Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Honor Magic 9 Pro Max smartfonining noyob kadrlari namoyish etildi, bu uning mobil fotografiya sohasidagi yangi yutuqlarini ko'rsatadi.
- Ushbu flagman smartfonning maxsus nashri ikkita tashqi obyektiv, maxsus g'ilof va kamerani mahkamlash elementlari bilan birga taqdim etildi, bu esa professional kamera tajribasini taqdim etadi.
Honor kompaniyasining tasvirlarni qayta ishlash boʻyicha bosh muhandisi Lo Vey oʻzining ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida yangi flagman smartfon yordamida olingan noyob kadrlarni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mutaxassis kechqurun Honor Magic 9 Pro Max yordamida teletemperatura va maxsus obyektivlar orqali tushirilgan toʻlin oy suratlarini boʻlishib, qurilmaning optik salohiyatiga yuqori baho berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur taqdimot va suratlar namoyishi Honor brendining mobil fotografiya sohasida yangi marralarni zabt etishga urinayotganini koʻrsatadi. Kompaniya vakili oʻz bayonotida raqobatbardoshlik va texnologik ustunlikka urgʻu berib, yuqori sifatli mobil suratga olish imkoniyatlarini yanada kengaytirish niyatida ekanini tasdiqladi.
Professional darajadagi aksessuarlar toʻplamiAvvalroq Honor kompaniyasi Magic 9 Pro Max smartfonining maxsus nashri qadoqdan chiqarilishini koʻrsatib, foydalanuvchilar uchun moʻljallangan gʻayrioddiy aksessuarlar jamlanmasini oshkor qilgan edi. Katta quti ichidan smartfonning oʻzidan tashqari ikkita tashqi obyektiv, maxsus gʻilof va kamerani mahkamlash elementlari oʻrin olgan.
Ishlab chiqaruvchi mazkur toʻplamni oddiy mobil qurilmadan koʻra professional kamera bilan ishlash tajribasiga maksimal darajada yaqinlashtirilgan yechim sifatida taqdim etmoqda. Bu esa mobil fotograflar va kontent yaratuvchilar uchun mutlaqo yangi ufqlarni ochishi kutilmoqda.
Innovatsion obyektivlar va texnik xususiyatlarUshbu maxsus toʻplamning asosiy oʻziga xosligi 500 mm ekvivalent fokus masofasiga ega boʻlgan Honor Mega Teleconverter hisoblanadi. Kompaniya bu yechimni sanoatda ilk bor qoʻllanilayotgan turkumdagi birinchi mahsulot sifatida eʼtirof etmoqda.
Shuningdek, toʻplamga kundalik mobil suratga olish jarayonlariga moʻljallangan ixcham 200 mm Honor Thumb Teleconverter ham kiritilgan. Bu ikkala obyektiv foydalanuvchilarga turli masofadagi obyektlarni yuqori aniqlikda muhrlab olish imkonini beradi.
Smartfonning oʻzi xaridorlarga Moss Green, Silver va Shadow Black kabi ranglarda taklif etiladi. Qurilmaning xotira konfiguratsiyalari ham keng tanlovga ega boʻlib, foydalanuvchilar 12+256 GB, 12+512 GB, 16+512 GB hamda eng yuqori 16 GB+1 TB hajmga ega versiyalarni tanlashlari mumkin boʻladi.
Izohlar 0
…