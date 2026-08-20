NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildi

·4·Texno
NASA kosmik teleskopni qutqarish boʻyicha noyob operatsiyani bekor qildi
Qisqacha

NASA va Katalyst Space Neil Gehrels Swift observatoriyasini yuqoriroq orbitaga olib chiqish bo'yicha rejalashtirilgan operatsiyani Link apparatining yo'nalishni boshqarish tizimidagi jiddiy nosozliklar sabab bekor qildi. Link 28-iyul kuni uchta mahovikdan ikkitasini yo'qotib, bir nechta o'qlar bo'yicha nazoratsiz aylanishga tushgan va reaktiv harakat tizimi qisman ishlagan.

NASA va Katalyst Space kosmik koinotda Neil Gehrels Swift observatoriyasining orbitasini koʻtarish boʻyicha rejalashtirilgan noyob tajribaviy operatsiyadan voz kechishdi. SpaceNews xabar qilishicha, bunga Link deb nomlangan eksperimental kosmik apparatning yoʻnalishni boshqarish tizimidagi jiddiy nosozliklar sabab boʻlgan va buning oqibatida teleskopni jismoniy jihatdan tutib olish xavfli deb topilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Link apparati orbitaga joriy yilning 3-iyul kuni Pegasus XL raketasi yordamida chiqarilgan edi. Loyihaning asosiy vazifasi Swift teleskopiga yaqinlashish, uni qamrab olish va oʻz dvigatellari yordamida yuqoriroq orbitaga olib chiqishdan iborat edi. Mutaxassislarning fikricha, bunday operatsiya Yer atmosferasi taʼsirida kutilganidan tezroq pastlab borayotgan ilmiy apparatning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirishi mumkin edi.

Texnik muammolar va muvaffaqiyatsizlik sabablari

Biroq, uchirilishdan koʻp oʻtmay, Link apparatining oʻzida kutilmagan texnik muammolar yuzaga keldi. Katalyst Space kompaniyasi maʼlumotiga koʻra, 28-iyul kuni kosmik apparat boshqaruv tizimidagi xatoliklar tufayli bir nechta oʻqlar boʻyicha nazorat qilinmaydigan aylanish holatiga tushib qolgan. Xususan, qurilma fazodagi holatni boshqarish uchun moʻljallangan uchta mahovikdan ikkitasini yoʻqotib qoʻygan, reaktiv harakat tizimi esa faqat qisman ishlay boshlagan edi.

Muhandislar vaziyatni ijobiy tomonga oʻzgartirish uchun bor kuchlarini ishga solishdi. Avgust oyining boshlariga kelib, Linkʼning aylanish tezligini sekundiga 9 graddan 1,47 gradusgacha kamaytirishga muvaffaq boʻlindi. Apparatni barqarorlashtirish maqsadida dastlab teleskop orbitasini oʻzgartirish uchun moʻljallangan elektr dvigatellarini ishga solishga toʻgʻri keldi. Keyinchalik mutaxassislar missiyani davom ettirishga yordam berishi kerak boʻlgan yangi dasturiy taʼminotni oʻrnatdilar.

Kelgusidagi reja va istiqbollar

Avgust oyining oʻrtalarida Katalyst kompaniyasi dasturiy yangilanishdan soʻng Link Swift bilan yaqinlashib, uni tutib olishga urinib koʻrishiga umid qilgan edi. Lekin 20-avgust kuni NASA bilan oʻtkazilgan maslahatlashuvlardan soʻng kompaniya missiyaning ushbu qismidan qatʼiy voz kechdi. Tomonlar operatsiyani oʻta xavfli deb topishga asos boʻlgan aniq mezonlarni oshkor qilishmadi.

Shunga qaramay, Link apparatidan orbital xizmat koʻrsatish texnologiyalarini sinovdan oʻtkazishda foydalanishda davom etishlari mumkin. NASA va Katalyst Swift bilan jismoniy aloqasiz va uning orbitasini koʻtarmasdan turib, bevosita uning yaqinida turli operatsiyalar va yaqinlashish sinovlarini oʻtkazish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Swift kosmosda 2004-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda va asosan gamma-nurlanish chaqnashlarini oʻrganishga ixtisoslashgan. Uning orbitasi Yer yuqori qatlamlari atmosferasi taʼsirida asta-sekin pasayib bormoqda. Yuqori quyosh faolligi sunʼiy yoʻldosh balandligidagi atmosfera zichligini oshirib, qarshilikni kuchaytiradi va balandlikni yoʻqotish jarayonini tezlashtiradi. NASA 2025-yilda tijorat apparatlari yordamida ushbu observatoriyani qutqarish imkoniyatlarini oʻrganishni boshlagan edi. Linkʼning muvaffaqiyati dastlab uchirilgandan keyin xizmat koʻrsatishga moʻljallanmagan sunʼiy yoʻldoshlarning umrini uzaytirish texnologiyasining muhim namoyishi boʻlishi mumkin edi.

NASAKosmosTexnologiyaAstronomiyaIlmiy yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Framework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiFramework yangilangan protsessorli modul noutbukini taqdim etdiBugun, 02:27Gwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaGwyneth Paltrow Sam Altman sharafiga maxfiy kechki ovqat uyushtirmoqdaBugun, 01:28MagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiMagicOS 11 xotirani tozalash boʻyicha yangi texnologiyani taqdim etdiBugun, 00:23OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiKecha, 23:50Avstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiAvstraliyada kraxmal asosidagi «vechniy» batareya yaratildiKecha, 23:24AQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiAQSh kosmik yadro energetikasi yoqilgʻi taqchilligiga duch keldiKecha, 22:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi