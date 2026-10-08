ChatGPT'da limitlarni pul to‘lab tiklash imkoniyati sinovdan o‘tkazilmoqda

·25·Texno
ChatGPT'da limitlarni pul to‘lab tiklash imkoniyati sinovdan o‘tkazilmoqda

ChatGPT'da foydalanish limitlarini qo‘shimcha to‘lov evaziga tiklash imkoniyati sinovdan o‘tkazilmoqda. Yangi funksiya hozircha foydalanuvchilarning bir qismi uchun ochilgan va bu haqda rasmiy e’lon berilmagan.

Skrinshotda limitni tiklash uchun alohida to‘lov ko‘rsatilgan. Unga ko‘ra, limitdan foydalanishning bir martagi sbrosi tarifga qarab turlicha narxlanadi.

Plus obunasida limitni tiklash 5 dollar, Pro 100 tarifida 25 dollar, Pro 200 tarifida 50 dollar va Pro 500 tarifida 125 dollar etib belgilangan.

Shu tariqa, foydalanuvchi navbatdagi haftalik limit yangilanishini kutmasdan, qo‘shimcha to‘lov orqali foydalanish imkoniyatini tiklashi mumkin bo‘ladi.

Ayni paytda funksiya barcha foydalanuvchilar uchun mavjud emas. Uni sinovdan o‘tkazish doirasida kimlarga taqdim etilayotgani va xizmat qachon kengroq joriy qilinishi hozircha ma’lum qilinmagan.

ChatGPTOpenAIChatGPT limitlarini tiklashChatGPT Pro
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik muammosi tufayli kuchli modellarini oʻqitishni toʻxtatdi27 sentabr 13:25Fermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindiFermer ChatGPTda o‘g‘lini o‘ldirish rejasini yozgani uchun hibsga olindi21 sentabr 09:11O‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldiO‘g‘irlik, yolg‘on:OpenAI o‘z sun’iy intellektlarining dahshatli xatti-harakatlarini tan oldi17 sentabr 15:20ChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildiChatGPT uchun Apple Messages plagini ishga tushirildi21 avgust 03:22OpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladiOpenAI kiberxavfsizlik tadqiqotchilari ruxsatini texnik xato sabab blokladi19 avgust 23:50OpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradiOpenAI o‘smirlar uchun maxsus ChatGPT versiyasini ishga tushiradi19 avgust 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...