foizlik chegirmaga ega bo'ladi.

AQShning SpaceX kompaniyasi foydalanuvchilar uchun oʻzining eng qimmat tarif rejalari doirasida Starlink Mini yoʻldosh antennasini ijaraga olish imkoniyatini yana bepul qilib belgiladi. Ushbu yangilik kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi ulanish shartlarida oʻz aksini topdi va texnologiya bozorida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyun oyida vaqtincha olib tashlangan ushbu imkoniyat AQSh va Kanadadagi yangi foydalanuvchilar uchun qaytarildi. Mazkur qulaylik oyiga 130 dollarni tashkil etuvchi eng qimmat Residential Max uy tarifi obunachilariga taqdim etiladi va uning amal qilish muddati tarif obunasi saqlanib qolgan davr davomida davom etadi.

Maʼlumot oʻrnida, Starlink Mini bu ixcham va safarlar uchun qulay boʻlgan terminal versiyasi hisoblanadi. Uni uy tashqarisida ham oʻzingiz bilan olib yurish imkoniyati mavjud, biroq buning uchun alohida Starlink Roam tarifi talab qilinadi. Shu bilan birga, SpaceX Residential Max egalariga Roam rejalari uchun 50 foizlik chegirma taqdim etishini ham maʼlum qildi.

Yangi Starlink V5 antennasi imkoniyatlari cheklandi

Asosiy oʻzgarishlar faqatgina Mini versiyasi bilan cheklanib qolmadi. Parallel ravishda kompaniya yangi avlod Starlink V5 standart antennasining imkoniyatlarini ham qisman cheklab qoʻydi. Ushbu terminal endilikda oyiga 10 dollar turadigan Standby rejimini qoʻllab-quvvatlamaydi.

Eslatib oʻtamiz, Standby rejimi foydalanuvchilarga maʼlum vaqtga minimal ulanish tezligiga (taxminan 0,5 Mbit/s) oʻtish va sunʼiy yoʻldosh internetiga asosiy kirish huquqini saqlab qolish imkonini berar edi. Hozirgi kunda Starlink V5 faqatgina oyiga 55 dollarlik Residential 100Mbps tarifi bilan birgalikda taklif etilmoqda.

Terminallarning vazifalari aniq ajratilmoqda

Yangi Starlink V5 avvalgilariga nisbatan ixchamroq va energiya tejamkorroq chiqqan boʻlsa-da, uning ayrim cheklovlari mavjud. Xususan, qurilmada harakatlanish paytida foydalanish uchun zarur boʻlgan GPS-modul mavjud emas. Shuningdek, uning maksimal yuklash tezligi 375 Mbit/s bilan cheklangan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, SpaceX oʻz qurilmalari va terminallarining vazifalarini yanada aniqroq ajratishga kirishgan. Qimmat Residential Max tarifini tanlagan xaridorlarga Starlink Mini imtiyozli shartlarda hamda mobil aloqa uchun chegirma bilan berilayotgan boʻlsa, V5 antennasi asosan statsionar uy internetiga moʻljallangan holda qolmoqda.

SpaceXStarlink MiniStarlink V5InternetTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi