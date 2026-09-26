Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi

·59·Texno
Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob kadrlari namoyish etildi, bu uning mobil fotografiya sohasidagi yangi yutuqlarini ko'rsatadi.
  • Ushbu flagman smartfonning maxsus nashri ikkita tashqi obyektiv, maxsus g'ilof va kamerani mahkamlash elementlari bilan birga taqdim etildi, bu esa professional kamera tajribasini taqdim etadi.

Honor kompaniyasining tasvirlarni qayta ishlash boʻyicha bosh muhandisi Lo Vey oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida yangi flagman smartfon yordamida olingan noyob kadrlarni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassis kechqurun Honor Magic 9 Pro Max yordamida teletemperatura va maxsus obyektivlar orqali tushirilgan toʻlin oy suratlarini boʻlishib, qurilmaning optik salohiyatiga yuqori baho berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur taqdimot va suratlar namoyishi Honor brendining mobil fotografiya sohasida yangi marralarni zabt etishga urinayotganini koʻrsatadi. Kompaniya vakili oʻz bayonotida raqobatbardoshlik va texnologik ustunlikka urgʻu berib, yuqori sifatli mobil suratga olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish niyatida ekanini tasdiqladi.

Professional darajadagi aksessuarlar toʻplami

Avvalroq Honor kompaniyasi Magic 9 Pro Max smartfonining maxsus nashri qadoqdan chiqarilishini koʻrsatib, foydalanuvchilar uchun moʻljallangan gʻayrioddiy aksessuarlar jamlanmasini oshkor qilgan edi. Katta quti ichidan smartfonning oʻzidan tashqari ikkita tashqi obyektiv, maxsus gʻilof va kamerani mahkamlash elementlari oʻrin olgan.

Ishlab chiqaruvchi mazkur toʻplamni oddiy mobil qurilmadan koʻra professional kamera bilan ishlash tajribasiga maksimal darajada yaqinlashtirilgan yechim sifatida taqdim etmoqda. Bu esa mobil fotograflar va kontent yaratuvchilar uchun mutlaqo yangi ufqlarni ochishi kutilmoqda.

Innovatsion obyektivlar va texnik xususiyatlar

Ushbu maxsus toʻplamning asosiy oʻziga xosligi 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega boʻlgan Honor Mega Teleconverter hisoblanadi. Kompaniya bu yechimni sanoatda ilk bor qoʻllanilayotgan turkumdagi birinchi mahsulot sifatida eʼtirof etmoqda.

Shuningdek, toʻplamga kundalik mobil suratga olish jarayonlariga moʻljallangan ixcham 200 mm Honor Thumb Teleconverter ham kiritilgan. Bu ikkala obyektiv foydalanuvchilarga turli masofadagi obyektlarni yuqori aniqlikda muhrlab olish imkonini beradi.

Smartfonning oʻzi xaridorlarga Moss Green, Silver va Shadow Black kabi ranglarda taklif etiladi. Qurilmaning xotira konfiguratsiyalari ham keng tanlovga ega boʻlib, foydalanuvchilar 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB hamda eng yuqori 16 GB+1 TB hajmga ega versiyalarni tanlashlari mumkin boʻladi.

HonorMagic 9 Pro MaxSmartfonMobilografiyaTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi10 sentabr 00:50Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52Honor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max flagmani rasmiy taqdimotidan oldin namoyish etildi9 sentabr 15:22Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi20 sentabr 15:51Honor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladiHonor X9e Pro smartfoni 11 000 mA·ch akkumulyator bilan namoyish etiladi18 sentabr 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi