SpaceX Starlink Mini qurilmasini yana bepul taqdim eta boshladi
SpaceX AQSh va Kanadadagi yangi foydalanuvchilar uchun oyiga 130 dollar turadigan Residential Max tarifida Starlink Mini antennasini bepul ijaraga berishni qayta yo'lga qo'ydi. Bu imkoniyat tarif obunasi saqlanib qolgan davrda amal qiladi, shuningdek, Residential Max egalari Starlink Roam rejalariga 50 foizlik chegirmaga ega bo'ladi.
AQShning SpaceX kompaniyasi foydalanuvchilar uchun oʻzining eng qimmat tarif rejalari doirasida Starlink Mini yoʻldosh antennasini ijaraga olish imkoniyatini yana bepul qilib belgiladi. Ushbu yangilik kompaniyaning rasmiy veb-saytidagi ulanish shartlarida oʻz aksini topdi va texnologiya bozorida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, iyun oyida vaqtincha olib tashlangan ushbu imkoniyat AQSh va Kanadadagi yangi foydalanuvchilar uchun qaytarildi. Mazkur qulaylik oyiga 130 dollarni tashkil etuvchi eng qimmat Residential Max uy tarifi obunachilariga taqdim etiladi va uning amal qilish muddati tarif obunasi saqlanib qolgan davr davomida davom etadi.
Maʼlumot oʻrnida, Starlink Mini bu ixcham va safarlar uchun qulay boʻlgan terminal versiyasi hisoblanadi. Uni uy tashqarisida ham oʻzingiz bilan olib yurish imkoniyati mavjud, biroq buning uchun alohida Starlink Roam tarifi talab qilinadi. Shu bilan birga, SpaceX Residential Max egalariga Roam rejalari uchun 50 foizlik chegirma taqdim etishini ham maʼlum qildi.
Yangi Starlink V5 antennasi imkoniyatlari cheklandiAsosiy oʻzgarishlar faqatgina Mini versiyasi bilan cheklanib qolmadi. Parallel ravishda kompaniya yangi avlod Starlink V5 standart antennasining imkoniyatlarini ham qisman cheklab qoʻydi. Ushbu terminal endilikda oyiga 10 dollar turadigan Standby rejimini qoʻllab-quvvatlamaydi.
Eslatib oʻtamiz, Standby rejimi foydalanuvchilarga maʼlum vaqtga minimal ulanish tezligiga (taxminan 0,5 Mbit/s) oʻtish va sunʼiy yoʻldosh internetiga asosiy kirish huquqini saqlab qolish imkonini berar edi. Hozirgi kunda Starlink V5 faqatgina oyiga 55 dollarlik Residential 100Mbps tarifi bilan birgalikda taklif etilmoqda.
Terminallarning vazifalari aniq ajratilmoqdaYangi Starlink V5 avvalgilariga nisbatan ixchamroq va energiya tejamkorroq chiqqan boʻlsa-da, uning ayrim cheklovlari mavjud. Xususan, qurilmada harakatlanish paytida foydalanish uchun zarur boʻlgan GPS-modul mavjud emas. Shuningdek, uning maksimal yuklash tezligi 375 Mbit/s bilan cheklangan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, SpaceX oʻz qurilmalari va terminallarining vazifalarini yanada aniqroq ajratishga kirishgan. Qimmat Residential Max tarifini tanlagan xaridorlarga Starlink Mini imtiyozli shartlarda hamda mobil aloqa uchun chegirma bilan berilayotgan boʻlsa, V5 antennasi asosan statsionar uy internetiga moʻljallangan holda qolmoqda.
…